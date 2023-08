Krásná a zákeřná. Gertie z Berlína za války chytře demoralizovala vojáky USA

Je to jeden z téměř zapomenutých válečných příběhů. Před 2. světovou válkou byla Gertrude Hahnová (rozená Němka žijící od tří let v USA) vzornou americkou středoškolačkou, jež za svůj přístup ke studiu i k občanství získala dokonce cenu. V roce 1938 se však vrátila do Německa – a po vstupu Ameriky do války začala z Berlína vysílat nacistickou propagandu určenou k demoralizaci amerických vojáků. Odhalena byla právě před 80 lety, 22. srpna 1943.

Generál William Platt při inspekci svých jednotek | Foto: Wikimedia Commons, No 1 Army Film & Photographic Unit, volné dílo