O nezvaných hostech informovali sami obyvatelé tohoto města. Erin Hahnová zpozorovala sladkovodního krokodýla před domem svého otce během nedělení noci. „Byl skoro metr až dva dlouhý,“ řekla reportérům serveru 9 News.

Záplavy jsou následkem vydatného deště, jenž se na území tohoto australského státu dostavil v neděli a vystřídal tak nebývale silnou vlnu veder, která pro změnu sužovala tamní obyvatele a přírodu během předchozích dní.

„Není to dvacetiletá voda, je to voda stoletá,“ řekla pro server 9 News premiérka státu Queensland Annastacia Palaszczuková.

Major #Flooding in #Townsville:

Low-lying areas of the lower reaches of the Ross River, including Rosslea, Oonoonba, Idalia & Cluden



Animation on ground elevation changes: https://t.co/ZQl1HFIgqP



Elevation data from @GeoscienceAus#BigWet #floods @TCC_News @QldFES @abcbrisbane pic.twitter.com/7L0aub8zoy