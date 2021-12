Přestože měl najatý Grinch rodině v podstatě „zkazit“ Vánoce podobně jako jeho pohádkový vzor, Magillová zůstala po jeho návštěvě jako opařená. Dům totiž po řádění dotyčného vypadal doslova jako po bombardování. „Všechny cupcaky, které jsem nachystala, skončily rozházené po zemi. Grinch rozbil všechny dekorace i vajíčka. Po celé kuchyni rozlil džus,“ stěžovala si žena na facebooku.

