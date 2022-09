Vznik zločineckého gangu Mara Salvatrucha neboli také MS-13 se podle Wikipedie datuje do 70. a 80. let 20. století. Skupina se dala dohromady především kvůli tomu, aby ochraňovala přistěhovalce ze Salvadoru před jinými gangy, které se v oblasti Los Angeles vyskytovaly.

Postupem času začali praktikovat různé nelegální způsoby obživy, dostávali se k lepším zbraním a začali se vymezovat i proti jiným zločineckým organizacím, především proti nepřátelským Barrio 18, jak zmiňuje ve své bakalářské práci Prameny kriminálního gangu Mara Salvatrucha Lila Uhrinová.

Šíření gangu do celého světa

Po skončení salvadorské občanské války, která probíhala mezi lety 1979 až 1992, byl velký počet členů gangu Mara Salvatrucha deportován do Salvadoru, což mělo za následek rozšíření gangu i do oblastí Střední Ameriky. V následujících letech se široce rozrůstal a dnes je aktivní rovněž v Kanadě a Mexiku. Jeho členy jsou dle Wikipedie převážně mladí muži se Salvadoru.

Poslední dobou se však hovoří rovněž o transnacionalizaci skupiny, což by mohlo znamenat nebezpečí i pro Evropské státy.

Velkým problémem ze sociálního i psychologického hlediska je fakt, že členové gangu Mara Salvatrucha jsou osoby velice nízkého věku. Není výjimkou, že se jedná o nezletilé chlapce. Děti se často rekrutují cestou do školy, kostela nebo starší i cestou do práce. Nábor je však často nucený a aspiranti na členství do gangu jsou podrobování 13vteřinovému bití, což je rituál přijetí známý též jako „přebití“.

Členy gangu se ale také často stávají mladíci, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu i krátkodobě uvězněni. Během pobytu v nápravném zařízení jsou obvykle do gangu vtaženi.

Mladí potetovanci vynikají svou krutostí

Díky své krutosti a lhostejnosti představují členové gangu Mara Salvatrucha obrovskou hrozbu pro bezpečnost obyvatel a v Salvadoru i pro fungování samotného státu. Jejich kodex je založen na nemilosrdné odplatě a nezdráhají se vraždit ani kojence či ženy. Salvador má dokonce třetí nejvyšší počet zavražděných žen na světě. Násilné odplaty mezi jednotlivými gangy zahrnují vyvraždění celé rodiny, přátel i sousedů. Jediný útok může znamenat vyhlazení celé rodiny bez ohledu na věk.

Četnými tetováním jsou členové kriminální organizace Mara Salvatrucha proslulíZdroj: Shutterstock

Autobus, který jede ze špatné části města, může být skupinou spálen za bílého dne se všemi cestujícími na palubě. Gang se ale zaměřuje i na policisty, vládní úředníky a komunitní organizace. I díky tomu Nejvyšší soud El Salvadoru označil skupinu jako teroristickou organizaci.

Poznávací značka: mačeta a tetování

Okresní prokurátor Nassau Madeline Singas uvedl: „Zločiny, o kterých mluvíme, jsou brutální. Jejich zbraní je mačeta, kterou způsobují zranění, která jsem nikdy předtím neviděl. Mluvím především o usekaných končetinách. Jsou ve svých útocích nemilosrdní, ale my proti nim nikdy nepolevíme,“ hovoří o skupině, jejíž poznávací značkou je i četné tetování.

Členové gangu si běžně nechávají potetovat všechny části těla včetně obličeje. Nejčastěji si tetují hesla „MS“, „Salvatrucha“, ale i ďábelské rohy a další motivy. Ovšem od roku 2007 se již noví členové v obličeji netetují, aby bylo snazší páchat zlo bez povšimnutí.

Jejich počet raketově roste

Úředníci Salvadoru odhadují, že počet členů se za posledních deset let silně rozrostl a páchá zlo již ve čtyřiceti státech. V roce 2009 měl podle National Gang Threat Assessment gang kolem 30 až 50 tisíc členů po celém světě. Dnes jich je kolem 70 tisíc. V roce 2021 vydal Federální úřad pro vyšetřování tiskovou zprávu, ve které byl vůdce gangu MS Yulan Adonay Archag Carias přidán na seznam 10 nejhledanějších uprchlíků. Současně byl v červnu 2022 další z vůdců gangu César Alfredo Romero Chávez dopaden a odsouzen k 1 090 letům vězení poté, co byl usvědčen ze 24 případů těžké vraždy.