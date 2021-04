Zúčastní se princ Harry Philipova pohřbu? Média spekulují, zda přijede i Meghan

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan by museli nejméně do pětidenní karantény, pokud by ze Spojených států přiletěli do Británie na pohřeb prince Philipa, napsal list The Guardian. Manžel britské panovnice Alžběty II. a Harryho děd zemřel v pátek ráno ve Windsoru. Dvojice zatím neoznámila, zda se jeho pohřbu zúčastní. Někteří komentátoři mají za to, že Harry z Kalifornie, kde dvojice žije, přicestuje sám. Vévodkyně ze Sussexu totiž čeká druhé dítě, které se má narodit létě. Loni v červenci potratila.

Princ Harry s manželkou Meghan | Foto: ČTK

Návrat do Británie by byl prvním veřejným vystoupením po jejich třaskavém rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou. V široce diskutovaném interview Harry a Meghan mluvili o důvodech svého odchodu z Británie. Meghan, která je rasově smíšeného původu, si v rozhovoru mimo jiné postěžovala, že se nejmenovaný člen královské rodiny ptal, jak tmavou pleť může mít její syn, až se narodí. Svět vzpomíná na prince Philipa. Kondolují panovníci i nejvyšší politici Přečíst článek › Uvedla také, že intenzivní tlak okolí i médií ji dohnal až k myšlenkám na sebevraždu. Winfreyová po rozhovoru uvedla, že podle Harryho rasistický komentář nepocházel ani od královny, ani od Philipa. Obliba klesla Po televizním vystoupení vévody a vévodkyně ze Sussexu klesla jejich obliba u britské veřejnosti na nejnižší úroveň za dobu měření, vyplynulo z průzkumu agentury YouGov. Kriticky se k němu postavila i Angela Levinová, která se královskou rodinou zabývá. Napsala mimo jiné i knihu o Harrym. Co se týče rozloučení s Philipem, má za to, že Harry na pohřeb pojede, ale Meghan se k němu patrně nepřidá, což odůvodní těhotenstvím. Zemřel princ Philip, manžel královny Alžběty II. se dožil 99 let Přečíst článek › Podle současných nařízení britské vlády musí každý, kdo do Anglie přicestuje, zůstat v karanténě po dobu deseti dní. Karanténu lze zkrátit na pět dnů, pokud si cestující po jejich uplynutí zaplatí za test na covid-19 a pokud ten vyjde negativně. Vzhledem ke statusu královské rodiny se spekuluje o tom, že by Harry mohl dostat ze zmíněných omezení výjimku. Některým úlevám se nyní těší členové diplomatických misí a konzulárních úřadů v Británii a zaměstnanci mezinárodních organizací, v obou případech včetně jejich rodin.