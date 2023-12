Gypsy Rose Blanchardová zažila roky pekla. Její matka ji od dětství nutila brát léky, které nepotřebovala. V důsledku toho skončila na vozíku, zdála se vývojově opožděná a dokonce podstoupila zbytečné operace. Jako 23letá si ale zneužívaná mladá žena řekla dost. Na internetu si našla přítele a přesvědčila ho, aby její matku zabil. Za napomáhání k vraždě dostala deset let vězení. Nyní je znovu na svobodě.

Gypsy Rose Blanchardová opouští vězení, kde strávila osm let za napomáhání k vraždě své matky. Ta ji léta týrala. | Foto: Profimedia

Blanchardová si rozsudek vyslechla v roce 2015. Nižší trest dostala jen proto, že ji její matka, k jejíž vraždě navedla přítele, celý život zneužívala. Roky ji nutila předstírat, že trpí leukémií, svalovou dystrofií a dalšími vážnými nemocemi. Naprosto zdravou Blanchardovou ve čtvrtek podmínečně pustili na svobodu. „Očekává se, že bude pod dohledem probačního úředníka a bude se mu hlásit až do června 2025,” sdělila mluvčí Missourských věznic Karen Pojmannová stanici CNN.

Věznici Chillicothe v Missouri Blanchardová opustila ve čtvrtek v půl čtvrté ráno. Za mřížemi strávila osm let, odpykala si tedy 85 procent trestu. „Jsem připravená na svobodu. Jsem připravená růst a myslím, že to platí pro všechny aspekty mého života,” svěřila se magazínu PEOPLE, který s mladou ženou udělal před jejím propuštěním exkluzivní rozhovor.

Gypsy Blanchardová se k tomu, že navedla svého přítele Nicka Godejohna k ubodání své matky Clauddine „Dee Dee” Blanchardové, přiznala už v roce 2015. Svého činu lituje. „Nikdo mě neuslyší říct, že jsem hrdá na to, co jsem udělala, nebo že jsem ráda, že je mrtvá. Lituji toho každý den,” prohlásila.

Přesto, že kvůli matce zažila roky zneužívání, nezasloužila si podle ní umřít. „Byla to nemocná žena a já jsem bohužel neměla dostatek vzdělání na to, abych to poznala. Zasloužila si být tam, kde jsem já. Sedět ve vězení a odpykávat si trest za kriminální chování,” dodala.

Matka trpěla psychickou poruchou

Clauddine „Dee Dee” Blanchardová nemocná opravdu byla. Trpěla takzvaným Münchhausenovým syndromem v zastoupení. „Rodiče se snaží získat sympatie tím, že zveličují nebo si vymýšlí nemoci svých dětí. Lidé Dee Dee neustále říkali, jak je úžasná matka, a jí se dostávalo veškeré pozornosti,” vysvětlil právník Blanchardové Michael Stanfield deníku The New York Times.

Matka doktorům namluvila, že lékařské zprávy své dcery ztratila při hurikánu Katrina. Když se příliš vyptávali, našla jiného lékaře. Pro větší přesvědčivost ještě dceři oholila hlavu. „Matka ji fyzicky týrala, dávala jí léky, které nepotřebovala a nechávala ji podstupovat zbytečné zákroky,” dodal Stanfield.

Gypsy kvůli lékům přišla mimo jiné o většinu zubů. Mezi zbytečnými zákroky bylo i odstranění slinných žláz. Lékaře o jeho nutnosti přesvědčila matka pomocí lokálních anestetik, které dceru nutily silně slintat.

Dee Dee Blanchardová měla ze zneužívání své dcery i jiné výhody než pozornost a zájem okolí. Matka s dcerou se díky předstírání nemocí seznámily s country hvězdou Mirandou Lambertovou a získaly různé charitativní dary včetně několika výletů do Disney Worldu. Od organizace Habitat for Humanity dokonce dostaly i dům poblíž Springfieldu.

Gypsy nic jiného neznala

Gypsy Blanchardová, která kvůli počínání své matky nezískala téměř žádné školní vzdělání a s okolním světem měla jen minimální kontakt, od dětství věřila, že je skutečně nemocná. Matka jí dokonce namluvila, že je o pár let mladší než ve skutečnosti. Na soudních dokumentech byla dokonce uvedená tři různá data narození.

Jak ale dívka dospívala, matka se k ní chovala stále brutálněji. Mladá žena vypověděla, že ji i bila a připoutávala k posteli. Pomalu začala chápat, že není tak nemocná, jak matka tvrdila. Dospělo to do bodu, kdy se rozhodla, že už nemá jinou možnost, než ji zabít.

Tajně si proto založila profil na křesťanské seznamce, kde se seznámila s Nickem Godejohnem. Nového přítele přesvědčila, aby za ní přijel a matku zabil. Dala mu nůž, schovala se v koupelně a mladík ženu ubodal ve spánku, uvedla stanice BBC. „Chtěla jsem se zbavit jejího vlivu,” vypověděla v roce 2018 na soudním přelíčení týkajícím se Godejohna.

Tehdy opětovně přiznala, že přítele k vraždě přemluvila. „Nick byl do Gypsy tak zamilovaný a byl jí tak posedlý, že by pro ni udělal cokoliv,” vysvětloval jeho konání jeho právník. Hájil ho tím, že trpí autismem a Gypsy ho zmanipulovala. O rok později soud přesto rozhodl, že ve vězení stráví zbytek života.

Nemoc byla jen vymyšlená

Blanchardová si až v letech strávených za mřížemi plně uvědomila, jak zdravá ve skutečnosti je. „Jen zřídka jsem měl klienta, který by po výkonu poměrně dlouhého trestu vypadal mnohem lépe než na jeho počátku,” pronesl právník Stanfield.

Podle deníku The Guardian se Gypsy Rose ve vězení i vdala, a to za 37letého Ryana Scotta Andersona ze Saint Charles v Louisianě.

O případu v roce 2017 vznikl dokumentární film Maminka mrtvá a nejdražší, a v roce 2019 seriál Odhalení. Sama Blanchardová ve věznici sepsala příběh ze svého pohledu. Na police knihkupectví se dostane 9. ledna 2024. Kromě knihy ale také spolupracovala na dokumentárním seriálu, který bude mít premiéru 5. ledna 2024.