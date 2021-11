Návrat do Bradavic. Tak se jmenuje novoroční speciál, který potěší každého fanouška Harryho Pottera. K letošnímu dvacátému výročí od uvedení prvního filmu z kouzelnické ságy totiž 1. ledna 2022 nabídne stanice HBO Max vysílání, při němž se znovu na obrazovce potkají herci z ikonických filmů.

Z filmu Harry Potter a Relikvie smrti. | Foto: Warner Bros

Dvacet let už letos uplynulo od chvíle, kdy se Harry Potter ze stránek knih přenesl na stříbrné plátno. Příznivci populárního čarodějníka s jizvou ve tvaru blesku na čele se teď dočkají překvapivého dárku. Stanice HBO Max totiž zveřejnila upoutávku na speciál nazvaný Return to Hogwarts (Návrat do Bradavic), který odvysílá na Nový rok. Na obrazovce se potká většina největších hvězd filmové série a společně zavzpomínají na její vznik a perličky z natáčení.