Poslední prosincové úterý detektivové ve snaze, aby se jim ozval případný svědek, nebo kdokoli s důležitými poznatky, zveřejnili snímek z baru, kde trávily poslední hodiny života dvě ze zavražděných. „Nyní, pětačtyřicet dní po vraždách, stále nedošlo k žádnému zatčení. Policisté ale nepřestávají doufat, že získají stopu, která je dovede k pachateli,“ připomíná aktuální stav vyšetřování server Independent.

Rodiny obětí mezitím zpochybňují schopnosti policie a mezi místními studenty vládne strach. Řádění zatím neznámého vraha přežily pouze dvě ze šesti spolubydlících v domě, které pak dopoledne po objevení těl přivolaly policisty. „Vyšetřovatelé uvedli, že čtyři oběti (tři dívky a jeden mladík) byly ubodány mezi třetí a čtvrtou ráno,“ zmiňuje server Independent.

Horor u Bodomského jezera. Nevyřešené vraždy teenagerů dodnes straší Finsko

Děsivý čin vyvolal vzpomínky na sérii vražd, která se odehrála v létě roku 1990. Tehdy muž, který získal od médii přezdívku Gainesvillský rozparovač, zabil ve floridském městě Gainesville v rozestupu několika dní pět studentů (čtyři studentky a jednoho studenta) a jejich mrtvá těla zohavil. „Vraždy studentů v Idahu se podobají řádění Gainesvillského rozparovače, který za čtyři dny ubodal v jejich domech čtyři studentky a jednoho mladíka, přičemž jednomu z těl uřezal hlavu,“ připomíná list The Daily Mail.

Brutálního vraha nakonec policisté dopadli po několika týdnech a ten se jim přiznal ještě k dalším třem vraždám, které spáchal jinde. Řádění Dannyho Rollinga, jak se zabiják, který byl popraven v roce 2006, jmenoval, inspirovalo i první díl ze série hororových filmů Vřískot.

Týraný chlapec

Vrah Danny Rolling se narodil v roce 1954 ve městě Shreveport ve státě Louisiana. Jeho otec byl sice navenek důvěryhodným policejním důstojníkem, ve skutečnosti šlo ale o sadistu, který týral svoji manželku i dva syny. „Otec byl veteránem z korejské války, který zřejmě trpěl kombinací posttraumatické stresové poruchy a jiné mentální choroby,“ uvádí server Biography.

Své blízké mlátil třeba i jen proto, že dýchali způsobem, který se mu nelíbil. Matka Dannyho se sice několikrát pokusila od násilnického muže odejít, vždy se k němu ale vrátila. Ke svým synům se otec choval stejně hrubě jako k ní. Podle vzpomínek Dannyho Rollinga například za trest umlátil jeho psa a ten mu pak zemřel v náručí.

Nestabilní rodinné prostředí přispělo k tomu, že se Danny Rolling už jako dospívající vydal na dráhu zločinu. Policisté jej několikrát zatkli při různých vloupáních do domů nebo při pozorování převlékajících se žen. Měl problém začlenit se do normální společnosti. „Rolling se později z vězení vyjádřil do své biografie Zrod sériového vraha: Skutečný příběh zabijáka studentů z Gainesville slovy samotného vraha, že z něj hrozbu pro společnost udělalo právě hrůzostrašné dětství,“ uvádí server Biography.

Sice se oženil a pokusil se najít si stále zaměstnání, ale oboje ztroskotalo. Proto pokračoval v životě kriminálníka, navíc začal znásilňovat ženy.

Tři mrtví

Na podzim roku 1989 se pak v Shreveportu odehrála děsivá vražda. Neznámý pachatel vnikl do rodinného domu, kde ubodal pětapadesátiletého Toma Grissoma, jeho čtyřiadvacetiletou dceru Julii a osmiletého vnuka Seana. Zatímco těla dědy a vnuka zůstala jinak nepoškozená, to Juliino někdo posmrtně pořezal, očistil a pak posadil do zvláštní polohy. „Ležela na posteli, nohy roztažené a na jejím těle byly stopy po kousání,“ popisuje server Biography.

Policisté se neměli čeho chytit. Kdo za brutální vraždou stojí, odhalili díky důležitému svědectví až téměř o rok později. Svědkyni k tomu, aby promluvila, dohnala série snad ještě děsivějších činů. Pěti vražd, které jsou dnes označovány jako řádění Gainesvillského rozparovače. Nebyl jím nikdo jiný, než Danny Rolling.

Děsivé vraždy mladých dívek

Floridské město Gainesville je známým univerzitním městem, ve kterém sídlí kampus Floridské univerzity. Studenti v městě žijí i v létě, a nejinak tomu bylo v srpnu roku 1990, kdy už se začali sjíždět před začátkem semestru. Jejich poklidný život ale v této době narušil doslova horor. V rozmezí čtyř dní se totiž odehrála série vloupání do studentských domů, při níž bylo brutálně zavražděno pět mladých lidí. A rozhodně nešlo o "obyčejné" vraždy. Neznámý zabiják se neuspokojil pouze tím, že oběti znásilnil a ubodal. „Navíc jejich těla zohavil,“ psala CNN.

Vše začalo nadránem čtyřiadvacátého srpna 1990. Gainesvillský rozparovač se tehdy vloupal do bytu, kde bydlely sedmnáctileté Sonja Larsonová a Christina Powellová. Ta spala ve spodním patře na pohovce, Sonja v horním patře v posteli. Vrah nejdříve zabil Sonju. Zacpal jí pusu a pak ubodal. Poté sešel po schodech, kde vzbudil Christinu. Přelepil jí ústa a pohrozil nožem, aby se nebránila. Rozřezal jí šaty a otočil tváří k pohovce. Dívku znásilnil a potom pětkrát bodl do zad. „Když skončil a obě mladé ženy ležely mrtvé v kalužích krve, uložil vrah jejich těla do sexuálně provokativních póz,“ připomíná CNN.

Před 40 lety zmizela ze zastávky, našli ji ubodanou. Teď případ vyřešili

Horor tím ale teprve začal. Hned druhou noc se vrah vloupal do bytu osmnáctileté Christy Hoytové. Mladá žena nebyla ještě doma, když se ale v jedenáct večer vrátila, čekal na ni zabiják skrytý v obývacím pokoji. Vraždil stejně jako první noc. Vyděšenou oběť svázal, znásilnil a pak ubodal do zad.

Po vraždě se ale zachoval ještě brutálněji. Tělo položil na záda a pak rozřezal celé břicho. Do bytu se v tu noc vrátil ještě jednou, bál se, že si tam zapomněl peněženku. Tuto příležitost využil k tomu, že mrtvole odřezal hlavu a položil ji na polici oproti zbytku těla. Později se vrah vyjádřil, že chtěl vystrašit toho, kdo mrtvou objeví. „Mrtvole odřezal prsa. Tělo posadil. A kolem odložené hlavy rozložil zrcadla tak, aby když vyšetřovatelé vstoupí, mohli hlavu vidět hned při prvním pohledu,“ popisovala dobová reportáž CNN.

Památní zeď pěti zavražděných floridských studentů, které brutálně zabil Danny Rolling, známý jako Gainesvillský rozparovač.Zdroj: Wikimedia Commons, WillMcC, CC BY-SA 3.0

Tři brutální vraždy už vzbudily velkou pozornost a mezi studenty a zejména studentkami vypukla panika. Některé mladé ženy dokonce raději ani nenastoupily na univerzitu. Ostatní studentky začaly spávat ve skupinkách. „Vrah vstupoval k obětem v noci, když spaly, do bytů studentů se dostával většinou posuvnými skleněnými dveřmi. Policisté prohlásili, že své oběti zřejmě předtím pozoroval. Mezi studenty vládl pocit, že v noci není nikdo v bezpečí. Městem se přelila vlna hrůzy. Obchody se zbraněmi byly vyprodané, studenti se pohybovali raději ve skupinkách,“ uvádí CNN. To ale vraha neodradilo.

Naposledy se vloupal do bytu, který sdílela třiadvacetiletá Tracy Paulesová se stejně starým spolubydlícím Mannym Taboadou. Vrah nejdříve zabil mladého muže. Ten se mu sice pokusil bránit, ale zabiják ho přemohl a ubodal. Zápas probudil Paulesovou, která spala v jiné ložnici. Když spatřila vraha nad mrtvým tělem svého kamaráda, pokusila se zabarikádovat ve své ložnici. Gainesvillský rozparovač se ale do pokoje dostal a provedl mladé ženě to samé, co třem předchozím obětím. Zatímco tělo jejího kamaráda nechal tak, jak ho ubodal, její po znásilnění opět položil do provokativní pózy.

Věta, která jí nedala spát

Policistům bylo po pěti vraždách jasné, že pátrají po sériovém vrahovi, který nemá slitování. Oběti byly shodně drobné brunetky s hnědýma očima (později se zjistilo, že se vzhledem výrazně podobaly vrahově matce), a bylo jasné i to, že zabitý student Manny byl pouze vedlejší obětí. Jinak se ale policisté neměli příliš čeho chytit. Všechny stopy vedly do slepých uliček.

Nejvýraznějším podezřelým byl student univerzity Edward Lewis Humphrey, který prokazatelně trpěl mentální poruchou a už byl dokonce ve vězení poté, co napadl svou babičku. Přestože byl tipem číslo jedna, policisté neměli v ruce nic, čím by mu mohli vraždy prokázat.

Děsivý případ Pickton: Farmář vraždil mladé ženy, ostatky házel prasatům

Pak se ale floridským kolegům ozvali policisté ze Shreveportu z Louisiany, kteří si vzpomněli na nevyřešenou trojnásobnou vraždu rodiny z předchozího roku. Podobností bylo až příliš - i shevenportská oběť Julie měla při zabití páskou přelepená ústa, někdo jí ubodal a tělo pak uložil do zvláštní pózy. Navíc se ukázalo, že i shreveportský vrah měl krevní skupinu B.

Policisté oba činy propojili a chystali se zúžit okruh podezřelých, pak ale vyšetřování nabralo na obrátkách. Za vše mohl jediný telefonát.

Den poté, co floridští detektivové vyjeli do Shreveportu - bylo to v listopadu 1990 - se neziskové organizaci Crime Stoppers (jde o program, díky kterému se mohou přihlásit anonymně svědci různých trestných činů) ozvala místní obyvatelka Cindy Juracichová. Již od chvíle, kdy se dozvěděla o sérii vražd na Floridě, ji děsilo pomyšlení, že možná mluvila s hledaným Gainesvillským rozparovačem. Nyní se konečně odhodlala promluvit. „Neustále mě to znepokojovalo. Jednoho dne jsem zvedla telefon, zavolala Crime Stoppers a řekla: Myslím, že stačí, když budete vyšetřovat jediného chlápka - Dannyho Rollinga,“ uvedla později žena.

Rodina jako z hororu. Manželé brutálně znásilňovali a vraždili. I vlastní děti

S Rollingem se žena setkala v shreveportském kostele, několik týdnů před floridskými vraždami. Rolling tehdy jí i jejímu manželovi vyprávěl velmi zvláštní věci, na základě kterých pár usoudil, že by mohl být zodpovědný za trojnásobnou shreveportskou vraždu. Partneři ale nechtěli věřit, že by skutečně mohli mluvit s brutálním zabijákem, tak svá podezření nikam nehlásili. S Rollingem přerušili kontakty, Juracichová si ale později vzpomněla, že Rolling pronesl velmi zvláštní větu, která mohla být předzvěstí jeho floridského řádění. „Jednoho dne opustím toto město a půjdu tam, kde jsou krásné dívky, kde si jen lehnu na slunce a budu celý den pozorovat krásné ženy,“ řekl prý Juracichové.

Poslední humr

Vyšetřovatelé se tipu od Juracichové chytili a rychle zjistili, že Rolling je od září 1990 ve vazbě na Floridě za loupež v supermarketu. Brzy jim bylo jasné, že skutečně dopadli hledaného Gainesvillského rozparovače. Rolling v době floridských vražd ve dne spáchal několik přepadení bank v okolí, navíc bydlel v malém kempu nedaleko bytů, ve kterých žily studentky. Měl stejnou krevní skupinu jako vrah. A když pak v jeho věcech našli nahrávky, audiodeník, ve kterém Rolling narážel na brutální vraždy, jeho obvinění už nestálo nic v cestě. „Navíc porovnali i Rollingovu DNA a shodovala se s DNA vraha,“ zmiňuje server Biography.

Vyšetřovatelům nelítostný zabiják řekl, že chtěl být ještě slavnějším jako zabiják Ted Bundy, a k vraždám jej inspirovaly horory.

Vrah Jeffrey Dahmer: Fetiše se u něj rozvíjely už od dvanácti, myslí si otec

Danny Rolling se přiznal k pěti floridským vraždám, za které byl odsouzen k trestu smrti. V době procesu se ještě doznal i k trojnásobné vraždě z Shreveportu (za tu ale odsouzen nebyl). Dokonce řekl, že plánoval zabít svého otce. Vyšetřovatelé navíc zjistili, že počátkem srpna 1990 ještě na Floridě znásilnil další ženu.

Gainesvillský rozparovač byl popraven injekcí v roce 2006. Před smrtí napsal dopis, ve kterém se omluvil za své činy a snědl kus humra. Přesto tvrdil, že jeho trest je nepřiměřený. Prý by za každou vraždu stačil jeden rok ve vězení, a ty si odseděl už postupně dříve za různé krádeže. „Lucifer mi řekl, že osm duší je za každý rok, který jsem byl ve vězení. Když jsem se dostal ven z vězení Parchman, to už bylo osm let ve vězení, různých věznicích na jihu,“ řekl vrah v nahrávce, která unikla na veřejnost.