Nové odhodlání dál usilovat o osvobození svého syna Herše i všech dalších izraelských rukojmí v Gaze dali najevo Ráchel a Jon Goldberg-Polinovi. V polovině týdne viděli svého syna poprvé od únosu Hamásem, zatím alespoň na propagandistickém videu, které s ním natočili jeho věznitelé.

Lidé v Jeruzalémě se dívají na plakáty izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Až do této středy viděli rodiče třiadvacetiletého Herše Goldberg-Polina naposledy na záběrech z útoku teroristů na hudební festival 7. října. Teroristé našli místo, kde se mladík spolu s dalšími snažil ukrýt, a naházeli tam ruční granáty. Jeden utrhl Heršovi ruku pod loktem.

Rodiče na záběrech viděli, jak mladíka teroristé házejí do svého auta, pahýl paže měl převázaný zakrváceným škrtidlem, připomněly Times of Israel.

Nyní zástupci amerických a izraelských tajných služeb rodině oznámili, že Hamás velmi brzy zveřejní video, na kterém jejich syn hovoří. O necelou hodinu později Ráchel a Jon Herše poprvé po půl roce viděli a slyšeli. „Díval jsem se na video pořád dokola a čerpal z něho sílu, a také se snažil pochopit, jaký má účel, proč to vydali právě teď? Odpovědi nemám, jen spoustu otázek, a tak se dívám dál,“ řekl třiapadesátiletý Jon Polin.

„Nejdřív jsme jen plakali. Jsme rádi, že žije, na druhé straně jsme viděli, že je zajatý a zjevně strádá. Bolest, kterou v takové situaci rodič cítí, nelze vystihnout slovy. Říkáme ale, že naděje je naše povinnost, nemáme na výběr, musíme ji mít,“ dodala pro NBC News čtyřiapadesátiletá Ráchel.

Od 7. října vedou rodiče neúnavnou kampaň za propuštění rukojmích. Ráchel byla na audienci u papeže, hovořila v OSN. S manželem nosí na hrudi nalepenou pásku s počtem dní, které jejich syn přežívá v zajetí. Ráchel si stále opakuje několik prostých slov. „Miluji tě, zůstávej silný a přežij. Za 202 dní jsem to řekla už snad milionkrát,“ řekla pro CNN.

Podle zdrojů NBC News video v předchozích dnech dostali i katarští vyjednavači, kteří se pokouší zprostředkovat dohodu o příměří a vysvobození dalších rukojmí. Předali je americkým úřadům.

Deník Wall Street Journal dává zveřejnění záběrů do souvislosti se snahou Hamásu zastavit chystaný útok na město Rafáh nacházející se na jihu Gazy u hranic s Egyptem. „Hamás tím Izraeli sděluje: pokud chcete dosáhnout svých cílů a propuštění rukojmích, nemůžete vstoupit do Rafáhu, to vám nepomůže. Jsme silní a vy musíte zaplatit stanovenou cenu,“ řekl bývalý šéf výzkumu izraelské vojenské rozvědky Yossi Kuperwasser.

Izrael předpokládá, že ve městě, kam se uchýlil na milion obyvatel Pásma Gazy, je mnoho předáků teroristů i většina dosud žijících rukojmích. Videa s rukojmími označuje za odporný psychologický teror a veřejně trvá na pokračování příprav útoku na Rafáh. Podle Wall Street Journal vede současně koordinační jednání s Egyptem naznačující rychlý postup příprav operace, ale zjišťuje také, zda bude možné obnovit jednání o rukojmích.