Kdo byli a jsou šéfové palestinského Hamásu? Kdo velel útoku na židovský stát? A proč k němu došlo právě teď? Deník přináší další přehled důležitých otázek a odpovědí, jež se snaží osvětlit současnou eskalaci násilí v Izraeli a v Pásmu Gazy.

Vedle hlubokých kořenů pocházejících z dávné minulosti tkví příčiny současné erupce násilí v Izraeli a v Pásmu Gazy také v aktuálním dění posledních let, měsíců a dnů. Deník přibližuje některé z hlavních důvodů.

Proč Hamás zaútočil na Izrael právě teď?

V posledních letech se zdálo, že se palestinské hnutí Hamás, ovládající od roku 2007 Pásmo Gazy, soustředí více na jeho řízení než na útoky na Izrael. Proč tedy právě nyní zahájil drtivý útok? Důvodem je podle analytičky tiskové agentury Associated Press Sarah El Deebové nejspíše to, že se Izraeli podařilo v posledních letech uzavřít s arabskými zeměmi několik mírových dohod, aniž by musel dělat ústupky ve svém konfliktu s Palestinci. Zásadní měla být v tomto směru dohoda mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, kterou se nedávno pokoušely zprostředkovat Spojené státy americké.

Mezitím nová izraelská krajně pravicová vláda pracovala na upevnění izraelských osad na Západním břehu Jordánu, a to navzdory palestinskému odporu. Podle vůdců Hamásu vedla k současnému útoku právě pokračující výstavba osad – které mezinárodní společenství považuje za nezákonné – a současně izraelské vojenské zásahy proti palestinským projevům odporu, jež vedly k uvěznění tisíců palestinských ozbrojenců. Dalším důvodem měla být pokračující blokáda Gazy ze strany Izraele.

Která území jsou předmětem sporu a proč?

Dlouhodobým předmětem sporu jsou oblasti považované za území Státu Palestina. Řadu z nich, na něž si činí nárok Palestinci, cíleně osidlují Izraelci, a nepanuje shoda na tom, kdo je má mít pod politickou a vojenskou kontrolou. Podléhají úřední a soudní moci jak Izraele, tak Palestinské samosprávy, přičemž na velké části území se rozdělení odpovědností vzájemně překrývá.

Dvouúrovňový právní a politický systém zavedla v daných oblastech izraelská vláda po šestidenní válce v roce 1967, v níž Izrael provedl v červnu preventivní úder proti vojenské koalici Egypta, Sýrie a Jordánska připravující se na jeho zničení.

Právě po této válce Izrael významně rozšířil oblast pod svou vojenskou kontrolou: Egypt přišel o Pásmo Gazy a celý Sinajský poloostrov, Jordánsko o Východní Jeruzalém a o Západní břeh Jordánu a Sýrie o Golanské výšiny. Výsledek šestidenní války z června 1967 ovlivňuje geopolitiku regionu dodnes.

Kdo řídil a kdo teď řídí Hamás?

Spoluzakladateli a prvními vůdci palestinského militantního hnutí Hamás, ovládajícího Pásmo Gazy, byli šejch Ahmad Ismail Jásin a jeho následovník Abdel Aziz al-Rantissi. Oba byli v roce 2004 zlikvidováni izraelskými silami.

Jejich následníkem ve funkci předsedy Hamásu se stal Chálid Maš'al, kterého v roce 2017 vystřídal v této funkci Ismáíl Abd ul-Salám Ahmad Haníja, v minulosti jeden ze dvou sporných premiérů Palestinské autonomie. Premiérem se stal poté, co Hamás zvítězil v palestinských parlamentních volbách v roce 2006. O rok později ho prezident Mahmúd Abbás odvolal, ale Haníja to neuznal a nadále vykonával funkci premiéra v Pásmu Gazy.

V současnosti Haníja žije a působí v katarském hlavním městě Dauhá, což je v souladu s dlouhodobou strategií Hamásu, že jeho předseda má pobývat mimo Pásmo Gazy, aby na něj nemohly izraelské síly.

Kdo mohl velet útoku?

Nejpravděpodobnějším podezřelým je palestinský terorista Muhammad Dajf, velitel ozbrojeného křídla Hamásu, brigád Izz ad-Dína al-Kassáma. Do čela brigád se postavil v červenci 2002 poté, co Izrael zlikvidoval jeho předchůdcee Saláha Šihádu.

Dajf se během druhé intifády podílel na řadě bombových atentátů a Izrael ho ještě před současným útokem vinil ze smrti desítek lidí a několikrát se neúspěšně pokoušel o jeho likvidaci.

Kdo byl při útoku hlavním spojencem Hamásu?

Sofistikovanost a rozsah současného úderu Hamásu proti Izraeli, a úroveň plánování nezbytná pro takový útok, vyvolal otázku, zda Hamás mohl něco takového dokázat sám – a pokud mu někdo pomáhal, zda to byl jeho dlouholetý největší podporovatel v regionu, tedy Írán. Íránská vláda svou účast na útoku popřela. Íránská mise při OSN vydala prohlášení, v němž označila útok za zcela autonomní s tím, že proběhl „plně v souladu s legitimními zájmy palestinského lidu“.

Podle zástupce poradce pro národní bezpečnost USA Jona Finera, citovaného CNN, se Spojené státy domnívají, že Írán je z velké části spolupachatelem současných útoků Hamásu v Izraeli, ale nemají v tuto chvíli přímé důkazy, které by je s Íránem spojovaly. Izrael tvrdí, že Írán podporuje Hamás asi 100 miliony dolarů ročně. Írán také dlouhodobě a otevřeně podporuje další palestinskou militantní organizaci, Palestinský islámský džihád. Na druhé straně s Hamásem má historicky nejednoznačné vztahy, protože v době, kdy Írán podporoval v syrské občanské válce diktátora prezidenta Bašára al-Asada, se Hamás na několik let obrátil proti němu. Později s ním však znovu navázal úzké vztahy a otevřeně se s ním radí o svých vojenských cílech.

Co je Palestinský islámský džihád?

Palestinský islámský džihád je palestinská sunnitská militantní teroristická skupina usilující o vytvoření islámského palestinského státu a o úplné zničení Izraele. Byla založena v roce 1979 Fathim Šikakim v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu jako odnož Egyptského islámského džihádu. Skupina sídlí v Gaze a představuje významnou bojovou a teroristickou sílu v pobřežní enklávě. V současnosti ji podporuje Írán, Sýrie a libanonská šíitiská militantní organizace Hizballáh. Vojenské křídlo skupiny (brigády al-Quds) zodpovídá od 90. let za mnoho útoků na izraelské cíle.

Kdo jsou vlastně Palestinci?

Palestinci, označovaní také jako palestinští Arabové nebo jako palestinský národ, jsou arabská etnonárodní skupina pocházející z lidí obývajících oblast Palestiny. Dnes se kulturně i jazykově řadí k Arabům.

Zhruba polovina světové palestinské populace nadále žije na území bývalého Britského mandátu Palestina, jenž se dnes dělí na Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy (palestinská území) a na stát Izrael. V celé této kombinované oblasti žije přibližně 7,5 milionu Palestinců, z toho více než dva miliony v Pásmu Gazy, jehož celková rozloha tvoří jen 365 kilometrů čtverečních. Přes milion obyvatel pásma jsou přitom palestinští uprchlíci nebo vysídlenci z jiných míst, dalších 750 tisíc vysídlenců žije na Západním břehu Jordánu a asi 250 tisíc v Izraeli.

Palestinská populace žijící mimo území někdejšího Britského mandátu Palestina postrádá ve více než polovině případů legální občanství v jakékoli zemi a žije bez státní příslušnosti. Kolem tří milionů Palestinců v diaspoře žije jako uprchlíci v sousedním Jordánsku, přes milion mezi Sýrií a Libanonem a asi tři čtvrtě milionu v Saúdské Arábii. Mimo arabský svět je nejvíc Palestinců (polovina) v Chile, kde jich žije zhruba milion.

Odkud Palestinci pocházejí?

„Palestinci jsou geneticky velmi blízcí Židům a dalším populacím na Blízkém východě, včetně Turků (Anatolců), Libanonců, Egypťanů, Arménů a Íránců. Archeologická a genetická data podporují, že Židé i Palestinci pocházeli ze starověkých Kananejců, kteří se ve starověku značně mísili s Egypťany, Mezopotámci a Anatolci,“ uvádí nedávná studie širšího autorského kolektivu věnující se původu Palestinců a jejich genetické příbuznosti s ostatními středomořskými populacemi zveřejněná v roce 2001 v Human Immunology.

Palestinsko-židovská rivalita je tedy podle ní založena na kulturních a náboženských, nikoli genetických rozdílech. „Relativně těsná příbuznost Židů i Palestinců s populacemi západního Středomoří odráží nepřetržitý kulturní a genový tok kolem Středozemního moře, k němuž došlo v prehistorických a historických dobách,“ uvádějí autoři.

Co se označuje pojmem Palestina?

Palestina je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota. Oficiálně se používal od roku 135 našeho letopočtu a označuje geografickou oblast mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. V Bibli je pojmenovaná jako Země izraelská, případně se tam pro ni používá název Svatá země nebo Země zaslíbená. Historicky je jižní součástí rozsáhlejšího území nazývaného Kanaán.

Jako geografický a apolitický výraz může slovo Palestina ve svém širším významu evokovat starověkou Palestinu, tedy oblast zahrnující současný Stát Izrael, dále území obsazené Izraelem po šestidenní válce, a pak také řeku Jordán a části Libanonu a Sýrie.

V současném pojmosloví se jím někdy označuje oblast někdejšího Britského mandátu Palestina do roku 1921, do níž dnes patří Izrael, Západní břeh Jordánu (území ležící mezi současným Izraelem a Jordánskem), Pásmo Gazy (pás mezi Izraelem a Egyptem) a Východní Jeruzalém. Pro palestinské Araby jsou hranice Palestiny území Britského mandátu kromě Zajordánska.

V současné době se označení Palestina používá také ve spojitosti s Palestinskou autonomií nebo se Státem Palestina.

Co je označováno jako Stát Palestina?

Stát Palestina uznává jako nezávislý stát podle webu History více než 135 členských států Organizace spojených národů (OSN). Podle Wikipedie jej zatím uznalo 138 zemí. Mezi státy, jež ho jako nezávislou entitu nepřijaly, patří kromě Izraele například Spojené státy americké.

OSN udělila Státu Palestina v roce 2012 status nečlenského pozorovatelského státu (non-member observer state), přičemž za jeho území považuje Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma, v hranicích z roku 1967.

Česká republika toleruje status quo palestinského zastoupení v Praze, a to přesto, že vláda reciproční vztahy se Státem Palestina neudržuje, ale jedná jen s palestinskou samosprávou. Mírové dohody z Osla z roku 1993 zahraniční zastoupení Státu Palestina sice formálně nepřipouštějí, nicméně kodifikují zachování úrovně již existujících diplomatických misí.