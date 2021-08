Grónsko zaznamenalo teplotní rekord. Za den roztálo 8,5 miliardy tun ledu

ČTK





V Grónsku tento týden padl teplotní rekord, když teploměry ve středu naměřily 19,8 stupně Celsia, a tamní ledovce nyní odtávají obrovskou rychlostí. V úterý roztálo 8,5 miliardy tun ledu, což je množství, které by podle vědců stačilo na to, aby celý americký stát Florida pokrylo pět centimetrů vysokou vrstvou vody. Na twitteru to oznámila Světová meteorologická organizace (WMO).

Ledovec. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Roztávání ledu v Grónsku podrobně monitoruje dánský server Polar Portal. Z jeho dat vyplývá, že kromě úterý dosáhlo tání dalšího vrcholu ve čtvrtek, kdy zmizelo 8,4 miliardy tun ledu. Podle WMO je to sice co do hmotnosti menší množství než v roce 2019, kdy led tál ještě rychleji, nyní ale tání zasahuje daleko větší oblast. Klima se mění: Silné bouřky a povodně budou až 14krát častější, ukázala studie Přečíst článek › "Tání dosáhlo obrovských rozměrů a pravděpodobně změní podobu Grónska, protože v příštích letech jen urychlí další odtávání a s ním spojené stoupání hladiny oceánu," citoval list The Guardian glaciologa Marka Tedesca z americké Kolumbijské univerzity. Sezona tání ledovců v Grónsku trvá zpravidla od června do srpna. Letos už podle Polar Portal od června zmizelo přes 100 miliard tun ledu. Špatné zprávy "Těžko říct, zda to ohledně tání letos bude rekordní rok, ale nad ledovci je teď množství teplého a vlhkého vzduchu, který tání urychluje," uvedl Brad Lipovsky z univerzity ve Washingtonu. Předpověď počasí na následující pětiletku? Už se bude jen oteplovat Přečíst článek › "Znepokojivá je pro mě ale jiná věc: politická reakce nebo spíše její absence. Stoupání hladin oceánu je jako pomalu jedoucí vlak, který ale nelze zastavit, jakmile nabere rychlost. Moc dobré zprávy to nejsou," dodal.