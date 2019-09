"Velice radikální postoje staví společnosti proti sobě," uvedl dnes Macron, který Thunbergovou v únoru přijal v Elysejském paláci. Dodal, že mobilizace mládeže proti klimatické změně je sice potřebná, ale její úsilí by mělo být zaměřeno na ty země, "které se snaží věci blokovat".

"A já nemám pocit, že by francouzská nebo německá vláda něco blokovaly," řekl Macron. Připomněl, že Francie například zavírá uhelné elektrárny a podniká další kroky na ochranu životního prostředí.

Thunbergová v pondělí vystoupila na klimatickém summitu v New Yorku s emotivním projevem, v němž představitele států obvinila z nečinnosti. "Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," prohlásila a politiky obvinila ze zrady.

Americký prezident Donald Trump pak na twitteru sdílel video s projevem Thunbergové, v němž mladá Švédka mluví o utrpení a umírání lidí, a doprovodil je sarkastickým komentářem: "Vypadá jako velice šťastná dívka, která se těší na jasnou a nádhernou budoucnost. To rád vidím," napsal Trump, čímž se podle komentátorů Thunbergové vysmál. BBC si zase povšimla kyselého obličeje Thunbergové ve chvíli, kdy Trump nečekaně dorazil na klimatický summit.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO