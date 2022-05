Podle některých zdrojů by mohl být armádní generál zraněný, a tudíž se momentálně zotavovat. „Podle některých nepotvrzených zdrojů měl být Gerasimov zraněný při své nedávné návštěvě frontové linie na Donbasu,“ připomíná BBC, která v článku o vojenské přehlídce rovněž zmínila, že Gerasimov chyběl.

(7) Russia's foreign minister Sergey Lavrov was briefly seen arriving at the parade, but then was never shown again. The only official Putin spent any time talking with was his BFF, Defense Minister Sergei Shoigu. General Valery Gerasimov was totally missing from the events. pic.twitter.com/7owaswdARS

O zranění Gerasimova informovala již dříve některá ukrajinská média. Ruská strana tuto informaci ale ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podle nepotvrzených zpráv, které připomíná list Newsweek, měl Gerasimov koncem dubna dorazit do ukrajinského Izjumu, velitelské stanoviště ale pak zasáhla ukrajinská palba a armádní generál z něj údajně vyvázl se zraněním nohy.

I tyto zprávy jsou ale pouze spekulacemi. List The New York Times sice citoval dva americké vysoce postavené úředníky, kteří potvrdili, že Gerasimov se k 1. květnu vyskytoval na Donbasu, aby řešil situaci ruských vojsk na frontové linii, zranění už ale americká strana nepotvrdila.

Na stole je tak i druhá možnost - že Gerasimov na přehlídce nebyl proto, že u Putina upadl v nemilost. „Na takové akci by byla za normálních okolností taková vojenská osobnost v blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina,“ upozorňuje list Newsweek.

Putin's top commander general, Valery Gerasimov, who was given the order by Putin to give him a victory by May 9th, was missing in the Victory Parade. How badly was he injured in the war? Things are not going well for Russia. Many of its soldiers are still refusing to fight.