Byl to okamžik, ke kterému se upínaly naděje mnohých obyvatel Pásma Gazy. Hraniční přechod Rafáh se poprvé od začátku války mezi Izraelem a hnutím Hamás otevřel i pro účely evakuace. Sice jen částečně, přesto mnozí doufali, že se do Egypta dostanou právě oni. Většinou marně.

Byl to jejich třetí pokus o překročení hranic mezi Pásmem Gazy a Egyptem. A navzdory předchozím nezdarům měli důvod věřit, že tentokrát to skutečně vyjde. Rodinu Taly Abu Nahleh totiž kontaktovala jordánská ambasáda s radou, aby se vydali k hraničnímu přechodu Rafáh, který se měl ve středu otevřít držitelům zahraničních pasů i těžce zraněným Palestincům.

Čtyřiadvacetiletá Tala, jejíž matka je jordánskou občankou, se skutečně vydala na cestu. A doufala, že tentokrát to vyjde. Muselo…

Už tak obtížnou situaci rodiny totiž ještě zhoršuje zdravotní stav Talina patnáctiletého bratra Yazida. Ten je na invalidním vozíku a sužují ho časté záchvaty. „Když situace vyeskalovala, Yazid se velmi bál a jeho záchvaty se stávaly stále horšími a horšími. Pokaždé, když začnu věřit, že horší to už být nemůže, život mě přesvědčí o opaku,“ popisuje mladá žena pro server BBC a dodává, že nemocnicím v Gaze už došly léky, které její bratr nutně potřebuje.

Navzdory poměrně nízkému věku je sebevědomá a výřečná Tala jedinou živitelkou šestičlenné rodiny. Díky stipendiím v minulosti studovala v USA i v libanonském Bejrútu, nyní se ale potýká s největší výzvou svého života. „Jednoduše se snažíme přežít. Není jisté, zda to zvládneme, ale děláme pro to vše, co je v našich silách. Protože já prostě nechci zemřít ve 24 letech,“ říká.

Bez elektřiny, jídla i vody

Po celou středu Tala čekala, zda se na ni i její rodinu konečně usměje štěstí, na konci dne však bylo jasné, že ji čeká další noc v bombardovaném Pásmu Gazy. Beznadějná noc v temném bytě.

„Vrátili jsme se domů. Nemáme elektřinu, jídlo ani pitnou vodu. Nemáme ani vodu na to, abychom se umyli. Jsme o den blíže okamžiku, kdy mému bratrovi dojdou léky, a stále trčíme tady. Nastala noc. Nevím, jestli se nám podaří odejít zítra, ale doufám, že ano,“ věří Tala ve šťastný zvrat událostí.

Počty lidí, kteří v době zuřícího konfliktu mezi Izraelem a palestinským radikálně islamistickým hnutím Hamás uvázli v Pásmu Gazy, jsou ohromující. A počet těch, kteří odešli – nebo v budoucnu budou moci odejít – tvoří jen nepatrné procento z přibližně 2,2 milionu obyvatel této oblasti.

Mezi ty šťastnější patřila ve středu Mona. Žena, jež po svatbě získala australské občanství, přesto neměla mnoho důvodů k úsměvu. Pronásledovala ji totiž myšlenka na ty, které musela opustit…

„Jak mohu být šťastná? Nechala jsem tam část sebe samé, své bratry a sestry, zůstala tam celá má rodina. Přeji si, aby i oni - dá-li Bůh - byli v bezpečí. V Gaze panuje hrozná situace, je to tam opravdu velmi špatné,“ svěřila se zpravodajskému serveru BBC.