Limor Regev se specializuje na izraelsko-palestinský konflikt a územní politiku v Izraeli. Pracovala jako odbornice pro Institut národních bezpečnostních studií a nyní působí na Katedře mezinárodních vztahů Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Na konci října jí v Česku vyšla kniha Chlapec z bloku 66. V něm sepsala životní příběh Mošeho Kesslera, jenž přežil koncentrační tábory v Osvětimi i Buchenwaldu. Kessler pochází z Podkarpatské Rusi, jež byla před válkou součástí Československa.

Boje proti Izraelem a hnutím Hamás, říjen 2023 | Foto: ČTK/AP Photo/Hassan Eslaiah

Jak jste objevila pana Kesslera a jeho životní příběh?

Můj starší syn a vnuk pana Kesslera jsou nejlepší přátelé z dětství. Oběma je nyní dvacet. Naše rodiny byly spjaty a já jsem se spřátelila s dcerou pana Kesslera. Vyprávěla mi příběh o svém otci, který přežil holocaust. Zeptala jsem se jí, zda bych mohla mít tu čest napsat jeho příběh.

Jak rychle v Izraeli ubývá pamětníků holocaustu? Jsou to poslední roky, kdy lze jejich příběhy zaznamenat?

Druhá světová válka byla před více než osmdesáti lety, takže posledním přeživším holocaustu, těm nejmladším, se nyní blíží devadesátka. Toto jsou poslední důkazy od lidí, kteří byli dost staří na to, aby si své příběhy skutečně pamatovali.

Neuvěřitelné záběry. Podívejte se na srovnání Pásma Gazy před a po bombardování:

Jen prach a trosky. Satelitní snímky ukazují Pásmo Gazy před a po bombardování

Vaše kniha s příběhem o holocaustu vychází v době, kdy jsme svědky obrovského konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, vyvolaným masakrem Izraelců v příhraničních oblastech. Jaké paralely vidíte mezi starým příběhem, který jste napsala, a těmi novými, které tyto dny přinášejí?

Myslím, že tyto dvě události spojuje velmi zřejmá linie. Stále existují podobnosti. Když v dobách druhé světové války došlo ke genocidě Židů, šlo o bezbranné civilisty napadané a likvidované jen proto, že byli Židé. Byla to jejich jediná vina. Co nyní udělal Hamás, je v podstatě stejné. Jde o další formu genocidy. Manifest Hamásu říká: Zničte Izrael a zrušte jeho existenci. Svým způsobem je to děsivější, protože jejich útok byl tak barbarský.

Limor Regev na křtu knihy Chlapec z bloku 66Zdroj: se svolením Luďka Pravdy

Byly události ze 7. října předvídatelné? Mohl Izrael udělat něco jinak, aby jim zabránil?

Patřím k lidem, kteří si myslí, že Izrael už dávno mohl udělat některé věci jinak. Myslím, že nebylo správné oslabovat palestinskou autoritu a posilovat Hamás tím, jak Izrael jednal v Gaze. Kdyby Izrael jednal s palestinskými představiteli jinak, možná by Hamás neměl takovou moc, nevíme. Ale existovaly signály, že Hamás posiluje a měli jsme tomu věnovat větší pozornost.

Dotýkají se vás osobně současné boje?

Ano, bydlím ve středním Izraeli ve vesnici, která je dvacet minut od Tel Avivu a 35 minut od Jeruzaléma. Od 7. října je můj dům každý den bombardován Hamásem z Gazy. Jen chvíli před naším rozhovorem se rozezněly sirény a moje rodina musela hledat úkryt. Nevím, jestli si lidé v Praze, Londýně nebo New Yorku dokážou představit, že stále slyší alarmy, sirény a utíkají s dětmi do krytu. Evropané, kteří kritizují Izrael, by si měli představit, že největší město v jejich zemi by bylo pravidelně bombardováno.

Na veřejnost se dostávají šokující informace:

Tvůj syn zabil Židy. Terorista po masakru v Izraeli volal rodině, z hovoru mrazí

Některá americká média tvrdí, že brutální útok Hamásu na izraelské hranice byl léčkou Hamásu, která měla vyvolat tvrdou reakci Izraele a následně silnou reakci muslimů z celého světa. Co si o této hypotéze myslíte?

Jsem si jistá, že je to pravda. Jsem si jistá, že Hamás se ve skutečnosti snaží probudit muslimy k extrémnímu radikálnímu islámu - v libanonské organizaci Hizballáh, v Íránu, na Západním břehu Jordánu a v Evropě. Al-Káida má v Evropě své spící buňky, které čekají na svou příležitost. Myslím, že pokud se nás teď nezastanete, mohli byste být další na řadě. I když doufám, že ne.

Situace na předměstích některých evropských metropolí s vysokou hustotou muslimských přistěhovalců byla už před novým konfliktem na Blízkém východě poměrně kritická. Nyní se to ještě zhoršilo. Myslíte si, že tu může dojít k nepokojům či útokům?

Záleží na evropských vládách. V Německu je nezákonné pózovat s nacistickými znaky a nyní je nezákonné ukazovat znaky Hamásu. Myslím si, že evropské vlády by měly získat kontrolu nad situací a jasně říci: Pokud budete podporovat Hamás, můžete jít do vězení. Je to stejné, jako byste podpořili Hitlera nebo útoky z 11. září v USA. Vlády by měly zakázat každou demonstraci, která jasně nepodporuje pouze palestinské nevinné civilisty.

Konflikt mezi Izraelem a Hamásem na fotografiích:

Co říkáte masivní podpoře Palestiny ze strany obyvatel evropských zemí, byť jde nejčastěji o místní muslimské přistěhovalce?

Mám obrovský respekt k podpoře Palestinců. Myslím si, že podpora nevinných palestinských civilistů je správná věc pro ty, kteří jsou na jejich straně konfliktu. Je to legitimní a snad to Palestincům pomůže. Rozhodně jim nepomůže Hamás. Sama si myslím, že Palestinci by měli mít svou nezávislost, svou zemi, ale je tu velké ale.

A to?

Nynější konflikt není mezi Izraelci a Palestinci. Doufejme, že Hamás nezastupuje Palestinu. Pokud ano, tak kdokoli v Evropě, kdo demonstruje za Palestince, ve skutečnosti podporuje teror. Je to, jako by podporovali nacisty nebo Islámský stát. Nevěřím, že tomu tak je. Pokud Evropané podporují nevinné palestinské obyvatelstvo, měli by to jasně říci a odsoudit brutální útok na jih Izraele.

Mnoho lidí ale vyčítá Izraeli masivní bombardování Gazy…

Co má Izrael dělat, když se Hamás skrývá v civilních objektech? Ve druhé světové válce spojenci také bombardovali města, kde se skrývali nacisté. A bylo zřejmé, že civilisté budou zasaženi, ale nebylo na výběr. Izrael varuje Palestince, aby opustili oblast bombardování. My jsme 7. října tuto příležitost nedostali. Rodiče ani jejich miminka nikdo nevaroval. Není fér za toto kritizovat Izrael. Jen si představte, co byste dělali, kdyby se to stalo ve vaší zemi.

Konec nadějí. Tento příběh z Izraele není pro slabé povahy:

Němka, jejíž tělo ozbrojenci Hamásu vozili po Gaze, je mrtvá. Našla se lebka

Může být izraelsko-palestinský konflikt v dlouhodobém horizontu urovnán?

Věřím tomu, ale musí se stát několik věcí, aby to bylo možné. Myslím, že muslimové na celém světě většinou nevyznávají radikální islám. Stejně tak Palestinci, proto doufám, že teď povstanou a odsoudí Hamás. Pokud tak učiní, je šance na mír. Žádný národ by neuzavřel mír s lidmi, kteří se chovají jako barbaři. Ale můžete a měli byste jednat s umírněnými lidmi, kteří věří v rozdělení země mezi Izraelce a Palestince, v právo obou zemí na koexistenci.

Zdroj: DeníkJe vaše kniha o přeživším holocaustu Moše Kesslerovi v dnešní době aktuálnější?

Bohužel ano. Byla bych ráda, kdyby to byla jen část minulosti. To, co se stalo Mošeovi v dětském bloku 66 v koncentračním táboře v Buchenwaldu (odbojáři z řad vězňů v čele s Čechem Antonínem Kalinou pomáhali dětem přežít až do osvobození tábora – pozn. red.), byl čin lidskosti. Byl to politický underground. Věřil v lidskost a budoucnost lidstva viděl v těchto dětech, které by neměly být popraveny jen proto, že jsou Židé. Nepodporovali je, protože byli Židé, ale protože byli lidé. A to je poselství z knihy do dnešních dnů: Co může člověk dokázat, když se postaví za lidské hodnoty a proti krutosti. Dnes by se nás lidé měli zastat ne proto, že jsme Izraelci, ale proto, že jsme lidé. Všichni bychom měli jednat podle základních lidských pravidel. To je vše.