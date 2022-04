Je to vůbec poprvé, co se královna viděla s oběma manžely od chvíle, kdy se vzdali svých povinností v královské rodině a také kdy poskytli kontroverzní interview americké moderátorce Oprah Winfreyové. V něm opakovaně život v královské rodině popsali jako psychicky velmi náročný a mluvili také o rasismu vůči Meghan.

Pohřeb princezny Diany: Strach z lynče Charlese i projev, který rozdělil rodinu

Se svým vnukem se sice již od té chvíle panovnice setkala dvakrát, s jeho ženou ale nikoliv. „Princ Harry byl naposledy ve Spojeném království loni v červenci, kdy odhaloval sochu své zesnulé matky, princezny Diany. Meghan se v zemi neobjevila od roku 2020,“ píše BBC.

Pročistit vzduch

Ve Velké Británii se pár žijící trvale v americké Kalifornii zastavil na své cestě do Nizozemska. Konají se tam hry invalidních válečných veteránů Invictus Games, jakási obdoba paralympiády pro bývalé vojáky, kterou princ Harry založil. Zatímco při nich pár vystoupil veřejně (na snímku), o návštěvě královny nevěděl téměř nikdo a odhalena byla až díky vyjádření mluvčí páru a paparazzi fotkám dodávky, ve které Harry a Meghan přijeli.

Princ pak o setkání s britskou královnou promluvil po zahájení her. „Bylo skvělé ji vidět. Jsem si jistý, že by zde byla velice ráda s námi, kdyby to bylo možné,“ vyjádřil se v pondělí princ o královnině postoji k akci pro BBC.

Karibské turné Williama a Kate přineslo kontroverze. Došlo i k rušení programu

O čem spolu s manželkou a panovnicí kromě Invictus Games mluvili, však není zřejmé. Britský bulvární list Daily Mail mluví o návštěvě jako o pokusu k „pročištění vzduchu“ a zlepšení vztahů, které jsou mezi vévody ze Sussexu, jak zní titul Harryho a Meghan, a zbytkem královské rodiny velmi napjaté.

Ve Windsoru se navíc Harry setkal i se svým otcem, princem Charlesem. „Následníka trůnu jeho syn ve slavném rozhovoru obvinil, že ho odstavil od peněz. Toto vyjádření prince Charlese hluboce zarmoutilo a mezi otcem a synem způsobilo hlubokou propast. Od té chvíle až do nynějška spolu mluvili velmi zřídka,“ poznamenává list The Daily Mail.

Vykořisťování královny

Nynější setkání s královnou i Charlesem tak podle komentátorů může znamenat, že se pošramocené vztahy v britské královské rodině přeci jen začínají zlepšovat. „Návštěva je velmi vítaným a dlouho očekávaným krokem,“ uvedl šéfredaktor britského časopisu Majesty Magazine Joe Little.

Jenže ne všechno je zřejmě tak růžové. Jiní komentátoři obviňují Meghan a Harryho z toho, že hlavním motivem k setkání s britskou královnou byla vypočítavost.

Za prvé, mnohé zaskočil samotný termín návštěvy. „Jak to, že nyní mohli Harry s Meghan jet do Nizozemska a cestou to vzít přes Windsor, když se jen o pár dnů dříve nezúčastnili bohoslužby za prince Philipa?“ ptá se třeba královský korespondent BBC Sean Coughlan.

Žádné meče pro Rusy. Alžběta II. stojí za Ukrajinou, otevřenost udivila experty

Celá královská rodina se totiž zúčastnila připomínkové ceremonie u příležitosti roku od smrti královnina manžela, pouze Harry chyběl. „Princ byl za svou nepřítomnost silně kritizován," doplňuje list Daily Mail. Na pováženou tak zůstává, proč Harry s manželkou odmítli "pročišťovat vzduch" na akci, kde by uctili zesnulého dědečka a také se setkali s dalšími příbuznými.

Komentátoři rovněž upozorňují, že Harry se nyní soudí s Británií o přidělení ochranky. O tu z peněz daňových poplatníků přišel, když se vzdal pozice v královské rodině. A britská policie mu služby dle rozhodnutí úřadů neposkytne, ani kdyby si je princ zaplatil ze svého. Soukromou ochranku Harry považuje pro návštěvu rodné země za nedostatečnou. Obavami o svou bezpečnost bez adekvátní ochrany pak zdůvodňuje, proč jeho manželka ani děti nemohou přijet do Velké Británie.

Pravnučku dosud neviděla

Nyní ale s Meghan přijeli a navíc vyrazili do Nizozemska, kde je po celou dobu chrání především soukromá ochranka, o které dříve princ nechtěl ani slyšet. A podle mnohých tak zůstává otázkou, proč královně nepřivezli ukázat její pravnoučata. Zejména, když panovnice, která je v pokročilém věku a nesmí cestovat, pravnuka Archieho viděla naživo naposledy jako nemluvně a pravnučku Lilibet osobně ještě nespatřila, vyjma video telefonátů. To, že Harry a Meghan odmítají pětadevadesátileté královně ukázat její pravnoučata, považují mnozí příznivci britské panovnice za ostudné.

To, co kritiku v prvních dvou bodech propojuje, je pak otázka role společnosti Netflix. S tou princ Harry s manželkou podepsali exkluzivní kontrakt na sto milionů dolarů a nyní točí dokument o svém životě. „Kamery společnosti budou hlídat každý jejich krok při hrách v Nizozemsku," uvádí list Daily Mail. A Harry a Meghan jim mají umožnit přístup i za zavřené dveře.

Jako královna Kate. Manželka prince Williama si k čtyřicítce nadělila portréty

Jak píše Daily Mail, počínání páru budí dojem, že hry Invictus Games zneužívají pro účely dokumentu, který má o nich vzniknout, a který je podle všeho vykreslí pouze v tom nejlepším světle. A otázkou tak je, zda se v podobném duchu nenesla i návštěva u královny. Podle nepotvrzených informací totiž měla právě společnost Netflix přispět k zajištění lepší ochranky pro návštěvu ve Windsoru.

Otázkou tak zůstává, zda vévodové ze Sussexu nevyužili návštěvu k nějaké žádosti o královninu podporu nebo zda ji nemíní použít jako lahůdku ve zmíněném dokumentu. „Harry a Meghan vykořisťovali královnu kvůli Netflixu. Královští experti obviňují vévody ze Sussexu, že tajný výlet do Windsoru uskutečnili jen proto, aby potěšili americkou produkci dokumentu," zmiňuje list Daily Mail.

Podle vyjádření životopisce Meghan Toma Bowera pro list Daily Mail pak měla návštěva u královny zvýšit důvěryhodnost páru v očích veřejnosti, a tím pádem přispět k tomu, že bude dokument o Harrym a Meghan lépe přijatý.

O tom, co přesně se ve skutečnosti dělo za zavřenými dveřmi u královny, se však zatím nepovedlo zjistit více ani britskému bulváru.