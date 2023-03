Američtí vyšetřovatelé částečně odhalili záhadu zmizení legendárního lyžařského závodníka Gardnera Paula Smitha. Až nyní se díky vzorkům DNA a moderní forenzní genetické genealogii zjistilo, že mu patří tělo, které se našlo v roce 1970.

V roce 1970 řidič sněžného pluhu narazil na velmi zvláštní objev. Na vrcholu horského průsmyku Independence Pass nalezl mužské tělo, které bylo oblečené do mikiny a khaki kalhot. Až do dnešní doby se nevědělo, že ostatky patří patří slavnému lyžaři | Foto: Shutterstock

Gardner Smith, který vyrůstal v Kalifornii nedaleko hory Boreal Mountain, se v padesátých letech stal jedním z nejrychlejších lyžařů v zemi. Podle slov jeho blízkých byl nebojácným volnomyšlenkářem, který rád zkoušel nebezpečné aktivity. V roce 1969 ale záhadně zmizel. Poslední zpráva, kterou napsal na pohlednici adresovanou svojí matce, zněla: „Mám se dobře. Neboj se.“ Od té doby se o něm nevědělo vůbec nic.

Dlouhá léta zůstávala záhada zmizení lyžaře neobjasněná. Jeho dnes už šedesátiletá dcera Jeanne Gaida, která se narodila sedm let před Smithovým zmizením, vyrůstala bez otce. Celý život přemýšlela o tom, co se s ním mohlo stát. „Stále se s tím vyrovnávám. Jsem smutná z toho, že měl tragický a osamělý konec,“ citoval ji portál The Mercury News.

Podivný nález

V roce 1970 pak řidič sněžného pluhu narazil na velmi zvláštní objev. Na vrcholu horského průsmyku Independence Pass nad Aspenem nalezl mužské tělo, které bylo oblečené do mikiny a khaki kalhot. Chyběla mu ruka a části žeber. Přes levou botu měl dotyčný přetaženou ponožku a v kapse jen holící strojek a sedm dolarů. Úřady tehdy na základě polohy a stavu ostatků usoudily, že nebožtík musel ležet celou zimu venku na sněhu.

Kvůli tomu, že se vyšetřovatelům nepodařilo tělo identifikovat, začalo být známé pod přezdívkou „neznámý John Doe z Independence Pass“. Pod označením „neidentifikovaný muž“ jej tehdy uložili na Leadvillském hřbitově Evergreen.

O tělo se před deseti lety začala znovu zajímat americká vyšetřovatelka odložených případů Silvia Pettemová, která kontaktovala divizi Coloradského ministerstva veřejné bezpečnosti Colorado Bureau of Investigation (CBI) a podnítila exhumaci ostatků a odběr vzorků DNA. Ostatky poté léta zůstaly uložené v kanceláři bývalé koronerky Shannon Kentové.

Až nyní se CBI podařilo spojit je s legendárním lyžařem. Mnoho informací o jeho smrti však není známo. Úřady pouze uvedly, že neexistují žádné důkazy o cizím zavinění.

Otázky zůstávají

Otázky ohledně možné příčiny úmrtí tak přetrvávají. Záhadou je i to, proč se při výletu do hor zkušený lyžař oblékl tak stroze. „Možná se tam vypravil s úmyslem vydat se hned zpátky dolů. Možná ho zastihla náhlá bouře, najednou se velmi ochladilo a on byl dezorientovaný. Člověk by si myslel, že bude mít víc rozumu a vezme si teplejší oblečení,“ uvedla Pettemová.

Dcera Jeanne Gaida se nyní pokouší díky starým fotografiím či novinovým výstřižkům přijít záhadě na kloub. Smith byl také podnikatel a vymyslel třeba lyžařské brýle s dvojitým sklem, které se dodnes běžně používají, nebo rukojeť na lyžařských holích.

Jeho dcera odhalila, že se snažil s dalšími nápady prorazit u větších firem, ale příliš se mu to nedařilo. Je tak podle ní možné, že jeho zmizení mohlo nějakým způsobem souviset s jeho obchodními neúspěchy.

Všechno jsou to ale pouze domněnky. Gaida se nechce vzdát, a tak nyní hledá další lidi, kteří by ji mohli navést na správnou stopu, díky které by zjistila, co se jejímu otci stalo.

Řešení odložených případů

Genetická genealogie je moderní technologie, díky které se už podařilo dopadnout řadu vrahů a objasnit tak desítky odložených případů. Příkladem je odhalení Zabijáka z Golden State, kterým byl bývalý policista Joseph James DeAngelo. Na svědomí měl třináct vražd a dalších zločinů, ke kterým došlo v Kalifornii v letech 1973 a 1986.

Vyšetřovatelé použili vzorek DNA z místa dvojnásobné vraždy z roku 1980 a porovnali ho s DNA vzdálených příbuzných DeAngela na genealogickém webu. V roce 2018 ho pak zatkli.

Jenom od začátku tohoto roku se pak díky genetické genealogii a vzorkům DNA v celých Spojených státech dokázalo rozlousknout 28 odložených případů.