Pravděpodobná prezidentská kandidátka amerických demokratů Kamala Harrisová vidí jako stěžejní téma své kampaně právo na potrat. Podle agentur to prohlásila ve svém prvním vystoupení v rámci předvolební kampaně, v níž ji po svém odstoupení z voleb podpořil prezident Joe Biden. Harrisová uvedla, že chce po bezprecedentním Bidenově kroku sjednotit demokraty i celé Spojené státy. Podle agentur má Harrisová potřebnou většinu delegátů k prezidentské nominaci. AP upozornila, že stále nepovažuje nominaci Harrisové za jistou. Viceprezidentka prohlásila, že je připravena brzy nominaci akceptovat. Demokraté plánují vybrat prezidentského kandidáta do 7. srpna.

Biden prohlásil, že bude v kampani pracovat pro Harrisovou a vyzval demokraty, aby se za ni postavili. Americký prezident vyzval svůj volební štáb, aby přijal jako jeho nástupkyni viceprezidentku Kamalu Harrisovou, kterou si po svém v neděli ohlášeném odstoupení vybral jako svou nástupkyni pro očekávaný souboj s republikánským sokem Donaldem Trumpem. Řekl to podle agentury Reuters hlasem stále ochraptělým od onemocnění covid-19 v telefonickém hovoru se členy volebního štábu.

Harrisová navštívila štáb Bidenovy volební kampaně, ke kterému prezident prostřednictvím telekonference promlouval. Viceprezidentka USA uvedla, že jejím záměrem je jít do boje, získat nominaci demokratické strany a vyhrát prezidentské volby. Joe Biden přislíbil, že udělá vše, o co ho Harrisová před volbami 5. listopadu požádá. Jen O'Malleyová Dillonová a Julie Chavezová Rodriguezová zůstávají podle vyjádření Harrisové vedoucími volebního štábu.

Harrisová mluvila s volebním štábem den poté, co prezident Joe Biden odstoupil z volebního klání a podpořil ji v boji o demokratickou nominaci. Biden zdůraznil, že cíl kampaně se v čele s Harrisovou nezměnil.

Harrisová zatím nemá nomikaci jistou, postavila se za ni nicméně část významných demokratů včetně několika potenciálních soupeřů. Už první den po Bidenově odstoupení získala od přispěvtelů 81 milionů dolarů (1,88 miliardy korun). Informoval o tom její volební tým, podle něhož jde o rekordní částku vybranou od dárců za jediný den.

Agentury: Harrisová má potřebnou většinu delegátů k nominaci

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová má podporu dostatečného množství delegátů pro zajištění demokratické prezidentské nominace. Informovaly o tom agentury Reuters a AP s odvoláním na zdroje z volebního štábu a vlastní propočty. AP upozornila, že vzhledem k nestandardní situaci po odstoupení prezidenta Joea Bidena z volebního klání a možnosti svobodného rozhodování delegátů stále nepovažuje nominaci Harrisové za jistou. Viceprezidentka prohlásila, že je připravena brzy nominaci akceptovat.

O kandidátovi rozhodnou na srpnovém nominačním sjezdu čtyři tisícovky delegátů, jejichž jasnou většinu měl po primárkách zajištěnu Biden. V neděli však po sílícím tlaku kvůli vysokému věku a jeho množícím se příznakům odstoupil. Podpořil Harrisovou, k čemuž se vzápětí přidaly další významné stranické figury.

Podle propočtů AP má Harrisová podporu více než 2600 delegátů, což by jí s přehledem stačilo k nominaci. Podobné informace sdělily Reuters také zdroje z volebního týmu a uváděla je i další média.

„Jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k nominaci,“ uvedla politička v prohlášení krátce po oznámení počtu delegátů. „Těším se, že brzy formálně přijmu nominaci,“ dodala.

Demokraté plánují vybrat kandidáta do 7. srpna

Delegáti amerických demokratů transparentně vyberou svého prezidentského kandidáta do 7. srpna, tedy 12 dní před začátkem nominačního sjezdu. Novinářům to řekl předseda Demokratického národního výboru Jaime Harrison. Podle agentury AP chce výbor rozhodující o nominačním procesu navrhnout transparentní elektronické hlasování, z něhož by mohlo vzejít i více kandidátů. Favoritkou je současná viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou po svém nedělním odstoupení z volebního klání podpořil prezident Joe Biden.

O kandidátovi rozhodnou čtyři tisícovky delegátů, jejichž jasnou většinu měl po primárkách zajištěnu Biden. V neděli však po sílícím tlaku kvůli vysokému věku a jeho množícím se příznakům odstoupil. Podpořil Harrisovou, k čemuž se vzápětí přidaly další významné stranické figury a také stovky delegátů. Formálně však Harrisová zatím nominaci jistou nemá a stále se hovoří i o možných dalších kandidátech.

„Můžeme a budeme při výkonu tohoto procesu jak rychlí, tak féroví,“ řekl podle AP novinářům Harrison o výběru kandidáta. Demokratický výbor bude podle něho rozhodovat o detailech výběru ve středu. Návrh počítá s tím, že do konečného hlasování se dostanou kandidáti, které v transparentní volbě podpoří alespoň 300 delegátů. Pokud takový bude pouze jeden, mohlo by jeho jméno být známo do 1. srpna, dodal Harrison.

Nominační sjezd, který formálně potvrdí výběr prezidentského uchazeče, začíná 19. srpna. Demokratický zástupce se poté v listopadu utká o Bílý dům s republikánským kandidátem Donaldem Trumpem.