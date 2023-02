Odsouzený, kterému bude v březnu 71 let, trvá na nevině i v případě, za který si ve čtvrtek vyslechl trest. Před oznámením výše trestu v soudní síni prohlásil, že dotyčnou ženu ani neznal. Poškozená, která u soudu vystupovala anonymně, během jeho promluvy brečela, píše AP, a těsně předtím vylíčila, jak ji zkušenost s Weinsteinem poznačila.

„Před tou nocí jsem byla velmi šťastná a sebevědomá žena… Do budoucnosti jsem se dívala s nadšením. Všechno se změnilo, když mě obžalovaný brutálně napadl. Žádný trest není dost dlouhý na odčinění škody,“ řekla.

Sexuální násilí na plátně. Film Když promluvila se vrací ke kauze Weinstein

V roce 2020 byl Weinstein v New Yorku odsouzen za sexuální napadení bývalé asistentky a znásilnění herečky Jessicy Mannové. Veřejně jej během posledních let obvinilo ze sexuálního obtěžování či zneužití více než 80 žen. Bývalý šéf produkčních společností Miramax a The Weinstein Company podle jejich výpovědí po desetiletí zneužíval svého vlivu, aby dostával své oběti do zranitelných pozic.

Jeho skandál vypukl v roce 2017 po publikování článku listu The New York Times, který spustil lavinu obvinění proti dalším známým mužům označovanou jako hnutí MeToo.

U soudu ve čtvrtek kromě poškozené chtěly vypovídat i další ženy, které proti Weinsteinovi během procesu svědčily, soudkyně Lisa Lenchová nicméně žádost jejich zástupkyně odmítla. „Nebudu z toho dělat otevřené fórum o chování pana Weinsteina,“ uvedla. Na čtvrtečním jednání také zamítla žádost obhajoby o obnovení soudního procesu. Obhájci i prokurátoři podle agentury AP odmítli verdikt komentovat.

Pěna dní: Neuróza a svrbění

Proti rozsudku z roku 2020 se Weinstein odvolal a odvolací soud loni souhlasil s projednáním případu, přičemž proces by mohl začít letos. Prokurátoři v Los Angeles zatím neuvedli, zda budou pokračovat ve stíhání v případech, u nichž porota loni nedospěla k rozhodnutí. Kde si bude mezitím Weinstein, který byl v létě 2021 vydán z New Yorku do Kalifornie, odpykávat svůj trest, není jasné.

Podmínečně propuštěn může být v New Yorku nejdříve v roce 2039.