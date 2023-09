Když něco nevím, vygooglím to. Populární vyhledávač Google 4. září slaví čtvrt století existence. S jeho fungováním se pojí i řada kuriozit. Například Obrázky Google vznikly díky odvážným šatům herečky Jennifer Lopezové a díky Google Mapám se už dokonce podařilo dopadnout i několik zločinců.

Bývalý ředitel společnosti Google Eric Schimdt a zakladatelé společnosti a tvůrci vyhledávače Sergey Brin a Larry Page. | Foto: Wikimedia Commons, Joi Ito, CC BY 2.0

Každou minutu miliony lidí po celém světě zadají do vyhledávače Google dotaz, se kterým si nevědí rady. Vyhledávač do života téměř všech obyvatel Země pronikl natolik, že slovo googlit je už běžnou součástí slovníku většiny z nás. „Pokud bychom tvrdili, že informace představují v digitálním věku moc (což představují), pak má Google právo tvrdit o sobě, že je nejmocnější firmou na světě,“ konstatovala stanice BBC.

Velký den. Před 80 lety se nahá kráska z Čech Hedy Lamarrová stala matkou wi-fi

4. září to bude přesně 25 let od chvíle, kdy tehdejší doktorandi Larry Page a Sergey Brin Google založili. Od té doby se vyhledávač rozšířil na celou řadu služeb - nabízí možnost založit si e-mail, ukládat si do online úložiště fotky a dokumenty či najít tu správnou cestu prostřednictvím map.

Zároveň se s ním ale pojí řada kuriozit a kontroverzí. Od těch úsměvných, tedy například důvodu vzniku Obrázků Google, až po ty vážné - firma totiž už čelila nařčení, že zneužívá data svých uživatelů.

Vedlejší produkt

Celé to začalo jako školní projekt univerzitních studentů. V roce 1996 spolužáci z prestižní Stanfordovy univerzity začali pracovat na výzkumu tehdejších internetových vyhledávačů. Přestože v konečném důsledku v roce 1998 Google založili Larry Page a Sergey Brin, v počátcích na projektu pracovali tři - společně s nimi i spolužák Scott Hassan. Byl to paradoxně právě Hassan, kdo napsal většinu kódů nutných pro vznik a fungování Googlu, od projektu ale nakonec odstoupil ještě předtím, než byl nový vylepšený vyhledávač oficiálně zapsán jako firma.

Tvůrci vyhledávače Google a zakladatelé stejnojmenné firmy v roce 2003 - vlevo Larry Page, vpravo Sergey Brin. Spolu s nimi vyhledávač vytvářel ještě jejich spolužák Scott Hassan, ten ale pak z tímu odešel.Zdroj: Wikimedia Commons, Ehud Kenan, CC BY 2.0

S tím, že se jim při výzkumu povede založit prosperující firmu, nadto společnost, jaká nemá svým rozsahem ve světě obdoby, trojice na začátku vůbec nepočítala. Ani se o to nesnažila. Jejich jediným původním cílem byl čistý výzkum tehdy stále poměrně nového internetu. „Na rozdíl od zbytku Silicon Valley se nezajímali o používání internetu k nákupu a prodeji věcí, ke čtení a publikování příběhů. Jeho důsledným poznáním chtěli pouze získat doktorát. Web byl tehdy neprobádanou oblastí počítačové vědy a Page a Brin se o jeho obsah téměř vůbec nestarali - chtěli pochopit jeho princip. Google jako takový byl svým způsobem omylem – náhodným vedlejším produktem rozmaru a zvědavosti studentů a jejich absurdních snů,“ komentoval magazín Vanity Fair.

Page, Brin a Hassan snili o velkých věcech - že najdou lék na rakovinu nebo kolonizují Sluneční soustavu. Vyhledávač měl sloužit pouze ke zkrácení času, který tehdy zabíralo hledání jakýcholiv informací na internetu, jenž vnímali jako nekonečnou studnici dat.

Při studiu a pochopení fungování existujících vyhledávačů se ale spontánně rozhodli, že bude rychlejší, když naprogramují svůj vlastní. „Celou strukturu Google jsme dokázali vybudovat velmi rychle, za šest až osm týdnů. Pracovali jsme na tom po nocích, hlavně proto, že kdybych na tom pracoval přes den, můj šéf by na mě křičel, protože sestavení vyhledávače nebylo považováno za výzkum,“ vzpomínal Hassan.

Děti topí peníze v aplikacích. Netuší, jaké nástrahy na internetu číhají

Studenti původně svůj nový vyhledávač nazvali BackRub, pak ho ale přejmenovali - nazvali jej podle čísla googol (jednička následovaná stem nul). Zatímco Hassanovi se pomyšlení na to, že hotový vyhledávač zkusí prosadit jako firmu, nelíbil, Page a Brin o něm napsali výzkumnou práci a nabídli jej investorům. Příběh Googlu mohl začít.

Šaty s obřím výstřihem

Od té chvíle vyhledávač ušel dlouhou cestu. Přibývali investoři a s rozmachem internetu a počítačů, které se postupně staly součástí každé domácnosti, rostl i Google, připomněl list The Guardian. „Do konce roku byl Android od Googlu instalován do 82 procent všech nových smartphonů po celém světě,“ napsal The Guardian.

Kuriózní byl například moment, kdy začalo být možné vyhledávat jeho prostřednictvím i obrázky. Tuto novinku totiž podnítil obří výstřih. V roce 2000 si herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová vzala na odevzdávání cen Grammy zelené šaty značky Versace. Odvážný model měl hluboký výstřih, který sahal herečce až po pupík. Takhle odvážný model byl v té době senzací a všichni ho chtěli vidět. A co k hledání použili? Samozřejmě Google.

„Lidé chtěli od vyhledávače víc než jen text. Poprvé se to ukázalo po předávání cen Grammy v roce 2000, kde měla Jennifer Lopez zelené šaty, které upoutaly pozornost celého světa. V té době to byl nejoblíbenější vyhledávací dotaz, jaký jsme kdy viděli. Ale neměli jsme žádný způsob, jak dát uživatelům přesně to, co chtěli: vidět JLo v těch šatech. A tak se zrodilo vyhledávání obrázků,“ připomněl web GQ slova bývalého ředitele Googlu Erica Schmidta.

Google tehdy fungoval pouze dva roky a neměl tolik zaměstnanců, aby se dalo pustit do vývoje nového nástroje. Poptávka po záběru Lopezové v provokativní róbě ale byla tak velká, že Google zaměstnal nové programátory a vyhledávač obrázků do jednoho a čtvrt roku opravdu začal fungovat.

Chytání zločinců přes Google Mapy

Mezi v současnosti nejoblíbenější nástroje patří také Google Mapy. Jejich funkce Street View, která umožňuje nahlédnout do jednotlivých ulic, dokonce pomohla v boji se zločinem.

Například brazilská policie celých 18 let hledala Fabiana Souzu da Conceiçãa, odsouzeného za loupež, který se ale vyhýbal trestu. Dostala ho až poté, co ho náhodně vyfotilo auto Google, mapující ulice právě do Street View.

Byl nebezpečný a před zákonem se ukrýval 18 let. Odhalily ho Mapy Google

Pro mnohé další lidi zase starší fotky z Google Street View znamenají opět vidět jejich mrtvé příbuzné, kteří právě byli na ulici, když kolem projíždělo auto s fotoaparátem. Mezi ně patří i novinář BBC Neil Henderson. „Doma mám stovky tátových fotek. Ale ta na Google Street View je výjimečně silná. Je to, jako by byl stále tady,“ zmínil.

Top vyhledávané fráze přes Google v roce 2023



Byť letošek ještě není u konce, momentálně v počtu vyhledávaní vedou slova:



1. youtube

2. facebook

3. pornhub

4. weather (v překladu počasí)

5. amazon

6. translate (tedy překladač)

7. xvideos

8. google translate

9. gmail

10. whatsapp web



(zdroj: Similar Web)

Špehování přes Google?

I Google se už ale dostal pod palbu kritiky, že údajně zneužívá data svých uživatelů. Například stran cílené reklamy a zvýhodňování určitých firem, které zaplatí víc. „Pokud si chcete koupit nějakou položku, navrchu se zobrazí vlastní služba Google pro porovnávání nabízených produktů. Google umisťuje své vlastní věci do popředí a nechává konkurenční služby zapadat prachem ve skladu, což je ekvivalent druhé stránky výsledků vyhledávání. EU za to Googlu udělila pokutu 2,4 miliardy eur, společnost se odvolala,“ připomněla stanice BBC.

Jak před 25 lety začínal Netflix? Jeho zakladatelé mysleli na psí žrádlo

Problémem je třeba i zmiňovaná služba Street View. Podle serveru Foreign Policy kritika tvrdí, že jejím prostřednictvím si lze zvenčí prohlédnout kterýkoliv dům a soukromé pozemky v poměrně velkém detailu.

The Guardian upozorňuje také na smlouvy uzavřené mezi Googlem a technologickými i vojenskými společnostmi či jeho údajné napojení na americké tajné služby a obavy ze zneužívání dat. „Google nespolupracoval pouze se zpravodajskými a vojenskými agenturami, ale také se snažil proniknout do všech úrovní společnosti, včetně civilních federálních agentur, měst, států, místních policejních oddělení, záchranných složek, nemocnic, veřejných škol a nejrůznějších společností a neziskových organizací,“ zdůraznil The Guardian. A doplnil, že znepokojivá byla při tvorbě služby Google Earth spolupráce Googlu a amerických ozbrojených sil.