Svědectví z osady Kfar Aza: Ozbrojenci Hamásu jsou agresivní jako zvířata

ČTK

Osada (kibuc) Kfar Aza je mikrokosmem prvních několika dnů války a také by mohl být náznakem toho, co bude následovat, píše zpravodajský web BBC. Do úterního rána se v kibucu, který je jednou z řady izraelských osad u hranice s palestinským Pásmem Gazy, ještě bojovalo. Proto izraelská armáda mohla z místa až teď začít odvážet těla obyvatel, které Hamás pozabíjel poté, co v sobotu pronikl do Izraele.

Izraelští vojáci procházejí kibucem Kfar Aza, který se stal terčem útoku palestinského hnutí Hamás | Foto: Profimedia