Před víkendem začaly internetem kolovat videa s desítkami mužů ve spodním prádle, kteří jsou podle izraelské armády teroristé Hamásu. Jedná se podle ní o ozbrojence, kteří se vzdali a na záběrech po vyzvání odevzdávají své pušky. Palestinský Hamás o víkendu popřel, že by jeho bojovníci složili zbraně a tvrdí, že Izrael na videu drží civilisty. Snímky mezi lidmi vyvolaly spekulace o pravdivosti záběrů. Stanice BBC proto tato videa prozkoumala a ověřila.

Izraelské obranné síly (IDF) ve čtvrtek zveřejnily záběry, které během chvíle obletěly svět a vyvolaly mezi lidmi divoké diskuze. Izraelská armáda v neděli odmítla pohoršené reakce na video s desítkami svlečených Palestinců a uvedla, že je to součást rutinních prohlídek. Hamás naopak trval na tom, že zadržení lidé nejsou jeho bojovníci ale neozbrojení civilisté, napsal list Barron's.

Internetem kolovaly dvě verze momentu, kdy údajný terorista, svlečený jen do trenek, odevzdává pušku a zásobník. Videa se liší jen v detailech, ale lidé začali spekulovat, že scénu Izraelci natáčeli opakovaně. Nejčastěji poukazovali na to, že muž drží zbraň pokaždé v jiné ruce.

Novináři z týmu BBC Verify ale zjistili, že video vojáci IDF víckrát nenatáčeli. Snímky prozkoumali a uvedli, že všechny pocházejí ze souvislého záběru. Zdá se, že v ní Palestinci odevzdávají celkem tři zbraně. Vždy se pro ně vrací stejný muž a odevzdává je s odděleným zásobníkem.

Odnášení zbraní pozorují desítky dalších polonahých mužů, kteří jsou seřazení na druhé straně silnice. Ve zdvižených rukách drží průkazy totožnosti. Tým také zjistil, že Izraelci video zaznamenali před školou OSN v Bajt Lahíji, severně od uprchlického tábora Džabálijá.

Novináři dokázali podle polohy slunce i určit, které z videí se odehrálo nejdřív. Muž na něm nese zbraň v pravé ruce a pokládá ji na již odevzdanou pušku. Na dalším videu zbraň odnáší v levé ruce.

Na záběrech se také na chvíli objeví konec něčeho, co vypadá jako objektiv zrcadlovky. Podporuje to tvrzení, že situaci dokumentovalo více lidí. Fotky ukazují umístění první pušky a výsledné tři zbraně a zásobníky na chodníku z jiného úhlu než video.

Nezodpovězené otázky

Videa přesto vyvolávají otázky, na které novináři nemají odpovědi. Nejdůležitější je podle nich fakt, že rozkazující Izraelci jsou mimo záběr. Není proto jasné, zda muž zbraně opravdu odevzdává nebo jen hraje divadlo pro kameru. Tomu nahrává i fakt, že jsou všichni Palestinci ve spodním prádle a nemají kde zbraně schovat.

Není jisté, zda zadržení opravdu spolupracují s teroristy. Spekulace, že jde o civilisty, podporuje Hamás, uvedla turecká agentura Anadolu Ajasi. „Hrdinové Hamásu se nevzdávají a izraelské okupační lži nikoho neoklamou,” uvedl člen skupiny Izzat al-Rishq.

Izrael si však stojí za tím, že jsou to teroristé. V neděli to potvrdil to i premiér Benjamin Netanjahu. „Bude to trvat ještě dlouho, válka je v plném proudu, ale je to začátek konce Hamásu,” řekl deníku The Jerusalem Post.

Že jde o civilisty potvrdil i příbuzný jednoho ze zadržených

Izraelská armáda zveřejnila kromě zmíněného videa i další záběry, na kterých údajní teroristé klečí ve spodním prádle na ulici. Svět obletěla i fotka, kde polonazí muži klečí na kraji svahu. Příbuzný dvou zadržených Palestinců si stojí za tím, že je jeho bratr i bratranec jsou obyčejní civilisté a s Hamásem nemají nic společného.

Velkým tématem nadále zůstává i otázka rukojmích z prvotního útoku Hamásu 7. října. Během krátkého příměří propustili teroristé desítky lidí, hlavně ženy, děti a důchodce, kteří se mohli vrátit ke svým rodinám. Mluví ovšem o tom, že někteří z vážně zraněných rukojmích stále v rukou Hamásu potřebují okamžitou pomoc a jejich stav se rychle zhoršuje.