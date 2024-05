Gruzínský parlament v úterý ve třetím a závěrečném čtení schválil kontroverzní návrh zákona o zahraničním vlivu, prosazený vládní stranou Gruzínský sen, informují zahraniční tiskové agentury. V ulicích hlavního města Tbilisi proti předloze už týdny demonstrují desetitisíce lidí.

Během jednání o návrhu zákona se v parlamentu poprali poslanci. | Foto: ČTK/Mtavari Channel via AP

Tajemník prezidentky Salome Zurabišviliové již avizoval veto hlavy státu, nicméně Gruzínský sen má dostatek poslanců, aby ho přehlasoval. Před parlamentem tisíce Gruzínců pokračovali v protestech. Policie zadržela 13 demonstrantů kvůli neuposlechnutí pokynů a drobnému výtržnictví, oznámilo ministerstvo vnitra. Odpůrci zákona podle médií slibují pokračovat v protestech.

Kritici předlohu označují za „ruský zákon“, sepsaný po vzoru Ruska, kde podobná legislativa umožnila Kremlu potlačit opozici a umlčet nezávislá média. Podle Gruzínského snu má chystaná norma vnést větší jasno do financování nevládních organizací. Zákon vyžaduje, aby organizace, která dostává více než pětinu svého rozpočtu ze zahraničí, se zaregistrovala jako „organizace nesoucí zájmy cizí moci“. Gruzínský sen podobný návrh loni po rozsáhlých protestech stáhl, před několika týdny však oznámil, že předlohu mírně upravil a znovu ji předložil parlamentu. V Tbilisi se od té doby konají velké demonstrace.

Když v úterý poslanci o zákonu začali jednat, budova parlamentu připomínala pevnost s množstvím policistů a připraveným vodním dělem v blízkosti, popsal Reuters. Na místě bylo tou dobou asi tisíc protestujících. Demonstrace proti návrhu zákona vrcholí co do počtu lidí obvykle k večeru, kdy se do ulic v posledních týdnech vydávaly desetitisíce Gruzínců. Reuters protesty označuje za jedny z největších v zemi od doby, kdy získala nezávislost na Sovětském svazu v roce 1991. Bezpečnostní složky proti demonstrujícím během protestů používaly mimo jiné slzný plyn, vodní děla i gumové projektily.

Potyčka v parlamentu

Během úterního jednání o návrhu zákona se v parlamentu poprali poslanci, uvedla agentura Reuters. Gruzínská televize podle ní odvysílala záběry, na kterých jsou vidět potyčky mezi zákonodárci vládnoucí strany a opozičními poslanci, kteří se strkali a rozzlobeně gestikulovali. Kanál Nexta na sociální síti X zveřejnil záběry, které podle něj vřavu zachycují. Potyčka se odehrála v parlamentu při projednávání normy už v polovině dubna a také loni během diskuze nad původní předlohou.

Protesty proti zákonu o cizích agentech:

Návrh zákona kritizují Evropská unie i Spojené státy. EU v prosinci udělila Gruzii status kandidáta na členství. Zároveň varovala, že Tbilisi musí reformovat svůj soudní a volební systém, zmírnit polarizaci politického života, posílit svobodu tisku a omezit moc oligarchů, než budou moci začít přístupová jednání. Návrh zákona o zahraničním vlivu ale podle EU není v souladu se základními normami a hodnotami evropské sedmadvacítky.

Gruzínský sen, který v pětimilionové kavkazské zemi vládne od roku 2012, obviňují kritici z autoritářských sklonů a přílišné blízkosti k Rusku.

Před parlamentem protestovalo přes dva tisíce lidí

Před parlamentem se podle zpravodajky agentury AFP v úterý odpoledne sešly asi dvě tisícovky demonstrantů. „Budeme demonstrovat, dokud tato ruská vláda neopustí naši zemi,“ prohlásila dvacetiletá Salome po přijetí zákona. „Snaží se popřít posledních 30 let,“ usoudila čtyřiatřicetiletá Miriam v narážce na vývoj, jakým Gruzie prošla po zhroucení a rozpadu Sovětského svazu.

Zdroj: Youtube

Po přijetí zákona poměrem hlasů 84 ku 30 se dav pokusil prorazit kovové zábrany před budovou. Policie začala demonstranty zatýkat a vytlačovat z náměstí, v reakci někteří demonstranti házeli po policistech kameny a další předměty, napsala agentura Interfax a dodala, že demonstranti se vrátili na místo hned poté, co se policejní oddíly stáhly. U parlamentu podle blogu Civil.ge zasahovaly speciální síly, včetně jednotky nechvalně známé svou brutalitou. Jeden ze zadržených, David Kacarava, postoupil operaci poté, co jej policisté zbili a zlomili mu nos a lícní kosti, napsal server Gruzija online. Kacarava podle portálu pouze vykřikoval hesla, když policisté přiběhli a zatáhli jej za kordón pořádkových sil.

„Určitě zahájíme kampaň občanské neposlušnosti. Protesty musí být masové. Pokud teď nedokážeme režim porazit, na podzim zfalšuje volby,“ prohlásila jedna z vůdkyň opozice Chatija Dekanoidzeová podle Interfaxu. Parlamentní volby se mají konat v říjnu.