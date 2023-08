Co měl být pro rodinu Kauffmanových hezký výlet do Grand Canyonu se během sekundy změnilo v noční můru a strach o život vlastního dítěte. Třináctiletý Wyatt se při pořizování fotek přiblížil nebezpečně blízko srázu. Když se zvedal z podřepu, ztratil rovnováhu a zřítil se. Zdá se ovšem, že se i přes několikrát zlomenou páteř plně uzdraví.

Na výletě v Grand Canyonu v americké Arizoně byl 8. srpna chlapec Wyatt se svojí matkou. V dobrém na slavné místo ovšem vzpomínat nebude. Při focení se zřítil z více než 30 metrů vysoké římsy. „Málem jsem zemřel. Byl jsem jen pár centimetrů od smrti,“ řekl mladík.

Matka se synem, kteří za přírodní památkou dorazili ze Severní Dakoty, v tu chvíli pozorovali krásu kaňonu ze samého vrcholu příkré stezky Bright Angel Point. „Je tam rovina a je vidět celý kaňon. Nahoře je to nádhera,“ vzpomínal v rozhovoru pro televizi ABC mladík.

Aby zmiňovanou nádheru zachytil, přiblížil se co nejblíže okraji. Poté si dřepl a přidržel se jednou rukou skály, aby přes něj mohli fotit i další návštěvníci. „Pak jsem se nějak zvednul a ztratil jsem stabilitu. V tom okamžiku jsem začal padat dozadu,“ popsal sled událostí Wyatt.

Následné dvě hodiny do příletu záchranářů si nepamatuje. „Vybavuji si jen, že jsem se později probral a že jsem byl na zadním sedadle sanitky, ve vrtulníku a pak v letadle,“ dodal. Plně se probudil až v nemocnici v Las Vegas.

Záchranáři se k němu nemohli dostat

Z plošiny, kam dopadl, ho musela čtyřicítka záchranářů vytahovat lanem, protože zjistili, že se k němu vrtulníkem nedostanou. Následně jej letecky přepravili do nejbližšího traumacentra.

Lékaři mu ošetřili devět zlomených obratlů, natrženou slezinu, zkolabovanou plíci, otřes mozku, zlomenou ruku a vykloubený prst. „Jsem nadmíru šťastný, jsem nadmíru vděčný všem, kteří se podíleli na jeho záchraně a lékařské péči,“ řekl jeho otec Brian Kauffman.

Když se o synově incidentu Wyattův otec dozvěděl, byl doma v Severní Dakotě, informuje deník The Washington Post. „Upřímně řečeno to byl to jeden z nejsrdceryvnějších telefonátů, jaký jsem kdy měl,“ svěřil se novinářům.

Mladík překonal očekávání lékařů

Jeho syn v nemocnici strávil necelé čtyři dny. Navzdory tomu, že lékaři tvrdili, že jeho plné zotavení bude trvat velmi dlouho, se již za necelý týden mladý pacient postavil na vlastní nohy. „Chci poděkovat všem, kteří mi pomohli, abych mohl být naživu,“ prohlásil.

Doktoři ho propustili v sobotu, ale kvůli rozsáhlosti zranění domů nemohl letět letadlem, informovala agentura AP. Do svého rodného města Casselton proto jede autem a s matkou mají dorazit v úterý nebo ve středu. „Jsem vděčný, že se vrací domů na předním sedadle auta a ne v rakvi na zadním. Daří se mu obdivuhodně dobře. Wyatt se z toho zcela a úplně uzdraví,“ pevně věří otec.

Stačí sekunda a může se člověku změnit celý život

Za posledních 10 let spadlo přes okraj Grand Canyonu přes 80 lidí, uvedl deník The Guardian s odkazem na tamní úřady. Jen tento měsíc v národních parcích po celých Spojených státech amerických záchranáři řešili několik smrtelných pádů. „Je mi jedno, kolik je vašemu dítěti let. Dávejte na ně pozor. Život se mění v mžiku oka,“ prohlásil Kauffman.

Ve stejné oblasti, kde spadl i mladý Wyatt, před rokem zemřel čtyřiačtyřicetiletý muž po pádu z přiližně 60 metrů. „Stačí chvilka nepozornosti nebo jediné uklouznutí a může dojít k pádu z až několika set stop,“ sdělil strážce národního parku Grand Canyon a záchranář Matthew Krupp.

Pracovníci parku turisty upozorňují, že zrovna stezka Bright Angel Point je sice oblíbená a nabízí malebné výhledy, je ale také nezabezpečená, úzká a překvapivě strmá. Návštěvníkům proto připomínají, aby dodržovali doporučené vzdálenosti a měli u sebe vodu kvůli horku.

Pátrací a záchranné týmy Grand Canyonu vyjíždějí ročně v průměru k více než 300 různým případům, informoval deník The Guardian. Celý kaňon může být navíc obzvlášť nebezpečný v letních měsících. Pouštní vzduch a kolísající teploty vytvářejí nebezpečné podmínky, v jejichž důsledku jsou turisté rychle dehydrovaní a vyčerpaní. To vše vede k menší opatrnosti.