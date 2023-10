Nově zveřejněné video zachycuje, jak se v sobotu podařilo ozbrojencům z Hamásu vniknout do kibucu Beeri v jižním Izraeli. Po útoku byla na místě nalezena těla více než 100 Izraelců. Informuje o tom dnes zpravodajský web The Times of Israel. Bojovníci Hamásu v sobotu pronikli do Izraele a při útocích zabili na 900 Izraelců a desítky dalších unesli. Mezi izraelskými oběťmi je potvrzeno 123 vojáků. Jen na hudebním festivalu nedaleko hranic Pásma Gazy Hamás podle izraelských úřadů vyvraždil asi 260 převážně mladých lidí.

Izraelští vojáci nad obětmi útoku ozbrojenců hnutí Hamás | Foto: Profimedia

Na záběrech z bezpečnostních kamer z kibucu Beeri je vidět, jak se dva ozbrojenci zprvu neúspěšně pokoušeli dostat do oplocené komunity. Vzápětí se skryli do vrátnice a přepadli auto, které vjíždělo do kibucu a před kterým se automaticky otevřela brána. Řidiče a spolucestující pak zastřelili a dostali se do kibucu.

Zpravodajský list The Washington Post zveřejnil analýzu videí z kibucu Beeri. Záběry podle listu dokládají, jak Hamás nejméně čtyři izraelské civilisty zavraždil krátce poté, co je zajal. Na videu jsou nejprve obyvatelé kibucu vidět naživu, jak spoutaní jdou ulicí. Později pořízené záběry patrně zachycují těla těchto lidí na kraji silnice. Obě videa podle WP byla natočena jen několik metrů od sebe. Mluvčí izraelských záchranářů listu později sdělil, že v Beeri byla nalezena těla nejméně 108 lidí.

Mnoho dalších videí útoků Hamásu na civilisty žijící v blízkosti Pásma Gazy koluje na sociálních sítích. Některé jsou z bezpečnostních kamer, ale mnohé záběry pořizovali sami útočníci.

Izraelská policie mezitím zveřejnila záběry, které zachycují sobotní boje mezi izraelskou pohraniční policií a teroristy v kibucu Nir Am. Policisté na místě přijeli vysvobodit zraněné izraelské vojáky.

Raportéři na místě masakru

Izraelská armáda v úterý vpustila zahraniční tisk do kibucu Kfar Aza, kde podle zpravodajského webu The Times of Israel Hamás v sobotu zavraždil 70 izraelských civilistů. Generálmajor Itai Veruv novinářům řekl, že tam došlo k masakru, jaký nikdy neviděl.

„Tohle není válka, tohle není bojiště, tohle je masakr,“ prohlásil Veruv. „Vidíte mimina, jejich matky a otce v jejich ložnicích a úkrytech a jak je teroristé zabili - tohle není válka,“ poznamenal.

Hamás hrozí rukojmím: Za každý vybombardovaný dům někoho zabijeme

Veruv zároveň uvedl, že za svůj život „nikdy nic takového neviděl“. „Představovali jsme si naše babičky a dědečky během pogromů v Evropě. V novodobé historii jsme ničeho takového nebyli svědky,“ dodal. Podle zpravodajky stanice i24 News jeden z armádních velitelů uvedl, že v kibucu bylo zavražděno 40 malých dětí. Na místě jsou podle ní stále mrtví, a bilance obětí tak není konečná.

Bojovníci Hamásu v sobotu pronikli do Izraele z palestinského Pásma Gazy a při útocích zabili na 900 Izraelců a desítky dalších unesli. Mezi izraelskými oběťmi je potvrzeno 123 vojáků. Jen na hudebním festivalu nedaleko hranic Pásma Gazy Hamás podle izraelských úřadů povraždil asi 260 převážně mladých lidí. Izrael v Pásmu Gazy nyní podniká odvetné nálety namířené proti Hamásu. Dosud podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá Hamás, při náletech zahynulo na 770 Palestinců.