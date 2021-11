V pondělí po jednání skupiny nejmocnějších států světa G20 v Římě doletěl do skotského Glasgow také americký prezident Joe Biden. V projevu označil aktuální konferenci za jedinečnou příležitost pro světové lídry, aby se postavili čelem globálnímu oteplování. „Nikdo z nás neunikne, pokud nevyužijeme tuto chvíli," řekl americký prezident.

Zatímco jeho projev byl oceněn, ze summitu uniklo i video, které již tak reprezentativní není. „Videonahrávka zobrazuje Joa Bidena, jak sedí a pomalu zavírá na delší dobu oči. Usnul, nebo jen potřeboval zraku dopřát odpočinek?," ptá se k nahrávce stanice BBC. Podle serveru The Independent se spíše spekuluje, že hlava Spojených států amerických kvůli náročnému programu zaspala.

Zdroj: Youtube

Mnohem větší kontroverzi, než možné Bidenovo "schrupnutí" však vyvolal způsob, jakým se na summit o změnách klimatu dopravila část světových vůdců či podnikatelů. „Do Glasgow přiletělo přibližně čtyři sta soukromých tryskáčů s hlavami států, miliardáři, podnikateli a celebritami. Mezi těmito VIP letouny nechyběl ani tryskáč Gulf Stream zakladatele Amazonu Jeffa Bezose v hodnotě 65 milionů dolarů. Výčet letadel není konečný, očekává se i přílet zakladatele Microsoftu Billa Gatese či herce a guvernéra Arnolda Schwarzeneggera," píše server Daily Mail.

Podle environmentálních aktivistů je přinejmenším povážlivé, že na summit, který řeší dopady globálního oteplování, zvolili politici a miliardáři právě tento způsob dopravy. „Soukromé tryskáče jsou pro životní prostředí pohromou, je to ten nejhorší možný způsob, jak cestovat. Průměrný soukromý tryskáč vyprodukuje dvě tuny CO2 každou hodinu letu. Pro porovnání, běžný člověk uhlíková stopa běžného člověka je ročně zhruba 8 tun. Přiletět soukromým tryskáčem sice je otázkou prestiže, ale když ho používají lidé, kteří tvrdí, že chtějí bojovat s klimatickými změnami, je těžké nepovažovat to za pokrytectví," vyjádřil se pro skotský list Sunday Mail Matt Finch z britské aktivistické skupiny.

Podle pořadatelů summitu však bylo nutné, aby se světoví lídři setkali osobně a letecká doprava je nejrychlejší možnou cestou. „Při rokování o potenciálně sporných tématech je nutné, aby se lidé dívali navzájem do očí, aby stáli tváří v tvář," vyjádřila se třeba britská ministryně Liz Trussová.

Chyběly bezbariérové přístupy

Jak však upozorňují britská a americká média, pokud se člověk uskromní, není vždy k přesunu nutný soukromý tryskáč. Server Page Six získal exkluzivní informace, podle nichž herec Leonardo DiCaprio, který se dlouhodobě angažuje v oblasti zlepšování životního prostředí a boje s klimatickými změnami, a který patří mezi VIP návštěvníky summitu, pro cestu do Glasgow navzdory svému postavení a příjmům využil běžný komerční let. Podle zdroje Page Six byl viděn na londýnském letišti Heathrow, jak přestupuje mezi lety.

V pondělí se na summitu v Glasgow odehrála i další kontroverzní situace. Ukázalo se totiž, že v jedné oblasti pořadatelé selhali - zdá se totiž, že nepočítali, že na konferenci dorazí i lidé, kteří jsou hendikepovaní. „Izraelská ministryně Karine Elharrar tvrdí, že se nemohla zúčastnit pondělního programu konference, jelikož budovy, ve kterých se rokování odehrávalo, nebyly přístupné na kolečkovém křesle, které má. Na sociální síti následně ministryně uvedla, že je smutné, že pořádající OSN, nezajistila adekvátní přístup na událost," píše BBC.

Podle stanice již zástupci izraelské delegace podali organizátorům formální stížnost. Britský ministr George Eustice se vyjádřil, že jde o politování hodnou záležitost a izraelské delegaci se omluvil. Zároveň ale uvedl, že část viny nese i doprovod ministryně. „Vím, že u většiny vstupů je možný přístup i na kolečkovém křesle. Očividně ministryně přijela ke vstupu, který tuto možnost nenabízel. Za normálních okolností by se tato situace nestala, kdyby izraelská delegace komunikovala, že mají ohledně příjezdu ministryně speciální požadavky," vyjádřil se Eustice pro kanál BBC Radio 4.

Jak ale upozorňují izraelská média, nešlo pouze o jeden vstup do budovy. V areálu, kde se summit koná, se podle ministryně Elharrarové dá přesouvat z místa na místo pouze místním mikrobusem nebo pěšky, a ani jednu z možností vzhledem ke svému postižení nemohla využít. Rovněž pro izraelská média uvedla, že čekala před budovou, kde se odehrávala jednání, dvě hodiny, a následně byla nucená vrátit se zpět do hotelu, aniž by se mohla zúčastnit jakéhokoliv rokování.