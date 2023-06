Dokonale naplánované bankovní loupeže, krvavé přestřelky s policisty a federálními agenty, útěky z vězení. Tak vypadal život jednoho z nejznámějších amerických gangsterů 30. let minulého století Johna Dillingera. Vůdce gangu se narodil přesně před 120 lety.

Chicagské kino chvíli poté, co u něj byl zastřelen legendární gangster John Dillinger. Na místě se shromáždily stovky zvědavců, někteří si namáčeli věci v Dillingerově krvi. | Foto: Wikimedia Commons, Associated Press, volné dílo

„Až se odsud dostanu, budu ten nejpodlejší bastard, jakého jste kdy viděli,“ prohlásil tehdy 21letý John Dillinger z amerického státu Indiana, když tam v roce 1924 skončil ve vězení za pokus o vyloupení obchodu, při němž napadl prodavače. Slova mladého muže, který měl se zákonem problémy už od dětství, byla prorocká.

Poté, co se ve vězení spřátelil s řadou ostřílených bankovních lupičů, kteří jej definitivně „zasvětili“ do života gangstera, se opravdu stal svého času jedním z nejhledanějších a nejznámějších zločinců v Americe. Dvaadvacátého června uplyne od jeho narození přesně 120 let.

Příběh Johna Dillingera mapuje třeba snímek Veřejní nepřátelé, kde elegantního gangstera hrál Johnny Depp:

Zdroj: Youtube

Na to, aby se Dillinger zapsal do historie, mu stačil rok - jeho gangsterská kariéra totiž trvala pouze od května 1933, kdy byl propuštěn ze zmíněného vězení, do července 1934, kdy ho zastřelili federální agenti. Jeho gang za tu dobu vyloupil 24 bank (on sám se podílel na více než polovině loupeží), 4 policejní stanice, několikrát o vlásek unikl policistům (často při napínavých přestřelkách a honičkách) a jednoho policistu také zastřelil.

Zatímco pro úřady se stal nežádoucí osobou číslo 1, mezi běžnými Američany měl množství fanoušků, kteří v něm viděli novodobého Robina Hooda.

Legendární americký gangster John Dillinger.Zdroj: Wikimedia Commons, FBI, volné dílo

Zločinec hrdina

Dillinger se narodil v roce 1903 v Indianapolisu. Byl problémovým dítětem s divokou povahou - často se pral, šikanoval spolužáky, páchal drobné krádeže. Dospělost na tom nic nezměnila. Jak připomíná web FBI, nakrátko sice vstoupil k námořnictvu, dlouho zde ale nevydržel a dezertoval.

Naposledy se pokusil začít žít normální život v dubnu 1924, když se doma oženil. Marně. „Městečko Mooresville, kde Dillinger vyrostl, bylo tiché a nudné. A on nebyl ani jedno. Jednoho dne se rozhodl prolomit nudu tím, že naplánoval přepadení místního obchodníka s potravinami. Skutečně to i udělal – a dostal téměř deset let vězení,“ uvádí stanice CBS.

Až nečekaně vysoký trest (a fakt, že se s ním v té době rozvedla manželka) ještě utvrdil Dillingerovo rozhodnutí stát se zločincem. Ve věznici měl ke vzdělávání v tomto „oboru“ skvělou příležitost. Spřátelil se zde totiž s tehdy již zkušenými gangstery a bankovními lupiči. Harry „Pete“ Pierpont, Charles Makley, Russell Clark, a Homer Van Meter naučili Dillingera, jak být úspěšným kriminálníkem a společně naplánovali hned několik akcí na dobu, až budou propuštění.

Z vězení se Dillinger dostal díky předčasnému propuštění v květnu 1933, kdy se Amerika potácela pod tíhou hospodářské krize. Pár týdnů po něm vyloupil s parťáky první banku a další brzy následovaly.

Pro běžné lidi se stal hrdinou. „Američané byli tak naštvaní na všechny bankéře a obchodníky, kteří je obrali o peníze, domovy a práci, že Dillingerovi fandili,“ okomentoval pro CBS Bryan Burrough, autor knihy Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-34.

Ať ti není zima, zlato

Dillingerovy loupeže paradoxně mnoha lidem opravdu pomohly. „On a jeho gang postupně ukradli více než 300 tisíc dolarů, což se v současnosti rovná zhruba pět milionům dolarů (v přepočtu 109 milionů korun, pozn. red.). Při loupežích také zničili tisíce záznamů o hypotékách, čímž pomohli mnoha chudým lidem uniknout vysokým splátkám nenasytným bankám,“ vysvětluje článek listu The Times.

Sám Dillinger si byl navíc vědom své popularity a užíval si roli zločince elegána a gentlemana. „Byl to chytrý chlap, charismatický. Proslavil se tím, že dělal malá gesta - například když vzal jako rukojmí ženy, dal jim přes ramena kabát a řekl: Tady máš, zlato, aby ti nebyla zima,“ nastínil Burrough.

Geniální útěk s dřevěnou pistolí

Policistům pil Dillinger krev. Kromě loupeží zosnoval útěk svých přátel z vězení - nechal jim tam propašovat zbraně. Když ho po další z loupeží v srpnu 1933 dopadli a skončil ve vězení v Limě v Ohiu, členové jeho gangu ho vysvobodili. „V říjnu tři z vězňů, kterým předtím pomohl utéct, místnímu šerifovi tvrdili, že přišli Dillingera převézt do původní věznice v Indianě. Když je šerif poprosil, aby se legitimovali, jeden z mužů šerifa postřelil. Pak bandité osvobodili Dillingera a zraněného muže nechali zemřít na podlaze,“ popisuje útěk web FBI.

Dillinger a jeho gang pak pokračovali v loupežích. Mezitím gangster také potkal svou osudovou ženu. Poloviční Indiánka Evelyn „Billie“ Frechetteová se stala jeho oddanou partnerkou, která s ním sdílela život na útěku.

Přestože měl Dillinger pověst zločince elegána, vražda šerifa v Limě nebyla jediným krveprolitím, které měl jeho gang na svědomí. Při únicích gangsterů docházelo často k přestřelkám s policisty a několik mužů zákona to stálo život. Sám Dillinger ale podle všeho policistu zabil pouze jednou.

Osudová chvíle nastala při loupeži ve First National Bank na východě Chicaga v lednu 1934. Začala přestřelka a Dillinger zastřelil policistu Williama Patricka O'Malleye. „Cítil jsem se kvůli O'Malleyově zabití špatně, ovšem jen kvůli jeho ženě a dětem. Stál mi přímo v cestě a pálil na mě. Co jiného jsem mohl dělat,“ řekl prý Dillinger jednou svému právníkovi, připomíná web PBS.

Dillinger a jeho parťáci pak utekli do Arizony. Měli ale smůlu. „V hotelu, kde se skrývali pod falešnými jmény, vypukl požár. Zasahující hasiči muže poznali podle fotek a místní policie je zatkla. Dillingera převezli do Indiany, kde čekal za mřížemi na proces za vraždu policisty,“ uvádí web FBI. Tehdy už byl tak slavným gangsterem, že jeho letecký transport sledovaly tisíce lidí a stovky novinářů.

Zdroj: Youtube

Za mřížemi ale nakonec dlouho nebyl. „V březnu Dillinger vyděsil stráže pistolí, o níž tvrdil, že si ji sám vyrobil. Dozorce donutil otevřít dveře jeho cely, zamkl a utekl,“ připomíná web FBI.

Jeho „pistole“ byla opravdu majstrštykem. „Břitvou vyřezal z kusu dřeva tvar pistole a začernil ji krémem na boty,“ nastiňuje encyklopedie Britannica.

Při útěku s ukradeným vozem šerifa Dillinger přejel hranice amerických států, čímž spáchal federální zločin a do pátrání po něm se zapojili federální agenti. I tak ale sestavil nový gang a opět se pustil do bankovních loupeží.

Přestřelka za přestřelkou

Dillinger a Billie ale žili jako psanci. Například koncem března 1934 se pod falešnými jmény ubytovali v Lincoln Court Apartments v Minnesotě. Pronajímatelé podivně nervózní nájemníky oznámili FBI. Než agenti budovu obklíčili, vešel jim omylem do rány jeden z členů Dillingerova gangu. Spustila se přestřelka, při které se Dillingerovi i Billie povedlo utéct, byť gangstera postřelili. Oba pak odjeli do zločincova rodného města Mooresville, kde se setkal s příbuznými - mimo jiné prý vyrazili na piknik.

Pak se ovšem vydali zpět do Chicaga. Billie šla navštívit přítelkyni, Dillinger čekal v autě. Ještě nakrátko si tak zachránil krk, neboť Billie vlezla do pasti a skončila v poutech, zatímco Dillinger nepozorovaně odjel. Milenci se už nikdy neviděli.

Jindy o vlásek unikl, když se informátoři policie dozvěděli, že jde za lékařem. „Policisté vyslali celou jednotku aut, aby mu zablokovala cestu. Dillinger ve svém voze změnil směr, nastala honička, při které policisté do jeho auta vystříleli 27 děr. Ale nechytili ho,“ nastiňuje CBS.

Člen Dillingerova gangu John Hamilton. Hamilton zemřel na následky střelného zranění, které utrpěl při útěku před FBI. John Dillinger se o něj do posledních chvil staral a pak ho tajně pohřbil.Zdroj: Wikimedia Commons, Indiana State Penitentiary archives, volné dílo

Pak o vlásek unikl v dubnu 1934. Tehdy si on a část členů jeho gangu pronajali chaty ve Wisconsinu v oblasti Little Bohemia. Mimochodem, tamní zásah na Dillingera pod taktovkou FBI se stal jedním z největších debaklů tohoto úřadu v historii. Nastala totiž přestřelka, při níž bylo několik agentů vážně zraněno, a Dillinger i jeho parťáci unikli.

Žena v rudé

Přesto se nakonec policistům a agentům podařilo členy gangu postupně buď zabít nebo zatknout. Samotného Dillingera dostali díky zradě. V létě 1934 se úspěšně skrýval v Chicagu a agenti po něm pátrali poměrně marně. Jenže si začal s příležitostnou prostitutkou Polly Hamiltonovou, která občas „pracovala“ pro vyhlášenou bordelmamá rumunského původu Anu Cumpănaș, známou jako Ana Sage. A tato žena Dillingera prozradila.

Potřebovala si totiž zachránit vlastní kůži. „Jelikož Ana Sage byla kvůli své profesi považována za nežádoucího přistěhovalce, úřady zahájily úkony nutné pro její deportaci. Ana tak FBI nabídla, že poskytne informace o Dillingerovi výměnou za peníze a zastavení deportace,“ píše web FBI.

Ana Sageová (někdy uváděná jako Anna Sageová) byla bordelmamá rumunského původu, která výměnou za peníze a zastavení její deportace z USA zradila gangstera Johna Dillingera, čímž zařídila jeho dopadení FBI. Přesto ji z USA deportovali.Zdroj: Wikimedia Commons, Associated Press, volné dílo

Ana prozradila termín, kdy ona, Polly a Dillinger půjdou do kina. „Také souhlasila, že bude mít na sobě výrazné oranžové šaty, aby ji agenti snadno poznali,“ konstatuje web FBI. Mimochodem, později se říkalo, že měla na sobě šaty červené, což jí vyneslo přezdívku Žena v rudé.

Krev jako suvenýr

Osudový den nastal 22. července 1934, kdy se Dillinger s milenkou a bordelmamá opravdu vydali do kina Biograf Theater. Zatímco společně sledovali film Manhattan Melodrama s Clarkem Gablem v hlavní roli, budovu obklopili agenti FBI.

Osobně do kina dorazil i agent Melvin Purvis, který do té doby neúspěšný hon vedl. „O půl jedenácté večer Dillinger a jeho dvě společnice vycházeli z kina. Když procházeli východem, u kterého stál Purvis, zapálil si tento muž doutník, čímž dal signál ostatním agentům, aby se přiblížili,“ uvádí web FBI.

Dillinger si v tu chvíli uvědomil, co se děje. „Jednal instinktivně. Vytáhl pistoli a utíkal do uličky. Ze zbraní tří agentů FBI vyšlo pět výstřelů. Tři zasáhly Dillingera a on spadl obličejem na chodník,“ popisuje smrt slavného gangstera web FBI.

Jeho skon byl senzací. Doslova do pár minut po přestřelce se u kina tlačily stovky lidí, kteří chtěli mít netradiční suvenýr. „Ženy si schválně máčely sukně v Dillingerově krvi,“ uvádí web CBS. Zločinec gentleman je pohřbený v Indianapolisu.