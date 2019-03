Antisemitismus vláda kvůli zahraničí podporovat nemůže. Emancipující se ženy jsou příliš silným protivníkem, jak ukázal odpor proti návrhu na zpřísnění potratů. Uprchlíci ani letos nepřišli. Takže zbyla jediná skupina, na kterou lze snadno zaútočit. LGBT.

V Polsku se hlásí ke komunitě leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob kolem tři milionů lidí, každý třetí z nich zažil v posledních pěti letech nenávistný útok. Nejsou nijak chráněni. Polský trestní zákoník nezná termín zločinu motivovaného homofobií. Koncem května se konají volby do Evropského parlamentu a naši severní sousedi půjdou k urnám i na podzim. To se volí do Sejmu. A LGBT komunita se nově stala hlavním strašákem v kampani vládní strany Právo a Spravedlnost (PiS).