„Naše rozhodnutí rozhodně není žádným nahodilým rozmarem. Vycházíme z dlouhodobých podnětů občanů, ale samozřejmě také z české lidskoprávní tradice, na kterou bychom neměli zapomínat,“ odůvodnil záměr pražských radních primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na svém twitterovém profilu.

V úterý se článek o této aktivitě vedení metropole objevil na webových stránkách Guardianu. „Praha riskuje ruský hněv pojmenováním náměstí po Borisu Němcovovi,“ zní titulek. Text připomíná, že opoziční politik, který kritizoval prezidenta Putina, byl v roce 2015 zastřelen na mostě v centru Moskvy poblíž Kremlu. Vražda je přisuzována Čečencům, avšak ruská opozice upozorňuje, že objednavatel a hlavní viník nebyl vypátrán. Za přejmenování zmíněného náměstí v pražské Bubenči vznikla také petice.

Boris Němcov byl ruský matematik, fyzik, liberální politik a kritik putinovského režimu. 27. 2. 2015 byl zastřelen v centru Moskvy. Při příležitosti letošní připomínky jeho smrti bychom chtěli přejmenovat náměstí Pod kaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova. pic.twitter.com/IuvHQSjGC6 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 9, 2020

Britský deník uvedl, že by se Praha tímto krokem připojila k Washingtonu, Kyjevu a Vilniusu, které už podobným způsobem Němcovovu památku uctily. Místopisná komise magistrátu navíc souhlasila s návhrem pojmenovat promenádu ​​v parku Stromovka – nedaleko ruské ambasády – po protikremelské novinářce Anně Politkovské, která byla zavražděna v roce 2006.

The Guardian citoval také českého politologa Jiřího Peheho, ředitele New York University Prague. Pehe tvrdí, že rozhodnutí o přejmenování by mělo „obrovskou symbolickou hodnotu“.

„Máme zde ruské velvyslanectví, které je poněkud arogantní a má více zaměstnanců než velvyslanectví v Londýně. Ti lidé pravděpodobně dělají věci nesouvisející s diplomacií,“ řekl Pehe, který na konci devadesátých let vedl politický odbor prezidentské kanceláře Václava Havla. „Pro malou zemi není snadné ukázat Rusku, že není zastrašena.“

Upatlaná čecháčkovská snaha

Britská redakce kontaktovala také ruské velvyslanectví s žádostí o vyjádření, ale před uzávěrkou nedorazila žádná odpověď. Ruská diplomacie v tomto případě až překvapivě mlčí. Rusy přitom pobouřil záměr Prahy 6 o odstranění Koněnovy sochy nebo řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), který chce na okraji metropole postavit pomník Vlasovcům.

Prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka se však ozvala česká hlava státu. „Jde jednoznačně o krok politický. Klasický projev malé upatlané čecháčkovské snahy někomu to nandat a u toho být schován za bukem,“ citoval Ovčáček pro Lidovky.cz Zemanova slova.

Podle Ovčáčka mělo náměstí nynější název nepřetržitě od roku 1925 – za nacistické okupace (kdy ve vile postavené v roce 1927 židovským bankéřem Jiřím Popprem sídlilo pražské Gestapo - pozn. red.) i za komunistů. „Je evidentní, že podporovatelům návrhu je Boris Němcov úplně ukradený. Moudrý člověk vzdává úctu druhým, falešník jména druhých zneužívá,“ tlumočil mluvčí prezidentovo stanovisko.

Stropnický: Přejmenování je hovadina

Na facebookovém profilu se ke kauze vyjádřil také Matěj Stropnický ze Strany zelených. Podle bývalého zastupitele hlavního města i Prahy 3 je aktivita současné magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) „hovadina“.

„Plán přejmenovat pražské náměstí Pod kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném opozičním ruském politikovi Borisi Němcovovi je asi nejpitomější projev kulturních válek - náhradní politiky, jak tomu říkám, který se dosud objevil,“ začal svůj příspěvek Stropnický, který tvrdí, že Hřib a spol. využívají toho, že Česká republika je pod deštníkem NATO. „Proto to není žádná odvaha, ale pouze exhibicionismus,“ dodal někdejší náměstek primátorky Adriany Krnáčové (ANO).

Iniciátorem zmíněné petice, který dostal prostor i v článku Guardianu, je přitom Petr Kutílek, zastupitel Prahy 4 a Stropnického stranický kolega. Zelený Kutílek reagoval na Zemana (a možná i Stropnického tak), že snad dělá něco správně. „Máme na to, abychom se před autoritářskými režimy nehrbili,“ napsal na sociální sítě už dříve.