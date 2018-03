Guatemala přestěhuje svou ambasádu v květnu do Jeruzaléma. Jako USA

Guatemalský prezident Jimmy Morales ve Washingtonu oznámil, že země přestěhuje svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma v květnu, a to dva dny poté, co tak učiní Spojené státy. Informaci přinesla agentura Reuters.

dnes 12:06 SDÍLEJ:

Morales vydal pokyn k přemístění velvyslanectví loni v prosinci. Stalo se tak nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele a pověřil ministerstvo zahraničí, aby vypracovalo plán přesunu ambasády z Tel Avivu právě do Jeruzaléma. ČTĚTE TAKÉ: Americká ambasáda se do Jeruzaléma přesune již v květnu Své rozhodnutí přestěhovat úřad na sedmdesáté výročí založení státu Izrael – připadající na 14. května – oznámil Washington v únoru. "Rád bych poděkoval prezidentu Trumpovi, že se v této věci ujal vedení. Jeho odvážné rozhodnutí nás povzbudilo k tomu, abychom učinili, co je správné," řekl Morales v projevu na výroční konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), který je hlavní proizraelskou lobbistickou skupinou ve Spojených státech. Guatemala byla jednou z devíti zemí, které vloni v prosinci hlasovaly proti nezávazné rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Trump před samotným hlasováním pohrozil státům, že pokud budou hlasovat proti Washingtonu, přijdou o americkou finanční podporu. Příjemcem značné finanční podpory je právě i Guatemala. Krok šéfa Bílého domu vyvolal velké protesty hlavně v arabsko-muslimském světě, kritizovala jej ale i Evropská unie (EU). ČTĚTE TAKÉ: Česko přesun své ambasády do Jeruzaléma nechystá

Autor: Radka Kopecká