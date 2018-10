Globální oteplování se blíží ke kritické hranici. Ohrožuje stovky milionů lidí

Přední světoví klimatologové tvrdí, že svět má už jen pouhých deset let na to, aby udržel globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně v porovnání s předindustriální dobou. Překročení této hodnoty jen o půl stupně pak výrazně zvýší rizika sucha, povodní, extrémních teplot a chudoby, která se dotknou stovek milionů lidí.

S těmito alarmující závěry přišla zpráva, kterou v pondělí na závěr zasedání v jihokorejském Inčchonu zveřejnil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC). K odvrácení katastrofy jsou podle autorů zprávy nezbytná naléhavá a bezprecedentní opatření, aby bylo dosaženo nejambicióznějších cílů stanovených v pařížské dohodě o klimatu.

V dohodě, která byla uzavřena v roce 2015, se více než 180 zemí zavázalo, že udrží růst globální teploty po dvěma stupni Celsia, a budou se snažit aby tento nárůst byl co nejblíže hranici 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Devět desítek vědců dospělo k závěru, že od předindustriální éry teplota stoupla o jeden stupeň a při současném tempu by měl do deseti let stoupnou o dalšího půl stupně. Při současném tempu vývoje by pak globální teplota mohl do konce století vzrůst až o dva stupně.

Rozdíl mezi nárůstem o 1,5 stupně a dvěma stupni však bude mít podle dalekosáhlé následky pro celou planetu. Mohl by mimo jiné zabránit úplnému vyhynutí korálů a zmírnění tlaku na Arktidu. Při oteplení o 1,5 stupně by se situace, kdy by byl Severní ledový oceán bez ledu, objevovala jednou za století. Při oteplení o dva stupně by však k tomu docházelo jednou za desetiletí.

Vlnám veder, jaké zažila letos v severní Evropa, by při vyšším nárůstu bylo vystaveno o 420 milionů lidí více a o deset milionů lidí víc by bylo postiženo zvyšování hladiny světových moří. Půl stupně je také to, co dělí stovky miliony lidí od ohrožení chudobou, hladem a nedostatkem pitné vody v důsledku globálního oteplování.

„Je to to, co vypovídá o našem druhu, a chvíle, kdy musíme jednat,“ podotkla Debra Robertsová, spolupředsedkyně pracovní skupiny Mezivládního panelu pro dopady změny klimatu.

Zalesňování a rozšíření elektropohonu

K dosažení oteplení pouze o 1,5 stupně je podle vědců nutné zejména zastavit likvidaci lesů a naopak vysazovat nové. Důležité jsou však i technologické změny jako je přechod na elektrickou dopravu a větší rozšíření technologií na zachytávání uhlíku. Vypouštění emisí oxidu uhličitého způsobených člověkem musí do roku 2030 klesnout o 45 procent, místo plánovaných 20 procent. Do roku 2050 pak musíme dosáhnout nulových emisí.

„Postavily jsme vlády před docela těžké volby. Poukázali jsme na obrovské přínosy zachování oteplení o1,5 stupně Celsia a také na nebývalý posun v energetických systémech a dopravě, který by byl pro dosažení tohoto cíle nezbytný,“ uvedl Jim Skea, spolupředseda pracovní skupiny pro zmírnění dopadů.

„Ukazujeme, že to lze provést v rámci fyzikálních a chemických zákonů. Poslední proměnnou je však politická vůle, kterou však my nemůžeme ovlivnit. Pouze to můžeme vládám ukázat a ty to pak musí přijmout,“ dodal.