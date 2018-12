George Bush starší byl pohřben v Texasu. Jeho vlak doprovázely davy lidí

Rakev s pozůstatky bývalého amerického prezidenta George Bushe staršího byla ve čtvrtek večer uložena do rodinného hrobu v texaském městě College Station. Ještě předtím se odehrál smuteční obřad v episkopálním kostele svatého Martina v Houstonu. Po čtyřech dnech tak skončila série pietních akcí k uctění památky někdejší hlavy státu. Bush zemřel před týdnem ve věku 94 let.

Státní pohřeb se uskutečnil ve středu. V uplynulých dnech se s ním přišly rozloučit tisíce lidí. "Měl odvahu válečníka, ale ještě větší kuráž mírotvorce," řekl ve svém proslovu někdejší ministr zahraničí James Baker, který sloužil v jeho administrativě. V úvodu se také Bushovi omluvil za to, že ho bude chválit, neboť někdejší prezident, jak připomněl, nesnášel chvástání.

Baker mimo jiné připomněl Bushovo důstojné chování vůči Sovětskému svazu v době, kdy se jeho impérium ve východní Evropě hroutilo. Prezident podle Bakera totiž velmi dobře věděl, že skromnost vůči padlému protivníkovi je tou nejlepší cestou.

Smuteční kolona se po skončení čtvrtečního obřadu vydala z houstonského kostela na nádraží Union Pacific Railroad Westfield.

Speciální vlak

Odtud pak rakev zamířila speciálním vlakem, kterou vedla lokomotiva s číslem 4141. Tu společnost Union Pacific zařadila v říjnu 2005 do služby na počest Bushe staršího. Lokomotiva vzdala hold 41. prezidentovi USA nejen svým číslem, ale také barevným vyvedením, které bylo bílomodré.

We were honored to participate in the funeral procession for President George H.W. Bush. #Remembering41 #Bush41 pic.twitter.com/Tqk6tMi85k — Union Pacific (@UnionPacific) 6. prosince 2018

Vlak pak zamířil do kampusu univerzity Texas A&M v College Station, kde je i Bushova knihovna. Na jejím pozemku byl 41. prezdent USA po krátkém rodinném pietním aktu pohřben do rodinné hrobky po bok své ženy Barbary, která zemřela letos v dubnu a dcery Robin, jež zemřela v roce 1953 ve věku tří let.

K železnici přišly podle deníku The New York Times davy lidí s vlajkami včetně studentů s transparenty, kterými Bushovi staršímu děkovali. Hasiči zase vlaku salutovali a jistá žena v červené čepici měla plakát s nápisem „odpočívej v pokoji, Georgi“ a nakreslenými srdci.

Aboard the @UnionPacific #4141 — an amazing outpouring of respect, affection and love for a great man and as Sec. Baker said the best one-term President this country has ever had. #Remembering41 #Bush41 (Photos courtesy ⁦@PaulMorsePhoto⁩) pic.twitter.com/eVEDmhth4r — Jim McGrath (@jgm41) 6. prosince 2018

Někteří lidé drželi ruku na srdci, čímž vzdávali bývalému prezidentovi hold. "Posloužil své zemi a vedl čestný život," řekla serveru Washington Post Laura Gaviková, která přihlížela odjezdu vlakového speciálu. "Byl jedním z těch posledních džentlmenů," dodala.

V pořadí 41. prezident Spojených států zemřel v sobotu brzy ráno ve věku 94 let a o jeho úmrtí rodina informovala v tiskovém prohlášení. Lítost nad smrtí vrcholného státníka a jednoho z nejmocnějších mužů světa vyjádřila řada světových osobností včetně jeho předchůdce i nástupců.

Pevná diplomacie

„Zasadil se o omezení jaderných zbraní a vybudování široké mezinárodní koalice k vyhnání diktátora Saddáma Husajna z Kuvajtu. Když ve východní Evropě propukly demokratické revoluce, byla to jeho pevné diplomatická ruka, které umožnila dosažení skvělého úspěchu - ukončení studené války bez jediného výstřelu,“ uvedli v prohlášení manželé Barack a Michelle Obamovi.

Současný americký prezident Donald Trump vyzdvihl Bushův „úsudek, zdravý rozum a ledově klidné vůdcovství“. George Bush starší podle něj „inspiroval generace Američanů ke službě vlasti“. Stejně jako Obama ocenil bývalou hlavu státu i za „mírové a vítězné ukončení studené války“.