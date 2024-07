„Dá se očekávat, že by Harrisová pokračovala ve stejné politice jako současný prezident Joe Biden. Co se týká ekonomiky, je zastánkyní vyšších minimálních mezd, progresivního zdanění, která zatíží zejména bohaté Američany a je zastánkyní investic do obnovitelných zdrojů energie a politik, jež podporují přechod na zelenou ekonomiku. Federální deficit a dluh by se tak patrně dále zvyšoval,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Pro akciové trhy by pak byl vzhledem k daňové politice spíše vhodnějším kandidátem Trump, míní.

S případným zvolením Trumpa přijde do Bílého domu ekonomika nižších daní, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Očekává, že působení Trumpa by bylo „proinflační“. Myslí si, že by korporátní daň mohla klesnou ze současných 21 procent na 20 procent. „Vedle snížení některých daní se počítá s restriktivnějším přístupem Trumpa k migraci. Potenciální deportace milionu migrantů může utáhnout podmínky na trhu práce a snížit tak jeho rovnováhu, což je další proinflační aspekt. Mimo to bude proinflačně působit i celní politika,“ dodal.

Analytik portálu Captalinked.com Radim Dohnal míní, že Biden byl podobně protekcionistický v zahraničním obchodě jako Trump. Pokud bude kandidovat Harrisová, a bude mít šance vyhrát, světový obchod a Evropa si podle něj oddychnou, protože není tolik protekcionistická jako Trump. Navíc republikánský kandidát na viceprezidenta J. D. Vance podporuje značnou ekonomickou izolaci USA, silnější odbory, růst minimální mzdy a rozdělení velkých technologických firem, tvrdí Dohnal. „Takže potenciální vyšší šance pro Trumpa, a tedy Vance, by mělo znamenat větší pokles indexu NASDAQ než SP500,“ podotkl.

Trhy podle Cverny pracují spíše s variantou Trumpa jako prezidenta. Futures na americké akciové indexy rostou o desetiny procent, pondělní obchodování by mělo podle něj tedy začít stejně jako minulý týden pozitivně. Pozitivně na odstoupení reagoval bitcoin, během noci ale část zisků smazal, přesto od vyhlášení odstoupení Bidena vzrostl o více než procento. Negativně naopak reagovaly čínské akcie.

Reakce na dění z posledních hodin je zatím mírně pozitivní, souhlasil Lajsek. Mírně roste i cena zlata, patrný je tak nárůst nejistoty. "Za prvé není jisté, kdo nahradí Bidena, a jakou politiku bude zastávat. Šance na zvolení Trumpa však jsou nyní velmi vysoké, geopolitická nejistota tak může růst. Do listopadu pak mohou být akciové trhy velmi nervózní a zlato naopak opět atakovat historická maxima," odhadl Lajsek.