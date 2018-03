Generál Pavel obdržel nejvyšší americké vojenské vyznamenání

"Generál Pavel skvěle vedl vojenský výbor Severoatlantické aliance během nejnáročnějšího období nedávné historie," stojí mimo jiné v oficiálním zdůvodnění prestižního amerického vyznamenání.

. @thejointstaff officers congratulate Czech Gen. Petr Pavel after Gen. Joe Dunford presented him the Legion of Merit. Pavel serves as Chairman of NATO’s Military Committee. pic.twitter.com/YZQJAdLaL1

Jak zároveň připomnělo americké ministerstvo obrany, generál Pavel je prvním velitelem Vojenského výboru NATO, jenž pochází z některé ze zemí východního bloku. Ve funkci ho v červnu nahradí Brit Stuart Marshall.

#ICYMI: @USMC Gen. Joe Dunford, chairman of @thejointstaff, presented the Legion of Merit to Czech Gen. Petr Pavel, chairman of the NATO Military Committee @CMC_NATO, during a ceremony today: https://t.co/OzjcHtEEpS #WeAreNATO pic.twitter.com/jjAd6qjH8y