„Považuji vás za zodpovědné za cokoli, co by se mohlo stát mému dítěti,“ prohlásil pětatřicetiletý politik, který stojí v čele snah o svržení vlády prezidenta Nicoláse Madura. Po boku mu během projevu stála žena Fabiana s malou dcerou Mirandou, která nese jméno podle venezuelského revolucionáře Francisca de Mirandy.

Veřejnosti popsal, jak čtveřice agentů z policejní zvláštní zásahové jednotky dorazila k jeho domovu a od pracovníků ostrahy se snažili zjistit, kde se nachází Guaidóova manželka. „Děti se bojí, ženy se bojí. Dejte pozor, abyste nepřekročili červenou linii,“ varoval policii. Ta v prohlášení na twitteru popřela, že by v místě opozičníkova bydliště zasahovala a označila jeho prohlášení za „naprosto falešné“.

„Režim se uchyluje k tomu, aby si za cíl vybral dvacetiměsíční dítě. Styď se, Maduro,“ napsala na twitteru náměstkyně ministra zahraničí pro oblast západní polokoule Kimberly Breier, která již v minulosti Madura varovala, že jakákoli hrozba vůči Guaidóovi bude znamenat „vážné důsledky“.

Venezuelský Nejvyšší soud v úterý zakázal lídrovi opozice vycestovat ze země a zmrazil mu bankovní konta. Nejvyšší prokurátor Tarek William Saab, který patří mezi Madurovy spojence, zároveň zahájil vyšetřování Guaidóa v souvislosti s „protivládními aktivitami“.

„Zase jednou hrají hru na zastrašování,“ prohlásil samozvaný dočasný prezident, který usiluje o vyhlášení nových demokratických voleb. „Tím, že budou zastrašovat tuto venezuelskou rodinu, nemohou uspět.“

Navzdory kritice vůči některým krokům Guaidó policii i armádu vyzval, aby přestaly podporovat Madura a začaly se řídit ústavou. „Máte šanci postavit se na tu správnou stranu historie,“ vzkázal představitelům ozbrojených sil.

Reportérům agentury AP Guiadó ve čtvrtek sdělil, že hodlá obejít vládní zákaz přijímání zahraniční humanitární pomoci. Zdravotnický materiál plánuje do země dopravit s pomocí sousedních zemí. To podle něj zároveň otestuje, jaký postoj zaujímají vojáci na hranicích. „Za pár týdnů budou mít na výběr, zda do země pustí potřebnou pomoc, nebo budou dál podporovat Nicoláse Madura,“ řekl Guaidó.

Součástí humanitární pomoci pro Venezuelu mají být důležité léky, kterých je v jihoamerické zemi nedostatek. Balíčky budou nejprve dopraveny do „přátelských přístavů“ v okolních státech, odkud je nákladní automobily dopraví na území země. „Nepřijímáme jen pomoc z USA,“ vysvětlil Guaidó. „V následujících dnech oznámíme globální alianci na podporu Venezuely.“

„V zemi, kde socialističtí lídři často končí za mřížemi, se Guaidó až doposud dokázal vyhnout zatčení. V předchozích dnech však úřady daly jasně najevo, že ani přes silnou mezinárodní podporu není nedotknutelný,“ upozorňuje agentura AP.

Venezuelské úřady ve čtvrtek informovaly, že se jim podařilo rozbít „teroristickou skupinu“ podporovanou politickými oponenty, která měla za cíl spáchat na prezidenta Nicoláse Madura atentát. Mezi zadrženými je i bývalý plukovník národní gardy Oswaldo Garcia Palomo, který je otevřeným kritikem Madura a v minulosti prohlásil, že hodlá v exilu sestavit vojenskou sílu, která by prezidenta svrhla.

Bezpečnostní jednotky podle ministra vnitra Nestora Reverola zabavily dvě dlouhé střelné zbraně. Z účasti na spiknutí obvinil kolumbijskou zpravodajskou službu, americkou CIA a venezuelského zákonodárce v exilu Julia Borgese. „Vyšetřování pokračuje a nevylučujeme další zatýkání,“ dodal.

Madurova vláda ve čtvrtek vyzvala k hromadným protestům proti sankcím, které vůči venezuelské státní ropné společnosti uvalily Spojené státy. Americké opatření by podle agentury AP mohlo venezuelskou vládu přijít na miliardy dolarů (desítky miliard korun). Shromáždění se však zúčastnilo pouze několik stovek lidí.

People from #USA, I ask for your support in order to reject the interference of Donald Trump's administration which intends to turn my Homeland into a "Vietnam war" in Latin America. Don't allow it! ➡️ https://t.co/yAjYuvCbpP