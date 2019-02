Je mu 42 let. Přiznaný homosexuál. Chce povolit potraty a do 15 let zavřít všechny uhelné doly v zemi. Nyní založil novou politickou stranu. Seznamte se: Robert Biedron.

Že je charismatický řečník, dokázal Robert Biedroň i při ustavující schůzi své nové politické strany Wiosna (Jaro). „Potřebujeme jaro, které vzbudí tuto ponurou krajinu. Naše sny se mohou stát skutečností, když budeme mít odvahu snít společně,“ burcoval příznivce polský Macron, jak mu přezdívají někteří novináři. Naděje jsou do něj vkládány enormní, pád může být hluboký.

Terčem jeho kritiky je polská tvrdá protipotratová legislativa, nulová podpora umělého oplodnění současnou konzervativní vládou, nejasné oddělení církve od státu. Místo hodin katechismu chce výuku angličtiny. Když před týdnem představoval program, který dával v posledním půlroce dohromady při tzv. brainstormech, tedy setkáních s příznivci po celém Polsku, zaplněná varšavská hala Torwar burácela nadšením. Politologové ale jeho plány komentují střízlivě: Od opozice si vyzobal liberální témata (potraty), od vlády pak opsal sociální program (dávky pro rodiny apod.).

Se současnou politikou přitom Biedron nechce mít nic společného. Zásadně odmítá svoji účast ve vyhrocených sporech současné vládní kliky, v čele se stranou Právo a Spravedlnost (PiS), a opozice, reprezentované Občanskou platformou. „Tato dlouholetá polsko-polská válka není mojí válkou,“ řekl před ustavujícím konventem Wiosny médiím, a rozhořčil tím opoziční tábor, který doufal v nového spojence v boji proti konzervativní vládě nebo v blokádě provládní televize TVP.

Průzkumy totiž hrají Biedrońovi do karet. Wiosna neměla ještě ani název a už se v nich pohybovala nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sejmu. Nyní osciluje od deseti do patnácti procent. A letošní rok je v Polsku supervolebním. V květnu se volí do Evropského parlamentu, na podzim pak do Sejmu. Vrásky z nástupu Wiosny by si měla podle všeho dělat celá politická scéna. Opozici by mohla sebrat věčnými spory s PiS unavené liberální voliče. Od v kauzách topící se PiS pak má pak šanci převzít váhavé proevropsky laděné středové voliče. Navíc s PiS Biedron eventuální koalici po volbách skládat nehodlá.

Zda vše dopadne podle jeho představ – plánuje si, že před Vánoci by mohl být premiérem –, není ani trochu jisté. První mráčky se již objevují. Nejdříve odmítl rozkrýt financování své strany a až po silné kritice na Twitteru napsal, že se na ni po malých částkách skládají sympatizanti. Takové vysvětlení může stačit davům v hale, ale jen těžko unaveným liberálům a nerozhodnutým středovým voličům.

Biedron může rozhodnout

Nejnovější průzkumy dělají z nové strany Jaro Roberta Biedrona rozhodující jazýček na vahách. Vládnoucí Právo a spravedlnost má přes třicet procent a vede jen o několik procent před opoziční Občanskou platformou. Biedronovo Jaro má na třetím místě od deseti do čtrnácti procent hlasů. A může rozhodnout, zda bude v podzimních parlamentních volbách ukončena samovláda PiS a zda bude tato strana po čtyřech letech poslána od opozice.