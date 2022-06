V tu chvíli žena dostala spásný nápad, jak se dostat k telefonu a přivolat pomoc. „Zeptala se ho, jestli může objednat jídlo,“ nastiňuje CNN.

Žena pro objednávku využila aplikaci Grubhub. Když zadání dorazilo krátce po páté hodině ráno do restaurace Chipper Truck Cafe, zaměstnanci podniku zůstali v šoku. „V poznámce objednávky byla uvedena prosba, aby byla přivolána policie,“ nastiňuje deník The Guardian.

A desperate message for help was printed on a Grubhub delivery order by a woman who needed to be rescued from an awful situation. “Please call the police,” the note stated. The order was sent to Chipper Truck Cafe in Yonkers, New York. pic.twitter.com/ZRWOWeQA3b