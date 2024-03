Kolem 360 tisíc obyvatel Haiti rozvráceného násilím gangů a ochromenou politikou přežívá v nouzových přístřeších. V hlavním městě Port-au-Prince přestává být dostupná i základní zdravotní péče.

Žena truchlí poté, co objevila tělo příbuzného na ulici v Port-au-Prince, Haiti, 18. března 2024. | Foto: ČTK

Ještě před rokem byla dvacetiletá Sarah Molinová studentkou informačních technologií a žila s rodinou na předměstí haitské metropole Port-au-Prince. Teď s dalšími lidmi bez přístřeší a naděje přežívá v rozpadlém bývalém kině, všimla si BBC.

Život studentky i stovky dalších lidí tábořících v troskách bez vodovodu a kanalizace se točí kolem jídla. „Někdy něco seženeme, jindy je to horší. To pak jdu do školy hladová, celý den nic nejím a spát jdu taky s prázdným žaludkem,“ řekla mladá žena.

Brutální války gangů už čtyři roky trápí Port-au-Prince, hlavní město Haiti:

Na jídlo na den pro čtyři dospělé potřebuje rodina šest dolarů, ne vždy je sežene. I proto teď Sarah musí vyměnit přežití do příštích dnů za své naděje na dobrou budoucnost. Novinářům potvrdila, že musí odejít ze školy, aby mohla rodině pomoci zajistit živobytí.

V karibské zemi je podle odhadů OSN lidí s podobným osudem na 360 tisíc. Prudce stoupající násilí gangů jejich počet v posledních týdnech zvýšilo o patnáct tisíc, píše britský deník The Guardian.

Těla v ulicích po přestřelce mezi ozbrojenými gangy v Petion-Ville na okraji Port-au-Prince, Haiti 18. března 2024.Zdroj: ČTK

„Z obyvatel Port-au-Prince se stali nucení kočovníci, jsou neustále na cestě mezi různými částmi města. Pomoc a útočiště hledají tu u příbuzných tu u cizích lidí, nebo přebývají v provizorních přístřeších. Každý kout je prostoupený strachem,“ řekl listu ředitel americké charity Mercy Coprs pro Haiti Laurent Uwumuremyi.

Vzbouřenci sice dosáhli svého udávaného cíle, demise premiéra Ariela Henryho, vázne ale jmenování přechodné rady pro správu země. V trvajícím bezvládí pokračuje násilí a hroutí se poslední zbytky veřejných služeb.

„Zdravotnický systém v Port-au-Prince jednoduše přestává existovat, všechno se rychle hroutí,“ řekla pro Guardian poradkyně předních zdravotnických nevládních organizací v zemi Mackynzie Archerová.

Pouliční bandité několik nemocnic vypálili a vyplenili. „Sebrali všechno, operační sály, rentgeny, všecko z laboratoří a lékáren. Vytrhali z nemocnice okna, dveře – dokážete si to vůbec představit? “ řekl již dříve New York Times Ronald V. LaRoch, lékař jedné z napadených nemocnic. V úterý zahynula nedaleko svého domova lékařka, ozbrojenci rozstříleli její auto. Většina zdravotníků z obav o život zůstává doma.

Zdroj: Youtube

Ve středisku všeobecné zdravotní péče, nemocnici Státní univerzity v centru hlavního města, našli v těchto dnech reportéři kliniku plnou pacientů a žádný personál. „Doktoři tu nejsou, všichni utekli minulý týden,“ řekl jeden pacient novinářům.

Karibskou zemi vedle složité historie plné diktatur a útisku poznamenaly také ničivé pohromy. K nejhorším patřilo zemětřesení v roce 2010, které Haiti zcela zdevastovalo a zabilo přes 200 tisíc lidí. Další, opět s tisícovkami obětí následovalo v roce 2021.

Někteří bývalí nezletilí členové zločineckých skupin poskytli svědectví novinářům britské BBC:

Vleklou hospodářskou a politickou krizi ve stejném roce ještě prohloubila také vražda tehdejšího prezidenta Jovenela Moïseho. Země je od té doby bez řádně zvoleného vedení a zejména metropoli sužují gangy soupeřící o nadvládu. Snahy o mezinárodní zprostředkování ani o vyslání bezpečnostní mise OSN zatím nemají výsledek.