Podniky a služby po celém světě se postupně vzpamatovávají z globálního výpadku IT systémů, který je postihl ve čtvrtek a především v pátek. V některých odvětvích však problémy přetrvávají, napsal dnes web BBC News. Výpadek, který způsobila nepovedená aktualizace softwaru od firmy CrowdStrike, vyvolal výrazné potíže v letecké dopravě, platebních systémech či ve zdravotnictví. Výpadek postihl i Česko. S problémy se potýkalo například pražské letiště, lékárny BENU a pojišťovny Generali a Allianz.

Dopravci a provozovatelé služeb očekávají, že problémy v letecké dopravě budou trvat přinejmenším celý víkend. Například v Británii mají podle agentury AP dopravní a letecké společnosti stále potíže vrátit se do pravidelného provozu. Například na letišti v Manchesteru jsou cestující kontrolováni a odbavováni nadále ručně. Kvůli výpadku na mnoha letištích v Evropě i jiných kontinentech selhaly totiž odbavovací systémy. Správci letišť a letecké společnosti tak museli přejít na záložní či ruční způsoby odbavení.

Podle stanice BBC bylo v sobotu dopoledne SELČ na celém světě zrušeno na 1500 letů. V pátek to bylo podle aktualizovaných údajů na 7000 letů, což odpovídalo šesti procentům plánovaných leteckých spojů. Bylo to třikrát více než ve čtvrtek.

S nevyřízenými žádostmi a objednávkami se potýkají obchody a firmy, které měly v pátek kvůli výpadku zavřeno. V některých podnicích se stále pracuje na obnově systémů.

Nepovedená aktualizace softwaru

Celosvětový výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft způsobila nepovedená aktualizace softwaru od kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike. Odborníci a úřady v Austrálii, Británii i dalších zemích varovali před snahami podvodníků využít výpadku. Před tím podle BBC varoval také šéf společnosti CrowdStrike George Kurtz, který vyzval zákazníky, aby komunikovali se společností jen přes prověřené kanály. Za problémy, které způsobila jeho firma, se znovu omluvil.

V zahraničí výpadek výrazně postihl i banky a platební společnosti. Největší americká banka JP Morgan například stále pracuje na zprovoznění svých bankomatů.

Výrazně menší dopad než na Západě měl výpadek systémů v Číně či Rusku, a to kvůli tomu, že se v těchto zemích méně používají operační systémy Windows.

Pražské letiště po výpadku funguje normálně

Na Letišti Praha už v sobotu ráno všichni letečtí dopravci, kterých se dotkl páteční celosvětový výpadek odbavovacího systému GoNow, fungovali ve standardním režimu. Informovala o tom ředitelka komunikace pražského letiště Eva Krejčí. Cestující nicméně upozornila, aby sledovali svůj let na webu s přehledem letů.

V běžném režimu už některé společnosti fungovaly v pátek večer, kdy odbavovací systém postupně nabíhal. V pátek bylo na Letišti Václava Havla Praha zrušeno 12 příletů a 13 odletů, zpoždění mělo 83 příletů a 113 odletů.

Na obnovení provozu čeká několik lékáren BENU

Řetězec lékáren BENU, který v pátek čelil výpadkům některých IT služeb, prozatím obnovil provoz ve 220 pobočkách. Na opravách v dalších 35 pracují specializovaní technici, řekla mluvčí společnosti Veronika Forejtová. Zbytek lékáren by podle ní měl být do pondělního provozu v pořádku, jejich obnova se zatím daří podle plánu. V pátek odpoledne dočasně nefungovaly v BENU e-shop a on-line rezervace e-Receptu. K 18:00 zbývalo obnovit provoz ve více než stovce lékáren, plně už ale fungovaly lékárny s víkendovým provozem, elektronický obchod i receptové rezervace.

Systémy Generali České pojišťovny jsou v provozu

Systémy Generali České pojišťovny jsou po pátečním výpadku IT služeb plně v provozu. Žádné narušení kybernetické bezpečnosti firmy nenastalo.