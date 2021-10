Byla zavražděna, nyní se konečně ví, jak. V polovině září bylo v národním parku Grand Teton v americkém státě Wyoming objeveno tělo tehdy již přes týden pohřešované mladé blogerky Gabby Petitové. Případ její smrti otřásl celou Amerikou. Až dosud se čekalo na zveřejnění výsledků pitvy. „Podle soudního lékaře byla uškrcená," píše nyní BBC na základě informací, které zazněly na úterní tiskové konferenci.

Vyšetřovatelé a soudní lékař rovněž naznačili, proč trvalo tak dlouho zjistit, jak vlastně dvaadvacetiletá Gabby zemřela. „Ve chvíli, kdy bylo nalezeno tělo Gabby Petitové v národním parku, který navštívila se svým snoubencem, byla již několik týdnů mrtvá. Její tělo leželo venku v divočině tři nebo čtyři týdny," uvedl patolog Brent Blue.

Již dříve někteří komentátoři v amerických médiích naznačovali, že právě špatný stav ostatků může koronerovi způsobit komplikace při určování příčiny smrti.

Oběť domácího násilí?

Patolog na tiskové konferenci neuvedl, čím byla Gabby Petitová uškrcena a nezveřejnil ani výsledky toxikologie. „Uvedl ale, že v době smrti nebyla Gabby Petitová těhotná," zmiňuje BBC.

Příběh Gabby Petitové vyvolal v Americe doslova mediální šílenství. „Bohužel, tohle je jen mnoha z případů smrti v zemi, který se týká lidí, kteří jsou obětmi domácího násilí, a je smutné, že ostatní taková úmrti nejsou tak sledovaná jako tohle," vyjádřil se Blue.

Prohlášení patologa vyvolalo senzaci. O tom, že Gabby Petitová byla obětí domácího násilí, spekulují mnohá americká média, oficiálně to ale nebylo potvrzeno. Po Blueově prohlášení na sociálních sítích mnohé ženy začaly sdílet své zkušenosti s domácím násilím.

Vyšetřovatelé jsou v kontaktu s rodiči Gabby Petitové a nyní s nimi domlouvají převoz ostatků blogerky z patologie. Kdy a zda se bude konat pohřeb, není jasné. Koncem září se odehrálo veřejné poslední rozloučení.

Pátrání pokračuje

Druhou hlavní postavou příběhu každopádně zůstává její snoubenec, třiadvacetiletý Brian Laundrie. Ten je v současnosti vyšetřovateli považován za "osobu zájmu" - oficiálně nebyl prohlášen podezřelým v případě, ale detektivové jej považují za člověka, který může poskytnout nejdůležitější svědectví k objasnění celého případu.

V současnosti pokračuje masivní pátrání po něm. Jeho chování je totiž podezřelé a mnohými je považován za vraha.

Petitová společně s Laundriem cestovali po amerických národních parcích v dodávce. Počátkem září se Laundrie bez bližšího vysvětlení vrátil i s autem domů na Floridu. Ve stejnou dobu se Gabby Petitová přestala ozývat rodině i na sociálních sítích. Jedenáctého září ji rodiče nahlásili jako pohřešovanou. Když policisté chtěli Laundrieho vyslechnout, beze stopy zmizel. Od té doby po něm vyšetřovatelé pátrají v přírodní rezervaci na Floridě, zatím bez úspěchu.

Před domem jeho rodičů, o nichž se objevují spekulace, že pomohli svému synovi utéct, nebo ho skrývají, se odehrálo již několik protestů lidí, kteří požadují, aby se Brian Laundrie přihlásil na policii. Nedávno také na sociálních sítích vznikla teorie o úkrytu snoubence Gabby Petitové. „Někteří uživatelé tvrdí, že se Brian Laundrie skrývá v tajném podzemním bunkru vybudovaném na dvorku svých rodičů," píše britský Daily Mail.

Časová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku událostí, které vedly ke zmizení a nalezení Gabby Petitové.



Červen 2021

- Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford;

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky;

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou, pravidelná komunikace ustala koncem srpna.



Srpen 2021

- Policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru;

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin;

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil;

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální;

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“;

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony.



Poslední týden srpna

- Poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu;

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu;

- poslední zprávu měla rodina Petitové obdržet 30. srpna, podle právníka rodiny se však domnívají, že tato zpráva již nebyla od ní;

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu;

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton;

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton;

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemite není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli;

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat.



Sobota 11. září 2021

- Poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení;

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou;

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“.



Čtvrtek 16. žáří 2021

- Podle právníka Petitových žádala rodina jejího snoubence a jeho rodinu o spolupráci;

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových;

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat.



Pátek 17. září 2021

- Po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla;

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází;

- FBI se v současnosti u Briana Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být;

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho;

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý;

- podle rodiny Petitové se schovává.



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě;

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou.



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové;



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícii mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě



Čtvrtek 23. září 2021

- soud ve státě Wyoming, kde společně byli Laundrie a Petitová, a kde se našlo tělo blogerky, vydal federální zatykač na Briana Laundrieho. Týká se zneužití cizího účtu a kreditní karty - Laundrie podle textu příkazu k zatčení využil účet a PIN kód, které nejsou jeho, a vybral více než tisíc dolarů



Neděle 26. září 2021

- na newyorském Long Islandu se uskutečnilo poslední rozloučení s Gabby Petitovou, kromě rodiny a známých na něj dorazily stovky lidí, kterých se dotkl tragický příběh



Počátek října 2021

- nové důkazy ukázaly, že Brian Laundrie z domu zmizel již v pondělí 13. září, ne v úterý 14. září, jak později tvrdili policistům jeho rodiče. Tuto informaci potvrdil i právník rodiny Laundriových

- ve floridské rezervaci, kdy by se mohl zdržovat Brian Laundrie, bylo objeveno nedávno použité tábořiště



12. října 2021

- patolog uvedl, že Gabby Petitová byla uškrcená

- naznačil také, že mohla být obětí domácího násilí

- pátrání po Brianovi Laundriem je nadále neúspěšné, policisté jej zatím formálně se smrtí Gabby Petitové nespojili