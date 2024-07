ČTK Redakce aktualizováno dnes 21:10

Izraelská armáda připravuje reakci proti libanonskému militantnímu šíitskému hnutí Hizballáh poté, co raketa odpálená z Libanonu zabila deset dětí a mladých lidí na Izraelem obsazených Golanských výšinách. V sobotu večer to řekl mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Kvůli tomuto útoku se co nejrychleji ze Spojených států vrátí izraelský premiér Benjamin Netanjahu, návštěvu zkrátí o několik hodin. Izraelští představitelé hovoří o tom, že se země přiblížila otevřené válce proti Hizballáhu a Libanonu.