Na povrch vyplavaly další hrůzné příběhy o údajných útocích palestinské teroristické organizace Hamás. Svědci hovoří o znásilněných a mučených ženách se zlomenými pánvemi. Izraelské ozbrojené síly zahájily na základě množících se výpovědí a důkazů zatím největší vyšetřování sexuálních zločinů v zemi. Hamás všechny obvinění ze sexuálních útoků popírá.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás podle svědectví znásilňovali a mučili ženy. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Znásilnění, mučení, bití a radost z utrpení. Z děsivých svědectví přeživších masakru na izraelském festivalu Supernova, kde příslušníci Hamásu povraždili nejméně 260 nevinných lidí, mrazí.

Autorem jednoho z nich, který dokládá hromadné znásilňování během útoku 7. října, je 39letý otec čtyř dětí Yoni Saadon, jenž se hudebního festivalu jako stovky ostatních zúčastnil.

Mohla to být moje dcera

Se svým děsivým zážitkem se svěřil britskému listu The Sunday Times. „Viděl jsem ženu s tváří anděla, kterou osm nebo deset bojovníků bilo a znásilňovalo. Slyšel jsem, jak křičela, že stejně zemře, ať ji prostě zabijí,“ uvedl Saadon. Dodal, že když skončili, tak se smáli a poslední z nich ji střelil do hlavy. „Pořád jsem myslel na to, že to mohla být jedna z mých dcer nebo sestra, jež na poslední chvíli nemohla přijet,“ svěřil se. On sám se zachránil tak, že se schoval pod tělem zabité ženy a pomazal se její krví, aby vypadal jako mrtvý.

Po nějaké době se připojil k ostatním, kteří se rozhodli, že z místa utečou. Při úprku byl údajně svědkem dalšího otřesného činu. Dva ozbrojenci Hamásu před jeho očima vzali lopatu a sťali hlavu ženě, která jim nedovolila ji svléct.

List The New York Post doplnil, že Hamás všechny obvinění ze sexuálních útoků popírá. Islám podle teroristické skupiny veškerou sexualitu mimo manželství zakazuje. Izraelské obranné síly navzdory tomu tvrdí, že jim sami palestinští bojovníci sdělili, že plnili příkaz „špinit“ a znásilňovat ženy. V posledních dnech navíc svědectví o sexuálním násilí stále přibývá.

Traumatizující zkušenost

Kromě očitých svědků děsivých událostí začali vypovídat i členové izraelských forenzních týmů, které ohledávali mrtvá těla. Velké množství z nich nesly známky znásilnění, mučení a dalších hrůzných zločinů. „Viděli jsme mnoho žen se zakrváceným spodním prádlem, se zlomenými kostmi, zlomenýma nohama, zlomenou pánví,“ citoval deník The Washington Post šedesátiletou dobrovolnou pracovnici vojenské márnice Shari.

Otevírání pytlů s těly, které se hromadily v obrovské budově márnice, pro ni bylo traumatizující. Mezi mrtvými bylo hodně mladých žen se zakrváceným oblečením a roztrhanými šaty.

„Některé ženy mnohokrát střelili do obličeje, jako by je chtěli zmrzačit,“ popsala. Mnoho z nich mělo kvůli strachu sevřené prsty.

Některá těla, jež do márnice Shura dorazila, byla podle úředníků tak moc znetvořená, že by na nich ani nešlo shromáždit důkazy o sexuálním napadení. Člen dobrovolnické záchranné služby ZAKA Haim Outmezgine prohlásil, že je jasné, že úkolem bojovníků Hamás bylo šířit co největší hrůzu.

Cílem zatím největšího vyšetřování sexuálních zločinů v Izraeli je postavit ozbrojence před soud. Vyšetřovatelé kvůli tomu shromáždili tisíce prohlášení, fotografií a videoklipů, které chtějí analyzovat a použít proti útočníkům. Kromě izraelských policistů se do vlastního vyšetřování sexuálního násilí pustila i Organizace spojených národů (OSN), konkrétně uskupení pro rodovou rovnost a posílení postavení žen UN Women. „Násilí na základě pohlaví musí být odsouzeno. Kdykoliv. Kdekoliv,“ uvedl generální tajemník OSN Antonio Guterres. Někteří si však stěžují, že organizace zareagovala moc pozdě.

Na internetu se už v minulosti objevilo hned několik hrůzných záběrů z festivalu Supernova konajícího se nedaleko Pásma Gazy. Na videích bylo vidět, jak ozbrojenci střílejí na ujíždějící auta, jak do vozidel odvádějí zakrvácené zraněné či jak procházejí areál a šacují mrtvé.

Celkem si útok radikálů z palestinské islamistické skupiny na jihu Izraele vyžádal podle izraelských úřadů 1200 obětí.