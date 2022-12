Společně se dvěma trailery zástupci Netflixu zveřejnili i termín uvedení očekávaného dokumentu. „První tři epizody budou k vidění poprvé osmého prosince, díly 4 až 6 pak Netflix zveřejní patnáctého prosince,“ připomíná CNN.

Dokument, který umožní divákům nahlédnout za oponu příběhu Harryho a Meghan, může podle odborníků pro instituci, v jejímž čele nyní stojí Harryho otec, král Karel III., znamenat jednu z největších krizí v posledních letech. Možná dokonce větší, než když loni v březnu vznesli vévodové ze Sussexu vážná obvinění v přelomovém interview s legendární americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Tehdy v rozhovoru Harry a Meghan mluvili například o tom, jak Meghan trpěla psychickými problémy, a naznačili, že se jejich královští příbuzní chovali rasisticky.

Jak ukazují dva zveřejněné trailery k novému dokumentu, zejména ten druhý, podobná nařčení zazní i v sérií. A mohou dokonce být pouhou špičkou ledovce mnohem závažnějších obvinění.

Druhá Diana?

První trailer k dokumentu, který je dostupný od minulého týdne, přinesl zájemcům dosud nezveřejněné snímky z osobního života vévodů ze Sussexu. Už i v něm ale byly náznaky, že spíš než o romantický příběh lásky prince a herečky v sérii půjde o drama, které se odehrávalo v královské rodině mimo pozornosti kamer. „Nikdo neví, co se děje za zavřenými dveřmi. Musel jsem udělat vše, abych ochránil svou rodinu,“ říká v tomto traileru princ Harry.

Mnohem větší emoce vyvolal delší, druhý trailer, který zveřejnil Netflix v pondělí. Už i v tomto jeden a půl minuty trvajícím spotu totiž princ Harry, vévodkyně Meghan a někteří pozvaní odborníci vznesli velmi závažná obvinění vůči královské rodině.

Spot začíná pohledem na počátky vztahu Harryho a Meghan. Idylické snímky ale rychle vystřídá pohled na hon bulvárních novinářů na bývalou herečku, záběr na plačící Meghan či připomínka mediálního nátlaku na Harryho matku, princeznu Dianu. Princ pak naznačuje, že královská rodina úzce spolupracuje s médii. „Víte, že dochází k únikům informací, ale i k podstrkávání příběhů. Je to špinavá hra,“ tvrdí.

Meghan pak v traileru tvrdí, že ji královská rodina předhodila bulváru. „Uvědomila jsem si: Nikdy tě nebudou chránit,“ vyjadřuje se. Její slova doplňuje komentář jednoho z pozvaných odborníků, který tvrdí, že nenávist k Meghan vyvolala její rasa.

Celým trailerem se line odkaz na příběh princezny Diany. Princ Harry pak mluví doslova o bolesti a utrpení žen, které se přivdávají do královské rodiny. „Byl jsem vystrašený. Nechtěl jsem, aby se historie opakovala,“ říká ve spotu.

Královská krize

Odborníci na královskou rodinu se shodují, že dokument může způsobit velkou krizi. To, že se Harry a Meghan pouští do jakési války s princovými příbuznými, naznačují už samotné termíny zveřejnění trailerů a dokumentu.

První trailer kolidoval s návštěvou prince z Walesu Wiliama s manželkou v Americe. Druhá polovina dílů série pak bude na Netflixu mít premiéru ve stejný den, kdy princezna z Walesu Kate, pořádá vánoční koncert. Mimochodem, loni byl adventní koncert pod záštitou Kate pro královskou rodinu velkým triumfem, kdy se o ní prakticky po celém světě psalo velmi pozitivně. „Harry a Meghan jsou tak obviňováni, že se termínem zveřejnění druhé poloviny série pokusí zastínit Kate Middletonovou,“ uvádí server Chronicle Live.

Podle korespondentky BBC Charlotte Gallagherové dokument, i kdyby nic jiného, tak minimálně roztříští mediální pozornost, o kterou se teď královská rodina bude muset dělit s černými ovcemi Harrym a Meghan. „Lidé o tom budou mluvit na sociálních sítích, dokumentu se budou věnovat komentátoři médií. Pro královskou rodinu je to ve chvíli, kdy se chce soustředit na blížící se korunovaci krále Karla III., noční můra,“ vyjádřila se Gallagherová pro BBC.

V dokumentu navíc mohou podle ní zaznít zničující informace. „Myslím, že rodina bude z uvedení dokumentu skutečně nervózní, protože zatím je zveřejněn jen trailer, a dokážeme si představit, že různá odhalení si pár ještě nechává do samotného dokumentu. Harry a Meghan se určitě nebudou držet zpátky. Vystupují zde v rolích obětí - obětí královské rodiny a možná i britské společnosti jako celku, protože názory na jejich vztah mezi lidmi byly docela silné,“ poznamenala Gallagherová.

Královská rodina by se tak mohla otřást v základech. „Narážky na princeznu Dianu, které vidíme i v traileru, vzbuzují všechny ty hrozné emoce, před kterými se královská rodina léta snažila uniknout - a teď se dostanou zpět do zpráv. Také náznaky z traileru, že chování britské královské rodiny, médii a veřejnosti mohlo podnítit to, že je Meghan rasově smíšeným člověkem, může být pro královskou rodinu velmi zničující. Minulý týden jsme jasně viděli, jak špatné bylo pro rodinu, když se v době výjezdu prince a princezny z Walesu (Williama a Kate) do USA v titulcích řešilo, že Williamova kmotra se chovala rasisticky,“ připomněla Gallagherová.

Ukradené záběry

Už po zveřejnění trailerů se ale ozvaly také první hlasy, že celý dokument může být ze strany Harryho a Meghan také pouze snůškou lží, kterými chtějí poškodit Harryho příbuzné. Několik odborníků totiž upozornilo na to, že ve spotech použité ilustrační záběry na davy novinářů, které mají dokreslovat mediální štvanici na vévody ze Sussexu, jsou ve skutečnosti pořízené na úplně jiných akcích, kde ani jeden z manželů nebyl. „Je to tak v minimálně ve třech případech,“ píše BBC.

Jeden z takových snímků je například použit v traileru u Harryho slov "Musel jsem udělat vše, abych ochránil svou rodinu.". „Fotografové na snímku, mezi kterými je i fotograf listu Sun Doug Seeburg, ve skutečnosti právě fotili hlavní hvězdy posledního filmu o Harrym Potterovi na premiéře v červenci 2011,“ píše britský list The Sun. V době premiéry spolu Meghan a Harry nechodili, a ani jeden z nich se této konkrétní premiéry nezúčastnil.

Dalším záběrem, použitým k ilustraci mediálního honu na vévody ze Sussexu, je pak třeba fotografie Harryho a Meghan, jak se svým malým synem odcházejí z jedné akce. Ve spotu má působit jako paparazzi snímek, podle některých je ale vše jinak. „Tento snímek vytvořili novináři z akreditovaného místa v rezidenci arcibiskupa Tutu v Kapském městě. Přístup sem byl povolen pouze třem novinářům, a Harry a Meghan souhlasili s focením z tohoto místa. Byl jsem tam,“ napsal na sociální síti novinář a královský komentátor Robert Jobson.

Podle odbornice na královskou rodinu Ingrid Sewardové využití takových snímků výrazně snižuje věrohodnost slov Harryho a Meghan v dokumentu. „Rozhodně to oslabuje jeho slova o nutnosti ochraňovat jeho rodinu. Oslabuje to jeho tvrzení,“ vyjádřila se.

Kdo bude komu stranit

Dokumentární série bude každopádně výbušná, a očekává se velká sledovanost - odborníci odhadují, že si ji pustí i odpůrci páru, aby zjistili, jaká obvinění vůči královské rodině pár vznese.

Podle Gallagherové se bude přijetí série a podpora Harryho a Meghan či naopak královské rodiny lišit v jednotlivých zemích. „Tento dokument je určen primárně americkému publiku, jelikož v Americe se postoj k páru výrazně liší od toho, jak se na něj dívají lidé v Británii,“ zmínila.