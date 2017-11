Harírí mluvil s libanonským ministrem vnitra, chystá se k návratu

Libanonský premiér Saad Harírí absolvoval během víkendu v Paříži řadu schůzek na téma řešení politické krize, kterou vyvolala jeho nečekaná rezignace. S odvoláním na libanonské sdělovací prostředky o tom informuje agentura DPA.

Semačtyřicetiletý Saad Harírí, který je vyznáním sunnitský muslim, se ve své pařížské rezidenci setkal zvlášť s libanonským ministrem vnitra Núhadem Mašnúkem a jeho poradci a s libanonskou televizí Future Television, která je spojována s jeho politickou stranou.

Harírí přiletěl do Paříže i s manželkou v sobotních brzkých ranních hodinách ze Saúdské Arábie, kde přebýval od svého odstoupení, které oznámil čtvrtého listopadu. Libanonský prezident Michel Aoun odmítl jeho rezignaci přijmout, dokud se Harírí nevrátí zpátky do Libanonu, protože měl podezření, že premiér je v Saúdské Arábii zadržován proti své vůli. Harírí s ním po příletu do Paříže telefonicky hovořil a údajně přislíbil, že se ve středu zúčastní v Libanonu oslav dne nezávislosti.

"Teď se soustředím především na to, co může Libanon získat z toho ohromujícího vlasteneckého cítění, které je větší než vzájemné rozdíly, jak toto cítění využít k podpoře zájmů a stability země," řekl Harírí televizi Future Television. "Máme velkou odpovědnost, která se netýká pouze Saada Harírího samotného," dodal.

Harírího náhlé odstoupení vedlo k mezinárodnímu znepokojení nad stabilitou Libanonu a rostoucím vlivem radikálního hnutí Hizballáh, a pak také nad možným zatažením do vleklého konfliktu mezi Íránem a Saúdskou Arábií (právě Hizballáh je totiž považován za íránského spojence).

Francie podle DPA požádala libanonského premiéra, aby se vrátil do své země a objasnil, zda trvá na své rezignaci, nebo ne.