Před parlamentem v Tbilisi se od 17. dubna denně schází Gruzíni k protestům kvůli zákonu o zahraničních agentech, který pár měsíců před volbami prosazuje vláda. Demonstranti ji označují za ruský zákon, vláda tvrdí, že posílí suverenitu země. Ve středu ji poslanci velkou většinou schválili k závěrečnému projednání. Norma čelí kritice Evropské unie.

Gruzínskými demonstranty v úterý otřásl zásah policie před parlamentem, přesto pokračovali v protestu. Hlavní třídu v Tbilisi jich asi dva tisíce v noci blokovaly stolky ze zahrádek okolních kaváren a popelnicemi. Na těžkooděnce někteří z nich křičeli, že jsou otroci a Rusové, popsala poslední kolo dlouhého boje o vysoce kontroverzní zákon agentura Reuters.

Britská veřejnoprávní BBC vysvětlila, že zákon, proti kterému lidé v Gruzii protestují, by nevládním organizacím a nezávislým médiím uložil povinnost zaregistrovat se jako „organizace nesoucí zájmy cizí mocnosti“, pokud dary ze zahraniční tvoří víc než pětinu jejich rozpočtu. Podléhaly by také dohledu ministerstva spravedlnosti. Úřady by je též mohly nutit sdělovat citlivé informace nebo jim ukládat pokuty v přepočtu až 9400 dolarů (220 tisíc korun).

V pondělí v metropoli demonstrovaly desítky tisíc lidí, které na podporu zákona svolala a svezla vládní strana Gruzínský sen. Zakladatel strany a expremiér Bidzina Ivanišvili podle Reuters na shromáždění řekl, že zákon posílí suverenitu Gruzie a naznačoval, že prozápadní opozici prostřednictvím grantů pro nevládní organizace ovládají zahraniční zpravodajské služby.

Opozici vzkázal, že po volbách, které se mají konat do října, bude zaslouženě čelit tvrdému politickému i právnímu soudu, citovala politika Reuters.

Deník The Guardian připomněl, že po dalších protestech se objevila řada zpráv o policejním násilí, zbit byl i lídr Národního sjednoceného hnutí Levan Chabejišvili. Na sociálních sítích zveřejnil fotku své potlučené tváře, do parlamentu přišel s obvazy na obličeji.

Je ohrožen vstup Gruzie do Evropské unie?

Projednávaný návrh vláda předložila loni, už tehdy vyvolal vlnu protestů a kabinet jej, jak tehdy tvrdil, bezpodmínečně stáhl, připomněl Guardian. V prosinci se pak Gruzie dočkala zařazení mezi kandidátské země na vstup do Evropské unie, který v Gruzii podle průzkumů podporuje na 80 procent lidí, poukázala BBC.

Ke vstupu do Unie se na zmíněném shromáždění přihlásil i expremiér Ivanišvili. Současně podle agentur tvrdil, že EU a NATO se zmocnila údajná globální strana války, která se silou mocí snaží podkopat svrchovanost Gruzie a zemi využít ve své konfrontaci s Ruskem.

Činitelé Unie policejní násilí odsoudili a zopakovali, že zákon je v rozporu s jejími hodnotami a právem. „Poslední události podtrhují vážné znepokojení nad směrem, jímž se gruzínská vláda ubírá, pokud jde o demokratické svobody. Zákon může významně narušit směřování Gruzie ke členství v EU,“ varoval pro Guardian německý europoslanec a předseda zahraničního výboru europarlamentu David McAllister.