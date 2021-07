"Postavíme je před soud," prohlásil Charles na adresu 17 zadržených, kteří jsou podezřelí z vraždy prezidenta Jovenela Moiseho a kteří byli předvedeni v poutech na tiskové konferenci. "Fyzické pachatele máme v rukou, teď hledáme intelektuální autory a sponzory," řekl.

Mezi podezřelými figurují podle agentury AP dva lidé s americkým občanstvím, a to James Solages, který dříve pracoval jako tělesný strážce pro kanadské velvyslanectví, a Joseph Vincent. Pětatřicetiletý Solage je nejmladší z podezřelých, nejstaršímu je 55 let.

Jeden ze soudců vyšetřujících vraždu Clément Noël deníku Le Nouvelliste řekl, že oba zadržení Američané pracovali jako překladatelé pro skupinu útočníků, kteří chtěli původně prezidenta zatknout, nikoli zabít. Proč chtěli Moiseho zatknout, Noël neupřesnil. Solages mu prý řekl, že zaměstnání našel na internetu. Solages byl podle soudce na Haiti jen měsíc a Vincent půl roku. Jiný soudce Fidélito Dieudonné řekl, že 15 ze zatčených Kolumbijců vstoupilo na Haiti 6. června z Dominikánské republiky.

Kolumbijský ministr obrany Diego Molano upřesnil, že nejméně šest podezřelých žoldnéřů jsou bývalí vojáci. "Dali jsme pokyny policii a armádě, aby okamžitě spolupracovaly při vyšetřování těchto skutečností," řekl.

Tchaj-wan dnes oznámil, že haitské policii se podařilo dopadnout 11 podezřelých v areálu jeho velvyslanectví v Port-au-Prince, kde se skrývali. Stalo se tak poté, co velvyslanectví "bez váhání" souhlasilo s policejním zásahem ve svých prostorách. Tchajwanské ministerstvo zahraničí uvedlo, že 11 ozbrojenců se pokusilo dostat na ambasádu. Zda byli podezřelí zapleteni i do vraždy haitského prezidenta, má vyšetřit policie. Haiti je jednou z mála zemí, které mají diplomatické styky s Tchaj-wanem, a nikoli s čínskou vládou v Pekingu.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že souhlasilo s poskytnutím pomoci haitské policii, aniž se zmínilo o zadržení amerických občanů, poznamenala AFP. Zdroje z prostředí bezpečnostních orgánů a zpravodajských služeb agentuře Reuters řekly, že americké úřady zjišťují, jaká byla americká spojitost s vraždou prezidenta. Bílý dům později potvrdil, že na Haiti co nejdříve vyšle agenty FBI a ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Atentát se stal ve středu v prezidentově soukromé rezidenci v metropoli Port-au-Prince. Haitská první dáma, která při útoku utrpěla těžká zranění, byla podle amerických médií převezena do nemocnice v Miami na Floridě.

Vedení Haiti se po smrti prezidenta ujal premiér Claude Joseph, který vyhlásil na dva týdny výjimečný stav. Na bezpečnost v zemi tak dohlíží armáda.

Prokuratura v Port-au-Prince si předvolala dva vysoce postavené policejní představitele, přímo zodpovědné za bezpečnost hlavy státu. Bed-Ford Claude, vládní komisař v hlavním městě, se současně pozastavil nad pasivitou či nečinností ochrany hlavy státu.

"Strávil jsem celý den v prezidentově rezidenci a neviděl jsem, že by utrpěl kdokoli z řad policistů, jen prezident a jeho manželka. Pokud jste zodpovídali za prezidentovu bezpečnost, kde jste byli? Co jste udělali, aby prezident unikl tomuto osudu?" ptal se Bed-Ford Claude.

Podle haitského velvyslance v USA za vraždou stojí profesionální komando, které vystupovalo jako agenti americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). Z jakých popudů nebo na čí pokyn ozbrojenci jednali, zatím není jasné.

Moise čelil během své vlády řadě protivládních protestů kvůli zhoršující se ekonomické situaci i nepotrestané zpronevěře státních peněz za bývalého vedení země. Jeho vražda ohromila zemi, která se potýká s největší chudobou, násilím a politickou nestabilitou na západní polokouli. Inflace a násilí gangů vzrostly, jídla a pohonných hmot je nedostatek; 60 procent Haiťanů vydělává méně než dva dolary denně. Haiti se stále úplně nevzpamatovalo z ničivého zemětřesení z roku 2010 a hurikánu Matthew v roce 2016.

Pomoc od OSN?

Haiti podle představitelů místní vlády požádalo OSN i Spojené státy o pomoc se zabezpečením země po středeční vraždě prezidenta Jovenela Moiseho. Agentura Reuters uvádí, že vláda formulovala žádosti o vyslání jednotek v dopisech adresovaných kancelářím OSN v Haiti a americké ambasádě. Nejmenovaný vysoce postavený představitel americké administrativy reagoval vyjádřením, že USA aktuálně poskytnutí vojenské pomoci neplánují.

Zájem haitské vlády o přítomnost cizích jednotek nejdříve v pátek ohlásil ministr pro volby Mathias Pierre. Podle deníku The New York Times v této souvislosti zmínil ochranu mezinárodního letiště či rezerv pohonných hmot. Dopis adresovaný OSN zase podle Reuters hovoří mimo jiné o potřebě "podpořit snahy národní policie s cílem obnovit bezpečnost a veřejný pořádek na celém území".

"Rozhodně potřebujeme pomoc a požádali jsme o ni naše mezinárodní partnery," řekl v novém rozhovoru s agenturou AP prozatímní haitský premiér Claude Joseph. Ten údajně potvrdil žádost o vyslání amerických vojáků. "Jsme přesvědčeni, že naši partneři mohou při řešení situace asistovat národní policii," dodal.

Podle Pierrea se ve čtvrtek haitská vláda obrátila i na Bezpečnostní radu OSN. Žádosti prý pramenily z obav, že klíčová infrastruktura v zemi, jako je letiště, přístav nebo energetická síť, by se mohla stát terčem útoku. Dalším důvodem je snaha umožnit konání prezidentských a parlamentních voleb naplánovaných na 26. září, řekl Pierre.

Mírovou misi OSN nebo vyslání jiných jednotek na Haiti by musela schválit právě 15členná Rada bezpečnosti, podotýká Reuters. Pokud jde o nasazení amerických vojáků, ministerstvo zahraničí USA nejdříve vůbec nepotvrdilo, že žádost v tomto směru padla. Nejmenovaný vládní zdroj následně Reuters sdělil, že USA "v tuto chvíli" poskytnutí vojenské pomoci nechystají.

Bílý dům nicméně v pátek ohlásil plán vyslat do Haiti vysoce postavené bezpečnostní činitele poté, co tam ve středu ráno ozbrojená skupina vtrhla do domu prezidenta a na místě jej zastřelila. Šlo o další kapitolu politické krize v nejchudší zemi severní a jižní Ameriky, která v posledních měsících zažívala rozsáhlé protesty. Vražda prezidenta situaci dál zkomplikovala, což by mohlo mít za následek zhoršení sociálních problémů, násilné kriminality i epidemie covidu-19

Haitská policie v souvislosti s vraždou prezidenta zadržela 17 lidí, z toho 15 jsou údajně Kolumbijci. Další tři podezřelé policie zastřelila a po dalších osmi stále pátrala.

Na Haiti zvolili předsedu Senátu prezidentem na přechodné období

"Vyjadřuji vděčnost politickým institucím, které mne podporují," napsal Lambert v pátek večer na twitter. Dodal, že chce připravit cestu pro demokratické předání moci. Prezidentské a parlamentní volby jsou v Haiti plánované na září.

Horní komora haitského parlamentu ale není od ledna 2010 usnášeníschopná. Není proto zatím jasné, zda se Lambert bude moci úřadu skutečně ujmout, napsala agentura DPA.

