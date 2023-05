Celé dvě hodiny je údajně po New Yorku v autech pronásledovali fotografové. Ve středu mluvčí prince Harryho a jeho manželky Meghan prohlásil, že pár zažil „téměř katastrofální“ honičku s paparazzi. Vyjádření okamžitě vyvolalo vzpomínky na tragickou smrt princezny Diany. Médiím se ale nyní podařilo promluvit s taxikářem, který dvojici část cesty vezl, a podle něj o žádnou zběsilou honičku nešlo. Také newyorská policie některá tvrzení mluvčího vévody vyvrátila.

Téměř katastrofální automobilová honička. Takovými slovy popsal ve středu incident, který prožili v New Yorku britský princ Harry a jeho manželka Meghan, mluvčí páru. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu ve společnosti Meghaniny matky odcházeli z galavečera, když jejich vozy údajně začali bezohledně pronásledovat paparazzi.

„Toto neúprosné pronásledování, které trvalo více než dvě hodiny, vyústilo v několik téměř kolizních situací, do nichž byli zapojeni ostatní řidiči na silnici, chodci a dva policisté NYPD (newyorská policie),“ nastínil mluvčí. Podle něj paparazzi vjížděli do jednosměrných ulic, jezdili na červenou či najížděli na chodníky.

Jeho prohlášení okamžitě vyvolalo vzpomínky na tragickou smrt Harryho matky, princezny Diany. Také newyorský starosta Eric Adams označil události kolem Harryho a Meghan za bezohledné a nezodpovědné, jelikož při nich mohli utrpět zranění nevinní kolemjdoucí.

Příběh o šílené honičce se ale v posledních hodinách začíná mírně rozpadat. Pro média se totiž vyjádřil taxikář, který pár část cesty vezl. Podle něj o žádnou honičku nešlo, ani se necítil v nebezpečí. Přibývá také komentářů, podle kterých je celá zpráva jen marketingovým tahem vévody a vévodkyně ze Sussexu. Mezitím společnost, jejíž fotografové za párem jeli, kontroverzním způsobem odmítla žádost prince Harryho o poskytnutí fotek z daného večera. Vévodu zesměšnila.

Taxikář: Je to přehnané

Newyorská policie potvrdila, že četní fotografové přesun Harryho a Meghan „ztížili“, zároveň ale její zástupci uvedli, že v souvislosti s tím neevidují žádná zatčení ani zranění. Agentura Backgrid, jejíž externí fotografové pravděpodobně za párem jeli, vydala prohlášení, podle kterého sice chování fotografů prověří, ale zároveň na celou událost nahlíží jinak. „Fotografové uvedli, že neměli dojem, že by byl pár v jakékoliv chvíli v bezprostředním ohrožení,“ stojí v prohlášení.

Popisy toho, co přesně se v New Yorku v úterý večer odehrálo, jsou stále chaotické a výrazně se liší vzpomínky jednotlivých zapojených stran.

Podle BBC začali bulvární fotografové pronásledovat limuzínu páru po odjezdu z galavečera, načež soukromá ochranka trojici (prince Harryho, vévodkyni Meghan a její matku) raději dovezla na policejní stanici. Tam přesedli společně s jedním členem ochranky do taxíku, který opět pronásledovali paparazzi, načež se taxikář vrátil ke stanici, odkud zase jeli ve své limuzíně.

Nyní se pro média vyjádřil taxikář Sukhcharn Singh, který si nechává říkat Sonny. Pro BBC News uvedl, že vyzvedl čtyři osoby. „Zavolala mě ochranka a další věc, kterou víte, je, že do mého taxíku naskočili princ Harry a jeho manželka. Když jsme ujeli blok, zablokoval nás popelářský vůz a najednou přijeli fotografové a začali fotit,“ uvedl Sonny pro BBC.

Zároveň ale poznamenal, že daná situace nebyla tak divoká, jak to předkládá mluvčí páru. „(Pasažéři) se mi právě chystali udat polohu, kam pojedou, ale pak mi řekli, abych zajel zpátky do okrsku, odkud jsme vyjeli,“ zmínil Sonny.

Podle něj se princ a vévodkyně chovali mile, a vypadali nervózně. Zároveň si ale myslí, že slova o „téměř katastrofické honičce“ jsou přehnaná a paparazzi dle jeho vzpomínek údajně nebyli agresivní.

„New York je nejbezpečnější místo - jsou tady policejní stanice, policisté na každém rohu. Paparazzi byli za námi a udržovali odstup,“ poznamenal taxikář pro BBC. Cesta, kterou popsal, trvala celkem deset minut. Jak vypadaly chvíle, kdy Harry a Meghan jeli v limuzíně, samozřejmě komentovat nemůže.

Vyjádření taxikáře je v přímém rozporu s tím, co tvrdí člen ochranky, který v taxíku jel s princovou rodinou. Podle něj byla naopak situace nepřehledná a nikdy nic podobného nezažil. „Veřejnost byla v několika chvílích v ohrožení. Mohlo to být fatální,“ řekl Chris Sanchez pro CNN.

Fotky nedáme

Mezitím právník Harryho a Meghan v dopise požádal společnost, pro níž paparazzi daný večer fotili, aby páru poskytla veškeré obrazové materiály. Zástupci kalifornské firmy Backgrid to nejenže odmítli, navíc zveřejnili svoji odpověď, která je podle některých britských médií až drzá a prince Harryho v podstatě zesměšňuje.

„V Americe, jak jistě víte, majetek patří jeho vlastníkovi. Třetí strany nemohou jen tak požadovat, aby jim byl předán, jak to možná dělají králové. Možná byste měl svému klientovi říct, že jeho anglická pravidla a královské výsady požadovat, aby občané předali svůj majetek koruně, byla touto zemí dávno odmítnuta. Stojíme při našich otcích zakladatelích,“ stojí podle listu The Independent a BBC v zamítavé odpovědi.

Promyšlená kampaň?

V New Yorku se princ Harry, jeho manželka Meghan a tchyně účastnili galavečera Ms Foundation Women of Vision Awards, při němž dostala Meghan ocenění za svoji charitativní a aktivistickou činnost. Vévodkyně se na galavečeru objevila ve zlatých šatech s odhalenými rameny. Bylo to vůbec poprvé od korunovace Karla III. (které se ovšem účastnil pouze Harry), kdy se pár objevil na veřejnosti.

Vévoda a vévodkyně vedou dlouhodobý boj s bulvárními médii, které princ Harry nadále viní z podílu na smrti své matky Diany. Podle vyjádření v uplynulých rozhovorech, dokumentu Netflixu a autobiografické knize Náhradník, právě chování bulváru přispělo k jeho rozhodnutí vzdát se povinností člena královské rodiny a odstěhovat se s rodinou do Spojených států amerických, aby se „historie nezopakovala“.

Britská královská rodina se zatím k incidentu nevyjádřila. Média se s dotazem ohledně honičky obrátila na britského premiéra Rishiho Sunaka, který je aktuálně na summitu v Japonsku. Ten ale uvedl, že se událostí vůbec nezabývá. „Auta v New Yorku nejsou mou prioritou ani zodpovědností. Pro mě představuje prioritu a zodpovědnost bezpečnost lidí doma,“ řekl Sunak BBC.

Mezitím přibývají komentáře, podle kterých je celé tvrzení o nebezpečné honičce nafouknuté a poslouží Harrymu a Meghan k marketingovým účelům. Podle shrnutí Seana O'Gradyho pro list The Independent boj přesně s těmito nařčeními nyní Harryho a Meghan čeká - budou obviňování, že se jen přiživují na tragickém příběhu princezny Diany.

Komentář sice upozorňuje, že Harry se vzhledem k smrti své matky opravdu mohl v danou chvíli cítit v nebezpečí, na druhou stranu ale nemůže čekat, že všichni přijmou jeho verzi událostí - zejména když je taxikář popisuje úplně jinak.

„Bez ohledu na podrobnosti nelze popřít, že načasování honičky – vylíčené britskými a mezinárodními médii, protože jasně ukazuje paralely se smrtí princezny Diany – velmi prospívá obrazu oběti tisku bez zábran, který si Harry a Meghan vypěstovali. A když právě Harry bere polovinu britského novinového průmyslu na pranýř za jeho neustálou honbou za pomluvami, jak pohodlné musí být mít veřejný důkaz!“ zmiňuje komentář.