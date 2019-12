Šestnáctiletá švédská školačka Greta Thunbergová se stala během uplynulých pár let mezinárodním symbolem, který inspiroval miliony lidí k tomu, aby se přidali svými aktivitami ke zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí. Její otec Svante Thunberg však z toho podle rozhovoru s BBC příliš nadšený není.

Thunberg reportérům řekl, že Greta byla od chvíle, kdy se stala aktivistkou, mnohem šťastnější, ale on sám má strach z nenávisti, které musí jeho dcera čelit.

Můžeme za Gretou letadlem?

V rámci téhož vysílání vystoupil i sir David Attenborough, britský přírodovědec, dokumentarista a popularizátor témat spojených s životním prostředím, který byl Gretiným hostem v jejím programu pro pořad Today. Šestnáctiletá studentka se zařadila mezi pět významných osobností, jimž BBC svěřila tento program coby hostujícím editorům.

Attenborough jí v tomto programu řekl, že probudila svět k tomu, aby byl vnímavější ke klimatickým změnám. Greta ho oslovila z rodného Stockholmu přes Skype, aby mu sdělila, jak ji v její aktivistické činnosti inspiroval. Slavný tvůrce popularizačních přírodovědných pořadů jí na to odpověděl, že "dosáhla toho, co mnozí z nás, kteří na tom pracovali dvacet let, nedokázali", a dodal, že šestnáctiletá dívka byla "jediným důvodem", proč se změna klimatu stala klíčovým tématem nedávných všeobecných voleb ve Velké Británii.

Tým pořadu Today vyslal za Gretou a jejím otcem do Švédska moderátorku Mishal Husainovou, přičemž dost dlouho řešil, zda tam má letět, nebo se přepravovat jinými, k životnímu prostředí "šetrnějšími způsoby". Nakonec ale zvolil tradiční letadlo. "Na jiný způsob dopravy prostě nebyl čas. Ale kameramana jsme tam už měli a zprostředkování rozhovoru mezi Gretou a Davidem Attenboroughem přes Skype jsme brali jako správný způsob pro jejich komunikaci."

Začalo to depresemi

Greta Thunbergová byla nominována i na letošní Nobelovu cenu míru coby čelná představitelka globálního hnutí žádajícího lídry světové politiky, aby podnikli kroky v oblasti klimatických změn. Toto hnutí odstartovala svými pátečními demonstracemi před švédským parlamentem, které postupně vedly ke koordinovaným pátečním stávkám školáků po celém světě.

V rámci celé show BBC vyzpovídala Husainová i Gretina otce, který se zmínil o tom, že jeho dcera před zahájením školních stávek bojovala tři až čtyři roky s depresí. "Přestala mluvit, přestala chodit do školy. Nejhorší noční můra pro nás jako rodiče pak přišla, když začala odmítat jíst," řekl Thunberg.

Aby jí pomohl, začal podle svých slov trávit s Gretou a její mladší sestrou Beatou více času. Gretina matka, operní zpěvačka a někdejší účastnice soutěže o Velkou cenu Eurovize (Eurovision Song Contest) Malena Ernmanová zrušila některé své závazky, aby mohla být rodina víc pohromadě.

"Chci, aby mé dcery byly šťastné"

Během následujících let se pak prý Thunbergovi začali doma víc bavit o klimatických změnách, přičemž Gretu stále víc zajímalo, jak by se tento problém dal řešit. "Greta nás obvinila, že jsme jako velmi aktivní obhájci lidských práv vlastně obrovští pokrytci," uvedl Thunberg. "Řekla: ´A za čí lidská práva se stavíte?´ Protože otázku klimatických změn jsme nebrali vážně," vysvětlil.

Podle něj Gretě dodalo energii, když viděla, jak se chování jejích rodičů mění, aby bylo k životnímu prostředí šetrnější - například, když se její matka rozhodla, že nebude nadále cestovat letadlem, a když se z jejího otce stal vegan.

Thunberg také doprovázel svou dceru při jejích plavbách do New Yorku a Madridu na summity OSN o klimatických změnách. Greta i nadále odmítá létat, protože to má podle ní dopad na životní prostředí. "Udělal jsem všechny ty věci a věděl jsem, že jednám správně… Ale nedělal jsem to proto, abych zachránil klima, ale proto, abych zachránil své dítě," řekl Thunberg.

"Mám dvě dcery a mám-li být upřímný, důležité jsou pro mě ony. Jediné, co chci, je, aby byly šťastné," dodal.

"Fake news děsí, ale zvládáme to"

Greta se podle něj změnila a stala díky svému aktivismu velmi šťastnou. "Myslíte si, že už není obyčejná, protože je výjimečná, nyní i velmi slavná, se vším, co se kolem toho nabaluje - ale pro mě je to pořád obyčejné dítě a dělá všechno, co ostatní lidé. Tančí tady kolem, hodně se směje, užijeme si spoustu legrace - a je nám spolu moc dobře."

Thunberg nicméně také uvedl, že od chvíle, kdy se povědomí o Gretiných stávkách po internetu lavinově rozšířilo, čelí nadávkám a výhrůžkám od lidí, kteří nechtějí kvůli ochraně životního prostředí změnit svůj životní styl.

Také Greta se už dříve zmínila o tom, že ji lidé urážejí kvůli jejímu vzhledu, oblečení, chování i kvůli tomu, čím se od nich liší.

"Nejvíc se bojí falešných zpráv, jež se lidé o ní snaží vymyslet, a nenávisti, kterou tyto zprávy vyvolávají," řekl její otec. Dodal však, že jeho dcera se s kritikou vyrovnává "neuvěřitelně dobře". "Upřímně řečeno, nevím, jak to dělá, ale skoro pořád se směje. Podle ní je to veselé," řekl Thunberg.

Snad se to zklidní…

Thunberg dále zmínil, že doufá, že se dění kolem jeho rodiny v budoucnu zklidní. "Myslím, že Greta chce ze všeho nejvíc vrátit se zpátky do školy," řekl.

Dodal, že jeho dceři bude brzy sedmnáct, takže ji už nebude muset na jejích cestách doprovázet. "Když mě bude potřebovat, zkusím udělat všechno, co bude potřeba. Ale myslím, že bude čím dál tím víc samostatnější. Což je skvělé."