Mezi mrtvými jsou podle hasičů mimo jiné lidé z Číny, Íránu, Uzbekistánu, Spojených států, Rakouska nebo Norska. Hasiči rovněž uvedli, že 89 lidí utrpělo zranění. Dodali, že 19 osob se nachází ve vážném stavu. Původně úřady hovořily o 150 zraněných. O třech obětech z Ruska dnes na sociální síti telegram informovala ruská ambasáda v Soulu. Většina obětí jsou mladí lidé do 30 let, píše Reuters.

Podle záchranářů je možné, že se počet obětí ještě zvýší, napsala agentura Reuters. „V srdci Soulu se minulou noc odehrála tragédie a neštěstí, které se nemělo stát,“ prohlásil prezident, který dnes ráno přijel na místo tragédie a vyjádřil soustrast pozůstalým, píše AFP.

V souvislosti s neštěstí se dnes ráno pohřešovalo 355 lidí, uvedla korejská agentura Yonhap.

Halloweenská tragédie v Soulu: Dav v tlačenici ušlapal přes 130 lidí

„S hlubokým zármutkem v srdci jsem přijal zprávu o tragédii,“ napsal v kondolenci Zeman. „Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast Vám i rodinám obětí a všem zraněným popřál brzké zotavení,“ stojí ve stručném vyjádření, které Hrad zveřejnil.

Papež František se při dnešní modlitbě na Svatopetrském náměstí podle agentury DPA obrátil na desítky přítomných poutníků a vyzval k modlitbě „za všechny, zejména pak mladé lidi, kteří včera (v sobotu) večer zemřeli v Soulu v tragickém důsledku tlačenice“.

Podle hasičů se předpokládá, že lidé byli umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času (15:20 SELČ) začal tlačit vpřed v úzké uličce poblíž hotelu Hamilton, hlavního místa večírků v Soulu.

Podle místních médií se na oslavu Halloweenu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, sjelo přibližně 100.000 lidí. Místo je oblíbené i mezi cizinci žijícími v Jižní Koreji a turisty. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky. Uskutečnila se poté, co země zrušila omezení, která měla bránit šíření nemoci covid-19.