Rozpad Varšavské smlouvy byl nevyhnutelný, ale tehdejší sovětské vedení v čele s Michailem Gorbačovem "udělalo obrovskou chybu", když před koncem existence paktu nedomluvilo s členskými státy Severoatlantické aliance jasný závazek, že se NATO nebude rozšiřovat na Východ. Prohlásil to ruský historik Michail Mjagkov v rozsáhlém rozhovoru, který dnešnímu 30. výročí zániku Varšavské smlouvy zveřejnila agentura RIA Novosti. Členy někdejší vojenské aliance, vzniklé jako protiváha NATO, byly kromě Sovětského svazu také Albánie, která vystoupila v roce 1968, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a východní Německo.

Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov. | Foto: ČTK

"Sovětské vedení v podstatě spáchalo obrovskou chybu. Vyšlo vstříc Západu, aniž by zajistilo klíčové zájmy Sovětského svazu a jeho právního nástupce, Ruské federace," řekl Mjagkov. Gorbačov měl podle jeho názoru tehdy veškeré možnosti uzavřít oficiální dohodu s NATO, ale kvůli své přehnané důvěřivosti to neudělal. "Kdyby se tehdy uzavřela dohoda s NATO, bylo by pro alianci mnohem těžší posouvat svou infrastrukturu na východ," domnívá se ruský historik.